Lelepleződött Emma Roberts bizarr hobbija — A színésznő szenvedélyén még a rajongói is megdöbbentek

Az American Horror Story színésznője pénteken New Yorkban, a Fanatics Fest 2025 rendezvényen jelent meg. Hogy Emma Roberts szereti a sportot, az már korábban kiderült, ezt csak erősíti, hogy a fesztivál színpadán egy beszélgetésben csatlakozott hozzá Tom Brady is. Azt is elmondta már, hogy gyűjti a sportolói kártyákat. De ami most derül ki róla, azt sosem hitted volna.

Idén januárban Emma Roberts az Instagram-sztorijában elárulta, hogy gyűjti a sportolói kártyákat, miközben előhúzott egy Jackson Holliday Topps Chrome kártyát. Holliday a Baltimore Orioles középpályása. Akkor feltöltött magáról egy pillanatfelvételt, amint a kezében tartja a kártyát, és egyik kezét izgatottan a szája elé teszi. A fotó fölé a következőket írta követőinek: „Az arc, amikor kihúzom a kedvenc fóliázott 1/1-esemet. #1of1day @topps”. Emma Roberts elárulta titkos hobbiját

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA Emma Roberts nem csak a sportolói kártyák szerelmese Emma Robertset egy asztalnál ülve ábrázolták egy étteremnek tűnő helyen, előtte kártyákat és bontatlan fóliás csomagokat helyeztek el. A Williams-kártyát a kamera felé tartva vetett egy pillantást, és széles mosolyt tartott az arcán. A poszt utolsó két kártyájával az eddig titkolt hobbijára is fény derült. Ezek nem sportolói kártyák voltak, hanem Star Wars-kártyák, az egyiken Darth Vader, a másikon Mustafar volt látható. A közösségi média felhasználók a poszt kommentszekciójában biztatták a színésznőt, ne titkolja tovább a rajongását: „Ezek a kártyák fantasztikusak, jó húzások!” — és dicsérték, hogy Emma Roberts a kártyáihoz öltözött, és azt javasolták neki, hogy a jövőben készítsen csomagnyitogatós videókat. A Fanatics Fest 2025 színpadi beszélgetésén a színésznő már nyíltan vállalta a furcsa hobbiját, amikor azt mondta: „Vigyázz, kész, gyűjts!”. Bármilyen kártyát, bármikor.