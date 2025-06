Megmutatta egyéves kislányát Iszak Eszti - Fotón Mirabella

2024-ben született meg Iszak Eszti és Gyurta Dani kislánya. Az édesanya ritkán mutatja meg Mirabellát a nyilvánosságnak, most azonban Floridából jelentkezett be és a csöppségről is posztolt.

Iszak Eszti kislánya lassan egyéves lesz

Forrás: Iszak Eszti/Instagram

Iszak Eszti elbűvölő képet tett közzé

„A kis tenger (és óceán) imádó bogyiszlói paprikámmal. Mindenem” – írta az anya-lánya fotóhoz Iszak Eszti. A műsorvezető családjával Fort Lauderdale-en nyaral.

Iszak Eszti és az úszó Gyurta Dani 2020 óta alkot egy párt, egy évre rá, 2021 júniusában pedig bejelentették, hogy eljegyezték egymást, az örömhírt azonban sokáig titokban tartották, az esküvőt pedig teljes titokban szervezték.