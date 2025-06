Sokk a koncerten: a Grammy-díjas énekesnő foga a dal közepén esett ki, a közönség tátott szájjal nézte

A 42 éves countryénekesnő, LeAnn Rimes június 20-án épp a One Way Ticket című dalát énekelte, amikor váratlanul elmozdult a foghíd a szájában. A történtekről másnap Instagramon számolt be.

LeAnn Rimes fogai a színpadon estek ki

Forrás: Getty Images

LeAnn Rimes fogai a színpadon estek ki: „Éreztem, hogy valami kipattan a számból”

A Grammy-díjas LeAnn Rimes az Instagramon számolt be a koncertje közben történt malőrről, amely miatt hirtelen el kellett hagynia a színpadot. „A színpadon voltam, a One Way Ticket közepén, amikor éreztem, hogy valami pattan a számban” – kezdte a visszaemlékezést. Mint kiderült, egy korábbi fogászati beavatkozás során beépített híd mozdult el.

„Pánikba estem, lefutottam a színpadról, hogy visszategyem a helyére” – mondta a Sakáltanya sztárja, majd hozzátette: a show hátralévő részében kénytelen pár sor éneklés után újra és újra visszonyomni a hidat a helyére. „Nem is tudtam, hogy milyen sok F és TH hang van a dalaimban” – jegyezte meg nevetve, utalva a Can’t Fight the Moonlight című slágerére.

A kínos helyzetet LeAnn Rimes profin kezelte, sőt, még viccelődni is tudott utána: „Az első sorban ülők készüljenek, lehet, hogy legközelebb valami kirepül – ha elkapjátok, kérlek, adjátok vissza!” - mondta.

A bejegyzés alatt több kommentelő is meglepetését fejezte ki. „Elég fiatal a műfogsorhoz, nem?” – kérdezte egyikük, míg más arra hívta fel a figyelmet, hogy új fogorovost kellene kersenie, ugyanis nem normális dolog, ha egy híd kipattan a helyéről.