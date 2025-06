Nótár Mary és Aurelio a Nagy Duett után sem áll le — Új klipjükkel felrobbantották az internetet

A Nagy Duettben nem mindig énekelt tisztán, sőt, szinte soha, viszont Nótár Maryvel közös új számában egyáltalán nem fakad dalra. Helyette azt csinálja, amihez úgy tűnik sokkal jobban ért: rappel, és közben egy kicsit tetováltat is. Nem is akármit. A pároshoz bohócjelmezben csatlakozott Pixa is, aki a produceri feladatok mellett a klipben is szerepel. A Bella Ciao című klasszikust újragondolva a trió elkészítette a Ciao Bellát, ami a nyár egyik nagy slágere lehet.

A Nagy Duett párosa és Pixa közös slágeréért a kommentelők is odavannak

Forrás: https://www.instagram.com/notarmary

A Nagy Duett párosa és Pixa közös slágeréért a kommentelők is odavannak

A Bella Ciao a reneszánszt éli, az olasz partizándalt a Nagy pénzrablás című spanyol Netflix-sorozat sikere tette világszerte népszerűvé. A sorozat szimbolikus karaktere meg is jelenik a klipben, amelyben a mulatós zene koronázatlan királynője, Nótár Mary Aurelio nélkül énekel, amit valószínűleg senki nem bán. Aurelio rappelés közben a Nagy Duett logóját tetováltatja a karjára, Pixa pedig bohóckodik, be-beszól és időnként „besegít” Marynek.

A klip TikTokot idéző képi világa vidám, rózsaszín és extravagáns. A kommentelők már most odavannak érte.

„Ahol Nótár Mary énekel, az csak jóóó lehet” — írta egyikük, de dicsérik Aurelio rapjét is — aki egy félmondat erejéig a börtönben töltött időkről is megemlékezett —, és összességében is nagyon jónak tartják A Nagy Duettben második helyen végzett páros és Pixa közös munkáját.

Neked mi a véleményed?