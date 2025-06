Sabrina Carpenter magára haragította a rajongóit — Szigorú szabályokat és tiltásokat vezetne be a koncertjein

Nemrég adta ki új kislemezét Sabrina Carpenter, ami már most imádnak a rajongói. Annak azonban kevésbé örülnek, hogy a Manchildot, amely az első helyen áll a slágerlistákon, élőben „csak” élvezhetik, koncerten videóra venni nem tudják majd.

Sabrina Carpenter szigorú szbaályoka vezetne be a turnéin — a rajongók nem örülnek

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szigorú szabályok a koncerteken — Sabrina Carpenter elképzelése kiverte biztosítékot

Az amerikai popsztár, Sabrina Carpenter megosztó lépést jelentett be, amivel felbosszantotta a rajongói egy részét. Az énekesnő azt mondta, hogy fontolgatja, hogy kitiltja a telefonokat a jövőbeli koncertjeiről. A Z-generációs rajongók nem ugrálnak örömükben az ütletért, de Sabrina azzal érvel, hogy miután ő maga is elment egy telefonmentes Silk Sonic koncertre, úgy döntött, hogy talán neki is így kellene fellépnie.

Az énekesnő szerint a lépés megdöbbentené a rajongóit, de ez nem állíthatja meg, mer a telefonmentes koncerten úgy érezte, mintha visszarepült volna az időben, és emiatt sokkal intenzívebb volt az élmény. Azt mondta, jó ötletnek tartja a telefonmentes rendezvényeket.

„Elmentem megnézni a Silk Sonicot Vegasban, ahol elzárták a telefonomat. Még soha nem volt ilyen élményem koncerten. Úgy éreztem magam, mintha visszarepültem volna a 70-es évekbe, úgy éreztem, mintha ott lettem volna. Mindenki énekel, táncol, egymásra néz és nevet. Nagyon-nagyon gyönyörű volt. Én egy olyan korban nőttem fel, amelyikben az embereknek telefonnal a kezükben vesznek részt a koncerteken. Sajnos ez számomra is teljesen normálisnak tűnik. Nem hibáztathatom az embereket, hogy emlékeket akarnak” — mondta Sabrina Carpenter, aki azt azért leszögezte, hogy ha még sokáig turnézik, és nagyon öreg lesz, akkor biztos, hogy senki nem videózhatja majd le az arcát.