Annyi titkot őrzött, hogy el kellett égetnie naplóit - Ma lenne 150 éves Thomas Mann

A Mario és a varázsló titka

Thomas Mann egyik legismertebb és egyben rendkívül jelentős novelláját, a Mario és a varázslót egy 1926-os olaszországi utazása ihlette. A történet egy olasz üdülővárosban játszódik, ahol a nyaralók egy különös, hipnotikus erejű előadás szemtanúi lesznek. Cipolla, a bűvész és hipnotizőr, műsora során fokozatosan kényszeríti rá akaratát a kiválasztott résztvevőkre, nevetségessé és kiszolgáltatottá téve őket. A feszültség egyre nő, és egy tragédia bontakozik ki, miközben a hatalom és manipuláció kérdései kerülnek előtérbe. Ez a történet a fasizmus lélektanát ábrázolja, és a hatalommal való visszaélés veszélyeire figyelmeztet, így Thomas Mann politikai állásfoglalását tükrözi.

Thomas Mann felesége, Katia Mann és hat gyermekük

Forrás: Hulton Archive

Az író és művészetének szimbiózisa

Thomas Mann családja és személyes kapcsolatai is sokszor megjelentek műveiben. Apjától örökölte a polgári komolyságot, anyja brazil származása pedig a család kulturális sokszínűségét tükrözte. Felesége, Katia Pringsheim, aki maga is művelt és erős személyiség volt, hat gyermeket nevelt vele. Kapcsolatuk alapja a kölcsönös tisztelet és támogatás volt, amely lehetővé tette az író számára, hogy alkotói pályáját kiteljesítse. Katia nemcsak társa, hanem inspirációja is volt, aki megértéssel és türelemmel állt férje mellett még a legnehezebb időkben is. Életének számos nehézsége mély nyomott hagyott Thomas Mann műveinek lapjain, amelyek így nemcsak irodalmi alkotások, hanem személyes vallomások is egyben.

Thomas Mann 1955-ben, Zürichben hunyt el, de művei és gondolatai ma is élő tanúi annak a kornak, amelyben élt, és az emberi lélek mélységeinek, amelyeket feltárni törekedett.