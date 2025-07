Brad Pitt fiatal színészeknek osztja az észt — A sztár nem titkolja, mit gondol az új generációról

Travis Kelce és testvére, Jason podcastjának vendége volt Brad Pitt szerda este. A sztár az F1-es filmjéről beszélt, de közben nem felejtette el felhívni egy dologra a fiatal színészkollégáinak figyelmét, valamire, amit állítólag régóta hajtogat nekik, de nem lehet eleget beszélni róla.

Brad Pitt fiatal színészkolléáinak osztja az észt

Forrás: Getty Images Europe

Brad Pitt figyelmeztetése a fiatal színészgenerációnak: „Ne csináljátok!”

„Hűha! Kelce testvérek! Bocsánat, elkéstem. Nem tudtam összeszedni magam ma reggel” — kezdte egy poénnal a beszélgetést, utalva arra, hogy azzal viccelődött, hogy a forgatásokon nem tudta elérni a 200 mérföld/órás sebességet.

Amikor a Kelce testvérek az F1-film kapcsán felhozták, ők hogyan élik meg veterán sportolóként a fiataok megjelenését, Brad Pitt azt mondta:

„Szeretem figyelni, hogy az új generációk mivel jönnek. Látni, hogy mivel állnak szemben, és azt is, ahogyan átverekedik magukat rajta. Úgy érzem, ők jobban élvezik ezt. Mi egy kicsit feszültebbek voltunk, csak a színészkedésre koncentráltunk. Nem adtuk el magunkat, nem adtuk el magunkat. A mostani hozzáállás más, az van, hogy »Hé, haver, sok különböző színtéren lehetünk művészek. Szóval csináljuk, és élvezzük«” – mondta a sztár, aki egyúttal kritikát is megfogalmazott a fiatal színészgenerációval szemben, és tanácsot is adott nekik.

„Ők is beleesnek abba a hibába, hogy kell egy franchise, vagy kell egy szuperhősszerep, vagy valami ilyesmi, amire én mindig azt mondom: Ne csináld! Ne csináld! Előbb-utóbb meg fognak halni" — mondta az Oscar-díjas színész.

Brad Pitt több évtizedes karrierje során mindössze egyetlen franchise-ban szerepelt: Steven Soderbergh Oceans-trilógiájában — a 2001-es Ocean's Eleven, a 2004-es Ocean's Twelve és a 2007-es Ocean's Thirteen — George Clooney, Matt Damon és Julia Roberts oldalán. A legközelebb egy képregény-franchise-hoz a 2018-as Deadpool 2-ben való cameo-szereplése állt.