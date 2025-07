12 éves lett György herceg: ilyen luxusban ünnepli születésnapját Katalin hercegné és Vilmos herceg fia

György herceg, aki a brit trónöröklési sorban második helyen áll, ma ünnepli 12. születésnapját. A walesi hercegi pár legidősebb gyermeke 2013. július 22-én született a londoni St Mary’s kórházban, és már aznap bemutatták a nyilvánosságnak, édesanyja, Katalin hercegné karjaiban.

György herceget bemutatják a nyilvánosságnak 2023. július 22-én.

Forrás: AFP

György herceg születénapja: a család Görögországban ünnepel

György herceg születésnapját családi körben ünneplik Görögországban. A helyi sajtó szerint a családot Kefalónián, a Jón-tenger egyik szigetén látták: egy luxusjachton pihennek Katalin szüleivel, Carole és Michael Middletonnal. Mozgalmas időszakot pihennek ki, hiszen az elmúlt hetekben több hivatalos eseményen is részt vettek: György például jelen volt a wimbledoni férfi döntőn, ahol találkozott a bajnok Jannik Sinnerrel is.

Kefalonia szigete - Itt nyaral családjával György herceg

Forrás: Profimedia

A 12. születésnap fordulópont a herceg életében. Szeptemberben várhatóan új iskolába kerül, mivel a jelenlegi intézménye, a Berkshire megyében található Lambrook School csak 13 éves korig fogad tanulókat. A Kensington-palota egyelőre nem közölte, melyik iskolát választják számára, de a sajtóhírek szerint több lehetőséget is fontolóra vettek. Az egyik esélyes a Marlborough College, amelynek korábban maga Katalin hercegné, valamint testvérei, Pippa és James is diákjai voltak. A családot nemrég látták is az iskola kampuszán is. Szintén felmerült a Windsorhoz közeli Eton College, ahová annak idején Vilmos és Harry herceg is jártak, illetve az oxfordi St Edward’s School. Ha György koedukált iskolában folytatja a tanulmányait, azzal eltérne a családi hagyományoktól, apja és nagyapja, Károly király is fiúiskolába jártak.

György herceg 12 éves lett

Forrás: Getty Images

György herceg többé nem repülhet az apjával

György tizenkettedik születésnapjával a királyi protokoll szerint új szabály lép életbe: ettől kezdve nem utazhat többé egy repülőgépen édesapjával, Vilmos herceggel. Ennek célja, hogy vészhelyzet esetén ne veszítsen el a család egyszerre több örököst. Kivételes esetekben a király engedélyezheti a közös utazást.

A szabály várhatóan nem vonatkozik Sarolta hercegnőre és Lajos hercegre, mivel ők nem számítanak a trónöröklési rend elsődleges tagjainak.