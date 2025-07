Lehull a lepel: így néz ki több hónapos parókaviselés után Nicole Kidman haja - Fotó

Nicole Kidman egy Horvátországban készült családi fotón a védjegyének számító göndör, vöröses tincsekkel állt a fényképezőgép kamerája elé. Az 58 éves színésznő ritkán jelenik meg nyilvánosan paróka nélkül, most azonban kivételt tett.

Nicole Kidmant sokat láthatjuk hosszú, egyenes szőke hajjal

Forrás: Getty Images Europe

Nicole Kidman megmutatta természetes fürtjeit

Nicole Kidman unokahúga, a 27 éves Lucia Hawley jelenleg Horvátországban pihen, és az ott készült nyaralási képeket megosztotta követőivel. Az egyik fotón édesanyjával, az 54 éves Antonia Kidmannel és Nicole Kidmannel együtt látható - szúrta ki a DailyMail. A felvételen Nicole természetes göndör, vöröses haja a hátára omlik, a kinézete és hajviselete teljesen természetes, mint ha visszamentünk volna az időben.

Nicole Kidman családi fotón mutatta meg természetes fürtjeit

Forrás: Lucia Hawley/Instagram

Nicole Kidman imádja a parókákat

Kidman - akinek a Met-gálás megjelenésére is sokan felkapták a fejüket - évek óta parókákat és póthajakat visel filmjeiben és vörös szőnyeges megjelenéseihez. Saját bevallása szerint imádja is azokat, ugyanis lehetőséget adnak számára, hogy minél tökéletesebben jelenítsen meg egy karaktert. Az Allure magazin májusi számának címlapján például szinte felismerhetetlen: a színésznő három különböző hosszúságú, élénk rézvörös parókát visel, amelyek látványosan eltérnek megszokott stílusától. Az idei cannes-i filmfesztiválon készült fotókon azonban parókabakit vettek észre az élesszeműek, a színésznőnek kilátszott a parókasapkája. Az is felmerült, hogy Kidman - akit a mai napig a legnagyobb hollywoodi sztárok között jegyeznek - nagyon keveset eszik, hullik a haja, ezért van szüksége parókára, de a fenti fotó rácáfol erre.