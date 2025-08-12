Újabb döfés Brad Pitt szívébe — A válás véglegesítése után sem kíméli exét Angelina Jolie

Angelina Jolie úgy döntött, Európába költözik. Eladja híres Los Angeles-i birtokát, és a Brad Pittel közös gyerekeivel együtt elhagyja a nagy kontinenst.
Bár a Brad Pittel közös gyerekfelügyeleti jog miatt még néhány hónapig nem költözhet el Los Angelesből, azonban, ahogy az ikrek, Knox és Vivienne betöltik a 18. évüket, a család költözik, és, ha már új otthonuk lesz, a színésznő igyekszik minél távolabb megtalálni azt az exétől és gyerekei apjától. Angelina Jolie több európai országban is el tudja képzelni az életét, több helyszínen keresi a gyerekeinek és neki legmegfelelőbb ingatlant. Hogy a tervét megvalósíthassa, úgy döntött, hogy eladja gyönyörű Los Angelesi birtokát.
A People magazin forrása azt mondta: „Jolie eddig sem akart folyamatosan Los Angelesben élni. Nem volt más választása a Braddel kötött felügyeleti megállapodás miatt”.
Angelina Jolie korábban egy interjúban azt mondta, amint ikrei betöltik a 18. életévüket, készen áll rá, hogy külföldön éljen, a célországban pedig olyan tulajdonságokat keres, amelyeket Los Angeles nem képes neki és a gyerekeinek nyújtani.
„Amikor nagycsaládod van, azt szeretnéd, hogy legyen magánéletük, nyugalmuk és biztonságuk. Van egy házam, ahol felnevelhetem a gyerekeimet, de néha ez a hely... Az az emberség, amivel a világ több táján találkoztam, teljesen más, mint amiben itt felnőttem.”
A színésznő döntése alighanem újabb pofon Brad Pittnek, aki néhány hete veszítette el édesanyját.
