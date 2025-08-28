Hatalmasat esett Az ördög Pradát visel 2. forgatásán Anne Hathaway — A színésznő a lépcsőről zuhant le — VIDEÓ

Tavaly júliusban érkezett a hír, hogy elkészítik Az ördög Pradát visel folytatását, és röviddel ezután az is megerősítést nyert, hogy Anne Hathaway és Meryl Streep is visszatér a régi szerepébe. Streep az eredeti filmben a félelmetes főszerkesztő, Miranda Priestly szerepét játszotta, akit a most távozó Vogue-főszerkesztő, Anna Wintour ihletet. Az eredeti regényt a valódi Anna egykori asszisztense, Lauren Weisberger írta, akinek kitalált alteregóját, Andrea „Andy” Sachs karakterét Hathaway alakította a filmadaptációban.

Anne Hathaway az Ördög Pradát visel 2 fogratásán

Forrás: Getty Images

Minden hétre jut valami: most Anne Hathaway esése miatt riadtak meg a rajongók

A múlt héten Stanley Tuccival egy temetési jelenet forgatásával okozott pánikot, a héten az esése miatt aggódnak Anne Hathaway rajongói. A szerdai forgatáson a színésznő magas sarkú cipőjének sarka kitört egy lépcsős jelenetnél, emiatt Anne leesett a lépcsőn. Megindultak a találgatások, hogy vajon az esés a film része vagy véletlen volt. Az alábbi két videóból kiderül, hogy nagy valószínűséggel valódi baleset volt a színésznő esése, amiből akár komolyabb sérülés is lehetett volna. Íme az esés pillanata:

És a leforgatott jelenet esés nélkül: