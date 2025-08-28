Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az ördög Pradát visel

Hatalmasat esett Az ördög Pradát visel 2. forgatásán Anne Hathaway — A színésznő a lépcsőről zuhant le — VIDEÓ

Az ördög Pradát visel Anne Hathaway színésznő baleset Stanley Tucci
2025.08.28.
Kitört a cipője sarka, és a lépcsőről esett le Az ördög Pradát visel forgatásán Anne Hathaway. A színésznőt egy New York-i veranda lépcsőjén látták bukdácsolni, de az nem volt világos, hogy csak színészkedett, vagy valódi baleset érte. A fotók alapján inkább az utóbbi a valószínű.

Tavaly júliusban érkezett a hír, hogy elkészítik Az ördög Pradát visel folytatását, és röviddel ezután az is megerősítést nyert, hogy Anne Hathaway és Meryl Streep is visszatér a régi szerepébe. Streep az eredeti filmben a félelmetes főszerkesztő, Miranda Priestly szerepét játszotta, akit a most távozó Vogue-főszerkesztő, Anna Wintour ihletet. Az eredeti regényt a valódi Anna egykori asszisztense, Lauren Weisberger írta, akinek kitalált alteregóját, Andrea „Andy” Sachs karakterét Hathaway alakította a filmadaptációban.

Anne Hathaway
Anne Hathaway az Ördög Pradát visel 2 fogratásán
Forrás: Getty Images

Minden hétre jut valami: most Anne Hathaway esése miatt riadtak meg a rajongók

A múlt héten Stanley Tuccival egy temetési jelenet forgatásával okozott pánikot, a héten az esése miatt aggódnak Anne Hathaway rajongói. A szerdai forgatáson a színésznő magas sarkú cipőjének sarka kitört egy lépcsős jelenetnél, emiatt Anne leesett a lépcsőn. Megindultak a találgatások, hogy vajon az esés a film része vagy véletlen volt. Az alábbi két videóból kiderül, hogy nagy valószínűséggel valódi baleset volt a színésznő esése, amiből akár komolyabb sérülés is lehetett volna. Íme az esés pillanata:

És a leforgatott jelenet esés nélkül: 

Rosszul lett a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon George Clooney — A sztár minden megjelenését lemondta

A 64 éves színész egyik pillanatról a másikra rövidre zárta Noah Baumbach versenyfilmjének, a Jay Kellynek a sajtótájékoztatóját szerdán – a fesztivál első napján –, és kihagyott egy vacsorát is a film szereplőgárdájával és stábjával. George Clooney egy hirtelen jött betegség miatt csütörtök estig minden megjelenését lemondta a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.

Palvin Barbi is ott volt a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon — A modell a műtétje óta először jelent meg nyilvánosan

Augusztus 27-én kezdetét vette a 82 Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, ahol minden híresség megjelent, aki számít. Köztük Palvin Barbara is, aki nemrég jelentette be, hogy endometriózis-műtéten esett át.

Travis Kelce Taylor Swift apjától kért engedélyt a lánykérésre — A popsztár apja a válasz mellé egy tanácsot is adott

Travis Kelce apja, Ed Kelce egy rádióinterjúban beszélt fia és Taylor Swift eljegyzéséről. A sportoló apja elárulta, hogy fia tőle kért tanácsot, és a hagyományoknak megfelelően, a popsztár apjától kapott engedélyt a lánykérésre. Ed azt is elárulta, milyen tanácsot kapott Travis a jövendőbeli apósától.

 

 

