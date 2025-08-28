Travis Kelce Taylor Swift apjától kért engedélyt a lánykérésre — A popsztár apja a válasz mellé egy tanácsot is adott

Ed Kelce egy ausztrál rádiónak adott interjúban mesélte el, hogy fia, Travis Kelce nagyjából egy hónapja kért engedélyt a lánykérésre Taylor Swift apjától. Scott Swift nemcsak engedélyt adott, de tanáccsal is ellátta a Superbowl sztárját, ráadásul kísértetiesen hasonlóval, mint amit Ed javasolt a fiának.
Ed Kelce elmondta, hogy fia, Travis Kelce először őt hívta fel az eljegyzéssel kapcsolatban, és ő mindjárt meg is tette az első lépést a lánykérés felé.
„Beszéltem Scott Swifttel, majd Travis elment hozzá engedélyt kérni, ez nagyjából egy hónapja volt. Scott azt mondta Travisnek: Hajrá, de mikor fogod végre meg is tenni?” – emlékezett vissza Ed.
Ed Kelce azt is elmondta, hogy Scott-hoz hasonlóan ő is nyomást gyakorolt a fiára, hogy kérje meg végre Taylor Swift kezét, és örül, amikor a fia végre megtette.
„Nem is igazán Travis fordult hozzám tanácsért, inkább én mentem hozzá, hogy elmondjam neki: Tedd meg!” – emlékezett vissza a büszke apuka, és így folytatta:
„Travis azt tervezte, hogy a következő hétvégén megkéri a kezét, mielőtt Brazíliába repül. Valami nagyszabásút akart valahol, hogy különleges legyen. Ugyanazt mondtam neki, amit Scott is: Az teszi különlegessé, hogy megkérdezed tőle. Nem az a fontos, hol teszed. Érted, mire gondolok? Akár az út szélén is megteheted. Csak csináld meg. Ne aggódj a különleges dátum miatt. Ha készen állsz, megvan a gyűrű, akkor kérd meg”.
Travis végül megfogadta apja és leendő apósa tanácsát, és a kertjében kérte meg Taylor kezét.
