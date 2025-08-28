Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Travis Kelce Taylor Swift apjától kért engedélyt a lánykérésre — A popsztár apja a válasz mellé egy tanácsot is adott

2025.08.28.
Travis Kelce apja, Ed Kelce egy rádióinterjúban beszélt fia és Taylor Swift eljegyzéséről. A sportoló apja elárulta, hogy fia tőle kért tanácsot, és a hagyományoknak megfelelően, a popsztár apjától kapott engedélyt a lánykérésre. Ed azt is elárulta, milyen tanácsot kapott Travis a jövendőbeli apósától.

Ed Kelce egy ausztrál rádiónak adott interjúban mesélte el, hogy fia, Travis Kelce nagyjából egy hónapja kért engedélyt a lánykérésre Taylor Swift apjától. Scott Swift nemcsak engedélyt adott, de tanáccsal is ellátta a Superbowl sztárját, ráadásul kísértetiesen hasonlóval, mint amit Ed javasolt a fiának.

Travis Kelce, Taylor Swift eljegyzés
Travis Kelce Taylor Swift apjától kérte meg a popsztár kezét
Forrás: Instagram

Travis Kelce minden hagyományt betartott, mielőtt megkérte Taylor Swift kezét

Ed Kelce elmondta, hogy fia, Travis Kelce először őt hívta fel az eljegyzéssel kapcsolatban, és ő mindjárt meg is tette az első lépést a lánykérés felé.

„Beszéltem Scott Swifttel, majd Travis elment hozzá engedélyt kérni, ez nagyjából egy hónapja volt. Scott azt mondta Travisnek: Hajrá, de mikor fogod végre meg is tenni?” – emlékezett vissza Ed.

Ed Kelce azt is elmondta, hogy Scott-hoz hasonlóan ő is nyomást gyakorolt a fiára, hogy kérje meg végre Taylor Swift kezét, és örül, amikor a fia végre megtette.

„Nem is igazán Travis fordult hozzám tanácsért, inkább én mentem hozzá, hogy elmondjam neki: Tedd meg!” – emlékezett vissza a büszke apuka, és így folytatta:

„Travis azt tervezte, hogy a következő hétvégén megkéri a kezét, mielőtt Brazíliába repül. Valami nagyszabásút akart valahol, hogy különleges legyen. Ugyanazt mondtam neki, amit Scott is: Az teszi különlegessé, hogy megkérdezed tőle. Nem az a fontos, hol teszed. Érted, mire gondolok? Akár az út szélén is megteheted. Csak csináld meg. Ne aggódj a különleges dátum miatt. Ha készen állsz, megvan a gyűrű, akkor kérd meg”.

Travis végül megfogadta apja és leendő apósa tanácsát, és a kertjében kérte meg Taylor kezét.

Katalin hercegné és Vilmos herceg áldását adta Taylor Swift eljegyzésére

Nem sok ember mondhatja el magáról, hogy a királyi család is gratulált az eljegyzéséhez. Taylor Swift lánykérős bejegyzése azonban még Katalin hercegné és Vilmos herceg ingerküszöbét is megütötte.

Bruce Willis már nem a családjával él — A sztárt egy „minden igényét kielégítő új otthonba” költöztette a felesége

Emma Hemingnek nehéz döntést kellett meghoznia a férje és a gyerekeik érdekében is. Bruce Willis felesége elárulta, hogy a színész már nem él együtt a családjával, saját otthont kapott, ahol az őt 24 órán át ellátó gondozócsapatával él.

Durvul Denise Richards és Aaron Phypers válása: ezúttal rommá zúzott ház, vizelet- és székletszagú padló van terítéken

Aaron Phypers júliusban adta be a válókeresetet. Az egyre durvuló válóperben folyamatosan derülnek ki megdöbbentő részletek a színésznő és exe házasságáról. A legújabb, amiért Denise Richards kérte a bíróságot, hogy rendelje el, hogy Phypers és családja hagyják el a korábban közös calabasasi otthonukat, hogy a férfi rommá törte a óz ingatlant, és erről fényképes bizonyítékokat is benyújtott.

 

