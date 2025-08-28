Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.08.28.
A 64 éves színész egyik pillanatról a másikra rövidre zárta Noah Baumbach versenyfilmjének, a Jay Kellynek a sajtótájékoztatóját szerdán – a fesztivál első napján –, és kihagyott egy vacsorát is a film szereplőgárdájával és stábjával. George Clooney egy hirtelen jött betegség miatt csütörtök estig minden megjelenését lemondta a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.

George Clooney állítólag szerdán lett rosszul, ezért azt tanácsolták neki, menjen haza és pihenjen, mert a csütörtökje elég zsúfoltnak ígérkezik.

George Clooney arrives by boat at the Hotel Excelsior pier during the 82nd Venice International Film Festival (Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica) in Venezia Lido, Italy, on August 27, 2025 (Photo by Alessandro Bremec/NurPhoto). (Photo by Alessandro Bremec / NurPhoto via AFP)
George Clooney-t lefotózták, ahogy egy hajón elhagyja Velencét
Forrás: NurPhoto

George Clooney a csütörtököt nem hagyhatja ki

Bennfentes információk szerint George Clooney szerdán Velencében lett rosszul, ezért az orvosok azt javasolták neki, hogy pihenjen, ami különösen fontos, mert csütörtökön, azaz a mai napon már 100 százalékos formában lennie. Bár Clooney állapota állítólag nem súlyos, a rosszulléte pontos oka egyelőre nem ismert. A hollywoodi sztár csütörtöki programja a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon magában foglalja a Netflix  versenyfilmjének hivatalos sajtótájékoztatóját délután, majd a film világpremierjét.

A Hollywood Reporter szerint George Clooney-t lefotózták, amint szerdán délután 4 óra körül felszáll egy hajóra, és elhagyja a Hotel Excelsiort, hogy hazamenjen pihenni. A színész lemondta a Jay Kelly csapatával közösen rendezett privát vacsorát is, amelyen a rendező, Noah, Adam Sandler és Laura Dern színésztársak, valamint a Netflix felsővezetői is részt vettek.

Palvin Barbi is ott volt a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon — A modell a műtétje óta először jelent meg nyilvánosan

Augusztus 27-én kezdetét vette a 82 Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, ahol minden híresség megjelent, aki számít. Köztük Palvin Barbara is, aki nemrég jelentette be, hogy endometriózis-műtéten esett át.

Travis Kelce Taylor Swift apjától kért engedélyt a lánykérésre — A popsztár apja a válasz mellé egy tanácsot is adott

Travis Kelce apja, Ed Kelce egy rádióinterjúban beszélt fia és Taylor Swift eljegyzéséről. A sportoló apja elárulta, hogy fia tőle kért tanácsot, és a hagyományoknak megfelelően, a popsztár apjától kapott engedélyt a lánykérésre. Ed azt is elárulta, milyen tanácsot kapott Travis a jövendőbeli apósától.

Bruce Willis már nem a családjával él — A sztárt egy „minden igényét kielégítő új otthonba” költöztette a felesége

Emma Hemingnek nehéz döntést kellett meghoznia a férje és a gyerekeik érdekében is. Bruce Willis felesége elárulta, hogy a színész már nem él együtt a családjával, saját otthont kapott, ahol az őt 24 órán át ellátó gondozócsapatával él.

 

 

 

 

 

