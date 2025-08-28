George Clooney állítólag szerdán lett rosszul, ezért azt tanácsolták neki, menjen haza és pihenjen, mert a csütörtökje elég zsúfoltnak ígérkezik.

George Clooney-t lefotózták, ahogy egy hajón elhagyja Velencét

Forrás: NurPhoto

George Clooney a csütörtököt nem hagyhatja ki

Bennfentes információk szerint George Clooney szerdán Velencében lett rosszul, ezért az orvosok azt javasolták neki, hogy pihenjen, ami különösen fontos, mert csütörtökön, azaz a mai napon már 100 százalékos formában lennie. Bár Clooney állapota állítólag nem súlyos, a rosszulléte pontos oka egyelőre nem ismert. A hollywoodi sztár csütörtöki programja a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon magában foglalja a Netflix versenyfilmjének hivatalos sajtótájékoztatóját délután, majd a film világpremierjét.

A Hollywood Reporter szerint George Clooney-t lefotózták, amint szerdán délután 4 óra körül felszáll egy hajóra, és elhagyja a Hotel Excelsiort, hogy hazamenjen pihenni. A színész lemondta a Jay Kelly csapatával közösen rendezett privát vacsorát is, amelyen a rendező, Noah, Adam Sandler és Laura Dern színésztársak, valamint a Netflix felsővezetői is részt vettek.