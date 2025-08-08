Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 8., péntek

Házi őrizet, terápia, rehabilitáció: P. Diddy ügyvédje mindent megtesz, hogy a zenész kijusson a börtönből

A zenészt az ítélethozatalig a brooklyni Metropolitan Fogvatartási Központban tartják fogva. P. Diddy legutóbbi óvadék iránti kérelmét Arun Subramanian bíró augusztus 4-én, hétfőn elutasította. Ennek eredményeként Diddy az ítélethirdetésig, amelyre október 3-án kerül sor, rácsok mögött marad. Ügyvédi csapata azonban megpróbálja házi őrizetbe helyeztetni a rappert.

Sean „Diddy” Combs jogi csapata arról szeretné meggyőzni a bíróságot, hogy a zenész a börtönbüntetés helyett házi őrizetet kapjon októberben. A védők szerint a P. Diddy a börtönön kívül hatékonyabban férhetne hozzá terápiás és rehabilitációs programokhoz, amire nagy szüksége van. 

P. Diddy a börtönön kívül hatékonyabban férhetne hozzá terápiás és rehabilitációs programokhoz
Forrás: Getty Images

P. Diddy ügyvédje a házi őrizetet mellett érvel

Az 55 éves P. Diddyt július elején ítélték el két rendbeli prostitúció céljából történő szállítás miatt, amiért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. Marc Agnifilo, a zenész vezető ügyvédje augusztus 8-án a TMZ-nek azt nyilatkozta, hogy jogi csapatuk mérlegeli, hogy bíróságtól kérjék-e ügyfelük előzetes letartóztatásának megszüntetését és otthoni felügyeletét. „Vannak terapeutái, de ők úgy járnak be hozzá, a börtönben nincsenek megfelelő rehabilitációs programok vagy nagyon kevés. Diddy pedig azon van, hogy megküzdjön a problémáival” – mondta Agnifilo, aki úgy véli, Diddy számára a legjobb lenne a házi őrizet, ahol intenzívebben vehetne igénybe terápiás eszközöket. „Ez mindenképpen egy olyan érv, amit felhozhatok. Természetesen ügyfelem házi őrizetbe helyezésének a feltétele lenne, hogy megfelelő terápiában részesüljön. Szerintem szüksége van rá, és azt hiszem, ő is úgy gondolja, hogy szüksége van rá, és ez a lényeg”  – nyilatkozta. 

Mindeközben az 55 éves P. Diddy komoly vádakat fogalmazott meg a brooklyni Metropolitan Detention Centerben uralkodó állapotokról legutóbbi óvadékkérelmében. A zenei mogul szerint az intézményben rendszeresen fogyaszthatatlan, férgekkel szennyezett vagy lejárt szavatosságú ételt kapnak a rabok. A korábban a luxusélethez szokott rapper 2024 szeptembere óta van előzetes letartóztatásban, és a börtönélet láthatóan súlyos nyomot hagyott rajta – jelentős testsúlycsökkenésről és fizikailag leromlott állapotról számolt be ügyvédje, Marc Agnifilo. A védő a bíróságnak benyújtott dokumentumban úgy fogalmazott: „az intézmény körülményei méltatlanok, az étkezések minősége különösen aggasztó” 

Vilmos herceg és Harry unokatestvérük esküvőjén csaphatnak össze: komoly követeléseik vannak

Vilmos herceg és Harry herceg között nem enyhül a feszültség, és ez most veszélybe sodorhatja unokatestérük esküvőjét.

Vilmos herceg és Harry unokatestvérük esküvőjén csaphatnak össze: komoly követeléseik vannak

Érkezik a nyár legvarázslatosabb égi jelensége: ekkor maradj fenn hullócsillagokat nézni

Augusztus közepén visszatér a nyár egyik legkáprázatosabb égi eseménye: a Perseidák meteorraj. A legintenzívebb hullócsillagzápor augusztus 12-én hajnalban várható, így aki nem szeretne lemaradni a látványról, az keljen nagyon korán, vagy maradjon fent késő estig.

Érkezik a nyár legvarázslatosabb égi jelensége: ekkor maradj fenn hullócsillagokat nézni

Ikonikus ékszert örökölhet Sarolta hercegnő: Meghan Markle nem fog örülni ennek

Egyelőre nem tudni, mi alapján dől el, kihez kerül a hercegné esküvői tiarája. A brit királyi családhoz közelállók szerint nem Meghan Markle lánya, hanem Sarolta hercegnő viselheti majd Diana ikonikus ékszerét.

Ikonikus ékszert örökölhet Sarolta hercegnő: Meghan Markle nem fog örülni ennek

 

