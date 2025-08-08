Házi őrizet, terápia, rehabilitáció: P. Diddy ügyvédje mindent megtesz, hogy a zenész kijusson a börtönből

Sean „Diddy” Combs jogi csapata arról szeretné meggyőzni a bíróságot, hogy a zenész a börtönbüntetés helyett házi őrizetet kapjon októberben. A védők szerint a P. Diddy a börtönön kívül hatékonyabban férhetne hozzá terápiás és rehabilitációs programokhoz, amire nagy szüksége van.

P. Diddy a börtönön kívül hatékonyabban férhetne hozzá terápiás és rehabilitációs programokhoz

Forrás: Getty Images

P. Diddy ügyvédje a házi őrizetet mellett érvel

Az 55 éves P. Diddyt július elején ítélték el két rendbeli prostitúció céljából történő szállítás miatt, amiért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. Marc Agnifilo, a zenész vezető ügyvédje augusztus 8-án a TMZ-nek azt nyilatkozta, hogy jogi csapatuk mérlegeli, hogy bíróságtól kérjék-e ügyfelük előzetes letartóztatásának megszüntetését és otthoni felügyeletét. „Vannak terapeutái, de ők úgy járnak be hozzá, a börtönben nincsenek megfelelő rehabilitációs programok vagy nagyon kevés. Diddy pedig azon van, hogy megküzdjön a problémáival” – mondta Agnifilo, aki úgy véli, Diddy számára a legjobb lenne a házi őrizet, ahol intenzívebben vehetne igénybe terápiás eszközöket. „Ez mindenképpen egy olyan érv, amit felhozhatok. Természetesen ügyfelem házi őrizetbe helyezésének a feltétele lenne, hogy megfelelő terápiában részesüljön. Szerintem szüksége van rá, és azt hiszem, ő is úgy gondolja, hogy szüksége van rá, és ez a lényeg” – nyilatkozta.