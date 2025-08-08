Házi őrizet, terápia, rehabilitáció: P. Diddy ügyvédje mindent megtesz, hogy a zenész kijusson a börtönből

Sean „Diddy” Combs jogi csapata arról szeretné meggyőzni a bíróságot, hogy a zenész a börtönbüntetés helyett házi őrizetet kapjon októberben. A védők szerint a P. Diddy a börtönön kívül hatékonyabban férhetne hozzá terápiás és rehabilitációs programokhoz, amire nagy szüksége van.
Az 55 éves P. Diddyt július elején ítélték el két rendbeli prostitúció céljából történő szállítás miatt, amiért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. Marc Agnifilo, a zenész vezető ügyvédje augusztus 8-án a TMZ-nek azt nyilatkozta, hogy jogi csapatuk mérlegeli, hogy bíróságtól kérjék-e ügyfelük előzetes letartóztatásának megszüntetését és otthoni felügyeletét. „Vannak terapeutái, de ők úgy járnak be hozzá, a börtönben nincsenek megfelelő rehabilitációs programok vagy nagyon kevés. Diddy pedig azon van, hogy megküzdjön a problémáival” – mondta Agnifilo, aki úgy véli, Diddy számára a legjobb lenne a házi őrizet, ahol intenzívebben vehetne igénybe terápiás eszközöket. „Ez mindenképpen egy olyan érv, amit felhozhatok. Természetesen ügyfelem házi őrizetbe helyezésének a feltétele lenne, hogy megfelelő terápiában részesüljön. Szerintem szüksége van rá, és azt hiszem, ő is úgy gondolja, hogy szüksége van rá, és ez a lényeg” – nyilatkozta.
Mindeközben az 55 éves P. Diddy komoly vádakat fogalmazott meg a brooklyni Metropolitan Detention Centerben uralkodó állapotokról legutóbbi óvadékkérelmében. A zenei mogul szerint az intézményben rendszeresen fogyaszthatatlan, férgekkel szennyezett vagy lejárt szavatosságú ételt kapnak a rabok. A korábban a luxusélethez szokott rapper 2024 szeptembere óta van előzetes letartóztatásban, és a börtönélet láthatóan súlyos nyomot hagyott rajta – jelentős testsúlycsökkenésről és fizikailag leromlott állapotról számolt be ügyvédje, Marc Agnifilo. A védő a bíróságnak benyújtott dokumentumban úgy fogalmazott: „az intézmény körülményei méltatlanok, az étkezések minősége különösen aggasztó”
