Kiakadt P. Diddy perének egyik esküdtje: neve elhalgatását kérve nyilatkozott

A per hatalmas figyelmet kapott, mivel Combs a szórakoztatóipar egyik legismertebb és befolyásosabb szereplője. Az ügyészek azzal vádolták, hogy éveken át egy kiterjedt bűnszervezetet irányított, amely szexkereskedelemmel is foglalkozott, és ebben két volt partnere is érintett volt: Casandra „Cassie” Ventura, valamint egy másik nő, aki a bíróság előtt „Jane” álnéven tett tanúvallomást.