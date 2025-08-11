Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Ki lesz az új Harry Potter-sorozat Voldemortja? Íme a négy jelölt

J.K. Rowling sorozat Harry Potter
Nagy Kata
2025.08.11.
Hivatalosan is elkezdődtek az új Harry Potter-sorozat forgatásai, a három főhős láttán pedig egyre égetőbbé válik a kérdés: ki alakítja majd minden idők leggonoszabb varázslóját, aki megmutatta, hogy nem kell orr ahhoz, hogy valaki igazán félelmetes legyen?

Nálunk már talán csak maga Harry Potter kíváncsi jobban arra, hogy vajon ki lesz az a színész, aki láttán muglik és varázslók millióinak ereiben fagy meg a vér? Ők az esélyesek Voldemort szerepére.

Jelenet a Harry Potter filmekből
Az új Harry Potter-sorozatot elképesztő várakozás övezi. De ki lesz Voldemort?
Ki lesz a Voldemort, azaz a Sötét Nagyúr az új Harry Potter-sorozatban?

Július 15-én hivatalosan is elkezdődött az új Harry Potter-sorozat forgatása az HBO égisze alatt, a három új, cuki főszereplőt pedig már be is mutatták a nagyközönségnek. Bár már a Dursley család és Dumbledore kilétére is fény derült, Tudjukki személye körül a mai napig nagyobb a titokzatosság, mint a Láthatatlanná tévő köpeny anyaga körül. 

Márpedig az biztos, hogy a Sötét Nagyúr új köntöst kap, de vajon ki bújik bele? 

A rajongók fantáziája természetesen azonnal beindult és össze is állították a lehetséges gonoszlistát, ami felfedi, ki játssza Voldemort szerepét – szerintük. 

1. Cilian Murphy

Bizony, Ralph Fiennes után az Oppenheimer sztárját látják a legesélyesebb Voldemort-jelöltnek, amire valóban jó esély van, tekintve, hogy maga Fiennes is kijelentette, hogy Murphy lenne a tökéletes választás a szerepre. A tehetség, az arcvonások, a karakteres hang: minden stimmel ahhoz, hogy minden idők egyik legfélelmetesebb Sötét Nagyura legyen. 

Cillian Murphy attends the Small Things Like These UK premiere at the Curzon Mayfair in London. Picture date: Thursday October 24, 2024. Small Things Like These October 24, 2024
Cilian Murphy lehet az új Voldemort
2. Tom Hiddleston

Egy másik brit szépfiú, Tom Hiddleston is jó eséllyel indul, hiszen Lokiként már megmutatta, hogy tökélyre fejlesztette a szerethető főgonosz ábrázolását. Ami pedig a külcsínt illeti, igazi átalakulóművész, így biztos, hogy orr nélkül is csodás látványt nyújtana. 

Actor Tom Hiddleston attends a photocall for Disney's Loki in London. Picture date: Tuesday June 8, 2021. June 8, 2021
Tom Hiddleston is esélyes a Sötét Nagyúr szerepére. 
3. Matt Smith 

Kevésbé ismert név a rajongók listájáról a Ki vagy, doki? és a Sárkányok háza színésze, de tény és való, ha csak a fizimiskát nézzük, a 42 éves brit színész tökéletes választás lehet Voldemort szerepére. 

Matt Smith attends the House of Dragon premiere at Leicester Square Gardens in London. Picture date: Monday August 15, 2022. House of the Dragon London premiere August 15, 2022
Matt Smith, mint Tudjukki? 
4. Benedict Cumberbatch

A lista talán legnépszerűbb jelöltje a különleges arcszerkezettel és elképesztő tehetséggel megáldott Cumberbatch, aki számos szerepben megmutatta már sokoldalúságát, így biztosak vagyunk benne, hogy Tudjukkinek is egy olyan, eddig ismeretlen arcát mutatná meg, amire nem is számítunk. 

18 February 2025, Berlin: Benedict Cumberbatch, actor, stands on the red carpet of the Berlinale Palast before the premiere of the film "The Thing with Feathers" at the Berlinale. The film will screen in the Berlinale Special Gala and the premiere will take place in the Uber Eats Music Hall. The 75th Berlin International Film Festival will take place from February 13 to 23, 2025. Photo: Christoph Soeder/dpa
Benedict Cumberbatch is esélyes Voldemort szerepére. 
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
