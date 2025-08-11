Ki lesz az új Harry Potter-sorozat Voldemortja? Íme a négy jelölt

Nálunk már talán csak maga Harry Potter kíváncsi jobban arra, hogy vajon ki lesz az a színész, aki láttán muglik és varázslók millióinak ereiben fagy meg a vér? Ők az esélyesek Voldemort szerepére.

Az új Harry Potter-sorozatot elképesztő várakozás övezi. De ki lesz Voldemort?

Forrás: Northfoto / Ferrariphoto

Ki lesz a Voldemort, azaz a Sötét Nagyúr az új Harry Potter-sorozatban?

Július 15-én hivatalosan is elkezdődött az új Harry Potter-sorozat forgatása az HBO égisze alatt, a három új, cuki főszereplőt pedig már be is mutatták a nagyközönségnek. Bár már a Dursley család és Dumbledore kilétére is fény derült, Tudjukki személye körül a mai napig nagyobb a titokzatosság, mint a Láthatatlanná tévő köpeny anyaga körül.

Márpedig az biztos, hogy a Sötét Nagyúr új köntöst kap, de vajon ki bújik bele?

A rajongók fantáziája természetesen azonnal beindult és össze is állították a lehetséges gonoszlistát, ami felfedi, ki játssza Voldemort szerepét – szerintük.

1. Cilian Murphy

Bizony, Ralph Fiennes után az Oppenheimer sztárját látják a legesélyesebb Voldemort-jelöltnek, amire valóban jó esély van, tekintve, hogy maga Fiennes is kijelentette, hogy Murphy lenne a tökéletes választás a szerepre. A tehetség, az arcvonások, a karakteres hang: minden stimmel ahhoz, hogy minden idők egyik legfélelmetesebb Sötét Nagyura legyen.

Cilian Murphy lehet az új Voldemort

Forrás: Northfoto

2. Tom Hiddleston

Egy másik brit szépfiú, Tom Hiddleston is jó eséllyel indul, hiszen Lokiként már megmutatta, hogy tökélyre fejlesztette a szerethető főgonosz ábrázolását. Ami pedig a külcsínt illeti, igazi átalakulóművész, így biztos, hogy orr nélkül is csodás látványt nyújtana.

Tom Hiddleston is esélyes a Sötét Nagyúr szerepére.

Forrás: Northfoto

3. Matt Smith

Kevésbé ismert név a rajongók listájáról a Ki vagy, doki? és a Sárkányok háza színésze, de tény és való, ha csak a fizimiskát nézzük, a 42 éves brit színész tökéletes választás lehet Voldemort szerepére.

Matt Smith, mint Tudjukki?

Forrás: Northfoto

4. Benedict Cumberbatch

A lista talán legnépszerűbb jelöltje a különleges arcszerkezettel és elképesztő tehetséggel megáldott Cumberbatch, aki számos szerepben megmutatta már sokoldalúságát, így biztosak vagyunk benne, hogy Tudjukkinek is egy olyan, eddig ismeretlen arcát mutatná meg, amire nem is számítunk.