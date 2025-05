Veszekedések, sértődések és nyílt utálat – Sztárok, akik meggyűlölték egymást a forgatáson

A színészek is csak emberek, és tele vannak olyan érzelmekkel, amikkel mi magunk is a hétköznapokban. Éppen ezért nem véletlen, ha a hollywoodi sztárok is összebalhéznak a kamerákon kívül, és már-már odáig fajul a helyzet, hogy hallani sem akarnak egymásról, sőt közös produkciót sem vállalnak többet.

Mint minden szakmában, a színészek és színésznők sem jönnek ki mindig olyan jól a munkatársaikkal. A képernyőn úgy tűnhetnek, mint a legjobb barátok, vagy a legromantikusabb szerelmespár, de a forgatás végén kedvenc párosaink néha egyszerűen nem tudnak megbékélni egymással. Talán a nagy költségvetésű forgatás stresszes környezete miatt alakul ki ez, vagy talán csak bizonyos személyiségek jobban összeütköznek, mint mások. Bármi is legyen az ok, egyes hollywoodi sztárok odáig mentek, hogy miután összetűzésbe keveredtek egymással, megfogadták, hogy soha többé nem hajlandók együtt dolgozni. Nézzünk meg pár olyan emlékezetes esetet, amikor kedvenceink a konfliktusokkal teli drámában ragadtak, és azóta sem hajlandóak engedni az elhatározásukból. Hollywoodi sztárok, akik egy forgatáson kaptak össze és többet nem hajlandóak együtt dolgozni

Forrás: Getty Images Hollywoodi sztárok, akik soha többet nem hajlandók együtt forgatni Dwayne ,,The Rock” Johnson és Vin Diesel Kívülről a két akció-fenegyerek látszólag nagyon hasonlít egymásra. Mindketten termetes, izmos testalkatukról és kopasz fejükről ismertek, amely Hollywood két legnagyobb ikonjává teszi őket. Amikor azonban a színészek együtt kezdtek el dolgozni a Halálos iramban című filmben, hírhedt viszályba keveredtek egymással. The Rock az Instagramon posztolt egy bejegyzést, amelyben kifejtette, hogy elege van néhány konkrét férfi társszereplőből. A rajongók hamar rájöttek, hogy Vin Dieselt, a franchise főszereplőjét ostorozza. Nyilvános vitatkozásig fajult a helyzet, majd ami a legnagyobb port kavarta, hogy Dwayne Johnson úgy döntött, nem tér vissza a franchise 9. részébe. A Halálos iramban 5. részében feszült egymásnak a két izomkolosszus 2011-ben

Forrás: Profimedia Julia Roberts és Nick Nolte Bár Julia Roberts és Nick Nolte szerelmi partnereket alakítanak az 1994-es A zűr bajjal jár című filmben, a képernyőn kívül a kapcsolatuk azonban sokkal bonyolultabbnak tűnt. A történet két versengő újságírót követ nyomon, akik végül megtanulnak együttműködni, és közösen felfedeznek egy titkos összeesküvést, amely örökre megváltoztatja az életüket. Névtelen források, akik jelen voltak a forgatáson, arról számoltak be, hogy gyakran mentek egymás idegeire, ami a képernyőn keresztül is látszott, ugyanis sok nézőnek szemet szúrt, hogy valami nincs rendben a két színész között és kritizálták a főszereplők közötti kémia hiányát. Julia Roberts csak akkor nyilatkozott nyilvánosan a kapcsolatukról, amikor Nicket „bájosnak és... ráadásul teljesen undorítónak” nevezte. Azóta nem dolgoztak együtt egyetlen projekten sem.

A zűr bajjal jár 1994.

Forrás: Profimedia Sarah Jessica Parker és Kim Cattrall Ez a két hölgy nagy sikert aratott a Szex és New York sorozatban és filmes verzióban egyaránt. Sarah Jessica Parker alakította Carrie Bradshaw-t, míg Kim Cattrall a legjobb barátnőjét, Samantha Jonest. A két nő személyisége nagyon különböző volt, de mégis kiegészítették egymást, ami lehetővé tette számukra, hogy szeretetben és támogatásban támaszkodjanak egymásra. Természetesen csak a vásznon volt erős a támogató baráti viszony. Évekkel a sorozat debütálása után Kim Cattrall nyilvánosan kritizálta Sarah Jessica Parkert, mondván, hogy kegyetlen volt vele a forgatáson, ami szöges ellentétben állt a képernyőn látható interakcióikkal. Bár a színésznő cáfolta ezeket az állításokat, Kim Cattrall nem szerepelt többet a népszerű sorozat 2017-es újabb epizódjaiban. Saraha Jessica Parker pedig kijelentette, hogy „kényelmesen továbbléptek nélküle”. Szex és New York 1998.

Forrás: Profimedia Ryan Reynolds és Wesley Snipes Ryan Reynolds és Wesley Snipes együtt szerepeltek a 2004-es Penge – Szentháromság című filmben. Ebben a filmben az emberek a vámpírokkal szállnak szembe, hogy megakadályozzák a pusztítást az emberiség ellen. Reynolds és Snipes is főszerepeket vállaltak, együtt harcolva a gonosz vámpírcsapat romlottságának megszüntetéséért. Azonban nem igazán kedvelték egymást, amikor a kamerák leálltak a forgatásokon. A beszámolók szerint Snipesszal rendkívül nehéz volt együtt dolgozni, és voltak válogatott szavai a színésztársaihoz. Állítólag „Kekszként” emlegette Reynoldsot és úgy tűnt, elkerülte, hogy megszólítsa, amikor csak tehette. Maga a film nem érte el az eredetileg tervezett világsikert, részben a főszereplők közötti kémia egyértelmű hiánya miatt.

Penge: Szentháromság 2004.

Forrás: Profimedia És mégis... Snipes és Reynolds a Deadpool 3 forgatásán

Forrás: Profimedia James Franco és Tyrese Gibson Az Annapolis — Ahol a hősök születnek egy 2006-os film, amelyben James Franco és Tyrese Gibson szerepelt. A történet az Egyesült Államok Haditengerészeti Akadémiájára beiratkozott katonák életét követte nyomon, akiknek ez az első kiképzési évük és megpróbálnak alkalmazkodni egy neves intézmény elvárásaihoz. Franco, aki ezekben az időkben az intenzív és módszeres színészi játékáról volt ismert, úgy tűnt, egy kicsit túl mélyre merült a karakterben, amikor a záró bokszjelenetet forgatta partnerével. Gibson a sztárról azt nyilatkozta , hogy „soha nem esett ki a karakterből”, és „teljes erővel ütötte (őt)”. Az élmény végül feszült kapcsolathoz vezetett a két színész között. Annapolis — Ahol a hősök születnek 2006

Forrás: Profimedia