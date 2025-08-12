Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
II. Erzsébet egykori sajtótitkára üzent Harry hercegnek: hiába van igaza, így nem győzhet

brit királyi család üzenet Harry herceg
2025.08.12.
A néha II. Erzsébet királynő egykori sajtótitkára úgy döntött, nem hagyja tovább szó nélkül a Harry herceg körüli felhajtást, és üzent, mit kellene tennie, ha eredményeket is akar, nem csak feszültséget önmaga és a családja között.

12 évig állt a királynő mellett sajtótitkárként Ailsa Anderson, aki szoros együttműködésben állt Harry herceggel is. Az egykori alkalmazott megelégelte a a sussexi herceg és családja közötti ellenségeskedést, és üzent az elhunyt II. Erzsébet királynő unokájának: a nyilvánosságnak (is) elege van az áldozatszerepből, már senkit nem érdekel, „milyen szörnyű Harry élete”.

Harry herceg több üzenetet is kapott egy róla szóló  dokumentumfilmben
Forrás: AFP

Harry herceg melegszívű és megnyerő a sajtótitkár szerint, aki nem hazudik, de...

Egy Harry herceg 2025-ös évéről szóló új dokumentumfilmben nyilatkozva a volt alkalmazott azt mondta, hogy Harry egy „nagyon melegszívű, megnyerő és kedves ember”, aki eltévedt, de itt az ideje, hogy megszabaduljon az áldozatmentalitásától.

Egy sussexi hercegnek címzett üzenetben ezt írta: „Ne légy többé áldozat, hanem légy a darab hőse, kezdd el megírni a saját forgatókönyvedet. Azt hiszem, az emberek kezdenek kicsit belefáradni abba, hogy Harry herceg szerint a világ ellene van, és hogy milyen szörnyű az élete.”

Ailsa, aki 2001 és 2013 között a királynőnek dolgozott, azt mondja, hogy a száműzetésben élő herceg „túl impulzív”, és nem túl bölcsen nyilvánosságra hozta családja ügyeit, beleértve Károly király egészségi állapotát is.

Azt mondta: „Azt hiszem, a bizalom a legfontosabb az élet minden területén, ha nem bízhatsz a családodban, akkor kiben bízhatsz meg?”.

Szombat este adták le a Harry herceg: Szörnyű évem című dokumentumfilmet. A műsorban szereplő szakértők szerint Harry valóban békülni akar a családjával, de az „egója” útjában áll ennek.

Nemcsak a volt sajtótitkár, hanem Emma Reed Turrell pszichoterapeuta is üzent Harrynek: „Szúrj egy tűt az egódba egy pillanatra, és ne arra koncentrálj, hogy igazad van, hanem arra, hogy kapcsolódj a családhoz”. 

