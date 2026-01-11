Kínzóeszköz vagy gyógykészülék? Fejezetek a régi fogszabályzók fájdalmas történetéből

A fogszabályzó viselésének folyamata bizony fájdalmas, melyet milliók átélnek – mi még szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert nem kell olyan tortúráknak alávetni magunkat, mint amilyennek azoknak kellett, akik a régi korokban vágytak szabályos fogsorra. Vajon milyenek voltak a régi fogszabályzók?

A régi fogszabályzók története az ókorig visszanyúlik.

Forrás: Facebook

Ókori gyökerek, modern gyötrelmek – A régi fogszabályzók megjelenése

Különös belegondolni, hogy már a piramisok tövében is fogszabályzóhoz hasonló készülékkel igyekeztek elérni a szabályos fogsort. Pedig egyes 3-5000 éves múmiák fogain olyan csapokat találtak, melyeket állati bőrrel, illetve béllel kötöttek össze, imitálva a mai eszközöket. Különös, hogy az ókori egyiptomiak jellemzően halottakon alkalmazták a fogszabályozást, hogy felkészüljenek a túlvilágra, mely az etruszkok egyik temetkezési szokásával mutat párhuzamot.

Ugyanis Itália őslakos népe egy, a mai fogvédőkhöz hason eszközt használt az elhunyton, hogy megakadályozzák a fogak beesését.

Az ókori görögöknél is i. e. 1000-ig nyúlik vissza a régi fogszabályzók története, Hippokratész és Arisztotelész több eljárást is tárgyal. A fogászat az ókorban a Római Birodalomban lépett a következő lépcsőfokra.

Az ókori Rómaiak elsőként hajtottak végre sikeres fogszabályozást élőkön, Aurus Cornelius Celsus is sikeres eljárásokról számolt be, ám szegényes régészeti anyag hiányában állítását nem lehet alátámasztani. Egyes sírokból aranydróttal átfűzött fogsorok kerültek elő, melyek bizonyítják, hogy léteztek kezelési módok, de ahhoz nem elegek, hogy a kezelések eredményességét igazolják.

Milyen volt a fogszabályozás a középkorban? Mivel a középkori embernek kisebb gondja is nagyobb volt annál, minthogy drótokkal próbálja átrendezni fogait, a fogászat története jószerivel parkolópályára került. A felmerülő problémákat borbélyok végezték, kezdetleges eszközeikkel, hiányos ismeretekkel.

Régi fogszabályzók megjelenése a 18. században

Az 1700-as évek Franciaországában jött el a fogszabályozás történetének következő fejezete, amikor a modern fogászat atyja, Pierre Fauchard A sebész fogorvos c. értekezésében fogszabályozó eljárásokról írt. Egy patkó alakú fémmel a szájpadlást szélesítette. Az ő tanulmányára alapozott az 1754-ben megjelentetett könyvében a királyi fogorvos, Louis Bourdet, aki tökéletesítette a régi fogszabályzó készüléket és szorgalmazta a bölcsességfog eltávolítását a torlódás elkerülése érdekében.