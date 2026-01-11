Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 11., vasárnap

5 jel, hogy nemcsak divat szempontjából, de mentálisan is a 2010-es években maradtál

Getty Images - Flashpop
stílus divat 2010-es évek öltözködés
Bába Dorottya
2026.01.11.
A 2010-es évek az egyik legbohókásabb évtized volt, amely meghatározta az Y generáció identitását. Bizonyos jelekből az is kiderül, ha valakinek nemcsak az öltözködési stílusa, de a személyisége is ott ragadt.

Hogyha volt olyan ikonikus évtized, ami meghatározza a millenniál identitást, az a 2010-es évek volt, ami a business casualból bohókás hipszter, majd hippi stílusba fordult át. Sokan a mai napig nosztalgiával gondolnak vissza rá, és öltözködési stílusukból, szokásaikból kiderül, hogy mentálisan még mindig Angry Birds-öznek. Összeszedtük az árulkodó jeleket!

Öltözködési stílusok a 2010-es években
Bizonyos jelek azonnal felfedik, hogy az öltözködési stílusok közül még mindig a 2010-es trendeket kedveli-.
Forrás: Gety Images

A 2010-es évek öltözködése

  • Az évtized elején a peplum-felsők, a látványos nyakláncok és a business casual uralkodott.
  • A 2010-es évek öltözködési stílusa aztán hippikben és hipszterekben csúcsosodott ki

5 jel, hogy még mindig a 2010-es évek öltözködési stílusait követed

1. Szereted a vastag, feltűnő nyakláncokat

Ha volt ikonikus ékszere az évtized öltözködési stílusainak, akkor az a vastag, mutatós nyaklánc volt, mely minden outfit elengedhetetlen eleme volt. Lényegtelen volt, hogy ízléstelen, hogy sokszor úgy néztünk ki tőle, mint valami karácsonyfa, hordtuk őket. Az elmúlt években a szolidabb, minimalista ékszerek jöttek divatba, így aki továbbra is a harsány, feltűnő nyakláncokat preferálja, biztosak lehetünk benne, hogy az elméje valahol 2012-ben felejtődött.

2. Hippi motívumos felsők

Toll a hajban, fejpánt, hosszú kötött mellények, maxiszoknyák, virágok, geometrikus minták. Nem nem a ’69-es Woodstock fesztivál átlag résztvevőjéről, hanem a 2010 divat hippi érájáról írunk, ahol a lázadó ifjúság bohókás, művészi darabokkal fejezte ki örömét a világ felé. Ez éles ellentétben  van a mai kifinomult, minimalista, már-már steril stílussal. Így talán nem is baj, hogy néhány utolsó mohikán művészi mintákkal dobja fel az összképet.

3. Réteges öltözködés felsőfokon

A hajléktalanokat megidéző hipszter stílus alapszabálya volt a réteges öltözködés, no nem hőháztartási, hanem szigorúan esztétikai okokból. A sikk non plusz ultrája volt, ha valaki láttatni engedte, hogy milyen sok réteg ruhát viselt: póló, ing, kardigán, pulóver, végül kabát, persze szigorúan kigombolva. Egy ilyen outfit nem lehetett teljes a sál, kukás sapka és szemüveg nélkül, a több réteg ruha pedig joggal vetette fel a kérdést, hogy mi maradt az illető szekrényében.

A mai öltözködési stílusok viszont a megfontolt rétegezést diktálják, így akik továbbra is túltolják a rétegezést, 2014 körül élhették fénykorukat.

4. Titokzoknit hordasz, hogy ne lógjon ki a cipőből

A 2010-es években balerinacipők, espadrillesek, valamint bokáig érő vászoncipők uralkodtak, az pedig a divatbakik legsúlyosabbika volt, ha a zokni kilógott a cipőből. A gyártók erre reflektálva titokzoknik széles palettájával látták el az öltözködési trendeket követni vágyó embereket. Azonban a Z generáció kifejezetten trendivé tette a kilógó zoknit, így aki még mindig mániákusan arra törekszik, hogy elrejtse, jó eséllyel Y generációs.

5. Csőszárú farmert hordasz

Hogyan szúrd ki a millenniált? Figyeld a nadrágját! Miután az előző évtizedben szűk nadrágba zártuk lábainkat, addig 2020 és a Covid-19 eljövetele végre elhozta a bő szárú farmerek reneszánszát. Azonban sok Y generációs nem hajlandó elengedni a sikkes csőnadrágot, így akin ilyen egyszerű, mégis szexi darabokat látunk, jó eséllyel a büszke generáció szülötte. Mindez persze nem lehetett teljes a peplum felső nélkül.

Öltözködési stílusok a 2010-es évekből

A divatot nem kell követni, aki pedig igazán stílusos, csak egy-egy neki tetsző elemet épít be az öltözködésébe, hogy friss, mégis személyes legyen. Tehát az, hogy valaki a 2010-es években kialakult öltözködési stílusokat veszi alapul, nem jelenti azt, hogy ne öltözhetne sikkesen, sőt.

