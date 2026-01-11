Ne aggódj, nem udvariatlanság! – Ezt jelenti, ha nem emlékszel bemutatkozás után a nevekre

Már a kézfogás pillanatában attól tartasz, hogy elfelejted a nevet, amit hallasz? Többet árul el rólad, mint gondolnád, ha bemutatkozáskor nem a nevek rögzítésére figyelsz. Olvass tovább, és megtudhatod, mit mesél ez a szokás a személyiségedről!

Sokat elárul a személyiségedről, ha bemutatkozás során nem a nevek megjegyzésére koncentrálsz.

Meg tudod jegyezni a neveket bemutatkozáskor?

Már előre rettegsz, amikor társaságba mész, mert a bemutatkozás után fél perccel már nem tudod, kit, hogyan hívnak? Ha úgy érzed, hogy a memóriád cserben hagy, mert nehézséget okoz az, hogy megjegyezd bemutatkozáskor a neveket, akkor van egy jó hírünk. Van néhány kifejezetten előnyös tulajdonság, ami pont az ilyen típusokra jellemző, mint te, és most el is áruljuk neked.

Ne aggódj, nem vagy szétszórt és feledékeny csak egészen máshogy jár az agyad, mint a többi embernek. Tehát mielőtt legközelebb is félnél a kézfogás pillanatától, nyugtasd meg magad azzal, hogy te ilyenkor sokkal többet tudsz meg a másik emberről, mint pusztán a neve.

Nézzük, mik lehetnek jellemzőek rád!

Lehet, hogy a másik nevét első hallásra tényleg nem jegyzed meg és sokan azt gondolják, nem figyelsz vagy szétszórt vagy, de ez egyáltalán nem biztos, hogy igaz. Ha a név nem is marad meg benned azonnal, sok mindent dekódolsz, amit más nem.

Nem címkézel

Ha képtelen vagy megjegyezni a neveket, akkor az azt jelenti, hogy számodra sokkal fontosabb maga az ember, akivel találkozol, mint az, hogy hogyan hívják. Nem csak a felszínt látod, hanem a másikat és azt, hogy mit mond.

Mélyebben gondolkozol

Nem fektetsz különösebb erőfeszítést abba, hogy a neveket memorizáld, mert a gondolataid sokkal lényegesebb dolgok körül forognak. A találkozáskor a beszélgetőtársad gondolataira, viselkedésére, érzéseire, hangjár és testbeszédére figyelsz, .

Nagyobb összefüggéseket látsz meg

Ha azonnal elfelejted a neveket bemutatkozáskor, akkor jellemző rád, hogy a nagyobb összefüggéseket, vagyis a „big picture-t” látod. Ebből sokkal több információhoz juthatsz, mint pusztán egy név.

Magasabb az érzelmileg intelligenciád

Ha nem jegyzed meg a neveket, rendkívül empatikus, szociálisan érzékeny embernek mondhatod magad. Ez ugyanis azt jelzi, hogy te a finom rezdülésekre figyelsz: az arckifejezésre, a szavakra és a hangszínre. Képes vagy nagyszerűen detektálni ezeket és aszerint folytatod tovább a csevegést, amit megláttál és megéreztél a másikon. Azonnal felismered a bizalmatlanságot, a hitelességet vagy akár a magabiztosságot. Ha úgy véled, hogy a másik kicsit feszült, lazán átveszed a beszélgetés fonalát, és alkalmazkodsz a szituációhoz.