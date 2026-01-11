Katasztrófát vártak, világsiker lett: Julia Roberts kitálalt a Pretty Woman forgatásáról

A Pretty Woman 1990-es bemutatója óta több generáció egyik legismertebb romantikus vígjátékává vált, Julia Roberts számára pedig világszintű áttörést hozott. A színésznő azonban most arról beszélt: sem ő, sem Richard Gere nem hitték el, hogy a filmnek bármilyen jövője lehet. Sőt, meg voltak győződve arról, hogy Hollywood egyik legrosszabb alkotása készül.
- Julia Roberts és Richard Gere biztosak voltak benne, hogy a Pretty Woman látványos bukás lesz.
- A film jelentős része improvizációra épült, konkrét elképzelések nélkül.
- A stáb titokban arról egyeztetett, hogyan közöljék a rendezővel a vélt kudarcot.
- A film végül minden várakozást felülmúlt, és szupersztárrá tette Julia Robertset.
- A színésznő idén újabb Oscar-díjra esélyes az After The Hunt című filmben.
Julia Roberts újabb Oscart kaphat
Január 22-én hozzák nyilvánosságra az idei Oscar-jelölteket, az 58 éves Julia Roberts a legjobb női főszereplő kategóriában esélyes az After The Hunt (Vadászat) című pszichológiai thrillerben nyújtott alakításáért. A jelenleg az Amazon Prime Video kínálatában elérhető filmben Alma Imhoffot, a Yale professzorát alakítja, aki súlyos erkölcsi és szakmai nyomás alá kerül, amikor egy diák megdöbbentő vádat emel az egyik kollégája ellen.
Amennyiben Roberts elnyeri az aranyszobrot, az a második Oscar-díja lenne: korábban, 2001-ben az Erin Brockovich főszerepéért kapta meg a legjobb női főszereplőnek járó elismerést.
A Pretty Woman szereplői úgy érezték, hatalmas bukás lesz a film
Bár karrierje során számos jelentős alakítást nyújtott, a közönség jelentős része máig elsősorban a több mint 35 évvel ezelőtt bemutatott Pretty Woman (Micsoda nő!) Vivian Wardjaként azonosítja. A siker azonban egyáltalán nem volt magától értetődő. Julia Roberts szerint a forgatáson teljes bizonytalanság uralkodott. „Emlékszem, hogy fogalmunk sem volt, mit csinálunk” – idézi fel. „Én mindig azt mondtam Richardnak: »Mit csinálunk? Mit csinálunk?« Azt felelte: »Nem tudom.«” A rendező, Garry Marshall mindössze annyit kért tőle, hogy legyen szórakoztató. Roberts így emlékszik vissza a munkamódszerre: „Azt gondoltam, hogy »Oké, szóval bemegy egy férfi egy bárba...« Úgy értem, tényleg improvizáltunk.”
A forgatás végére a stáb tagjai egyöntetűen úgy érezték, hogy a film hatalmas kudarc lesz. „Amikor befejeztük, mindannyian azt gondoltuk: »Nagyon jól szórakoztunk Hollywood legrosszabb filmjének elkészítése közben.«” A színésznő szerint a helyzet odáig fajult, hogy a stábtagok titkos ebédeken vitatták meg, miként közöljék Garry Marshallal a szerintük elkerülhetetlen bukást. „Azon agyaltak, hogyan mondják meg neki, hogy ez a film egy hatalmas sz@r” – idézi a Mirror.
Mindenki nagy megdöbbenésére a Pretty Woman kasszasiker lett, és meghatározta Julia Roberts pályáját. Az egykori „legrosszabb film” így végül Hollywood egyik legnagyobb sikertörténetévé vált. Később az 1999-es Notting Hill (Sztárom a párom) Hugh Grant oldalán újabb csúcspontot jelentett a karrierjében, a színésznő pedig máig élénken emlékszik arra a hatalmas büszkeségre, amikor a romantikus vígjáték a mozipénztáraknál felvette a versenyt a Star Wars: 1. rész – Baljós árnyak című szuperprodukcióval.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: