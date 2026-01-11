Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 11., vasárnap Ágota

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
filmtörténelem

Katasztrófát vártak, világsiker lett: Julia Roberts kitálalt a Pretty Woman forgatásáról

filmtörténelem Pretty Woman – Micsoda nő Julia Roberts
Ma már filmtörténeti klasszikus, de a forgatáson mindenki biztos volt benne, hogy óriási bukás lesz. Julia Roberts meglepő részleteket osztott meg a Pretty Woman felvételeiről.

A Pretty Woman 1990-es bemutatója óta több generáció egyik legismertebb romantikus vígjátékává vált, Julia Roberts számára pedig világszintű áttörést hozott. A színésznő azonban most arról beszélt: sem ő, sem Richard Gere nem hitték el, hogy a filmnek bármilyen jövője lehet. Sőt, meg voltak győződve arról, hogy Hollywood egyik legrosszabb alkotása készül.

Pretty Woman: Julia Roberts és Richard Gere meg voltak győződve arról, hogy Hollywood egyik legrosszabb alkotása készül.
Pretty Woman: Julia Roberts és Richard Gere meg voltak győződve arról, hogy Hollywood egyik legrosszabb alkotása készül.
Forrás: NORTHFOTO
  • Julia Roberts és Richard Gere biztosak voltak benne, hogy a Pretty Woman látványos bukás lesz.
  • A film jelentős része improvizációra épült, konkrét elképzelések nélkül.
  • A stáb titokban arról egyeztetett, hogyan közöljék a rendezővel a vélt kudarcot.
  • A film végül minden várakozást felülmúlt, és szupersztárrá tette Julia Robertset.
  • A színésznő idén újabb Oscar-díjra esélyes az After The Hunt című filmben.

Julia Roberts újabb Oscart kaphat

Január 22-én hozzák nyilvánosságra az idei Oscar-jelölteket, az 58 éves Julia Roberts a legjobb női főszereplő kategóriában esélyes az After The Hunt (Vadászat) című pszichológiai thrillerben nyújtott alakításáért. A jelenleg az Amazon Prime Video kínálatában elérhető filmben Alma Imhoffot, a Yale professzorát alakítja, aki súlyos erkölcsi és szakmai nyomás alá kerül, amikor egy diák megdöbbentő vádat emel az egyik kollégája ellen. 

ANDREW GARFIELD és JULIA ROBERTS after the hunt
Julia Roberts a legjobb női főszereplő kategóriában esélyes az Oscar-díjra az After The Hunt című pszichológiai thrillerben nyújtott alakításáért.
Forrás: Northfoto

Amennyiben Roberts elnyeri az aranyszobrot, az a második Oscar-díja lenne: korábban, 2001-ben az Erin Brockovich főszerepéért kapta meg a legjobb női főszereplőnek járó elismerést.

Julia Roberts 2001-ben az Erin Brockovich főszerepéért kapta meg a legjobb női főszereplőnek járó elismerést.
2001-ben az Erin Brockovich főszerepéért kapta meg a legjobb női főszereplőnek járó elismerést.
Forrás: Northfoto

A Pretty Woman szereplői úgy érezték, hatalmas bukás lesz a film

Bár karrierje során számos jelentős alakítást nyújtott, a közönség jelentős része máig elsősorban a több mint 35 évvel ezelőtt bemutatott Pretty Woman (Micsoda nő!) Vivian Wardjaként azonosítja. A siker azonban egyáltalán nem volt magától értetődő. Julia Roberts szerint a forgatáson teljes bizonytalanság uralkodott. „Emlékszem, hogy fogalmunk sem volt, mit csinálunk” – idézi fel. „Én mindig azt mondtam Richardnak: »Mit csinálunk? Mit csinálunk?« Azt felelte: »Nem tudom.«” A rendező, Garry Marshall mindössze annyit kért tőle, hogy legyen szórakoztató. Roberts így emlékszik vissza a munkamódszerre: „Azt gondoltam, hogy »Oké, szóval bemegy egy férfi egy bárba...« Úgy értem, tényleg improvizáltunk.”

A forgatás végére a stáb tagjai egyöntetűen úgy érezték, hogy a film hatalmas kudarc lesz. „Amikor befejeztük, mindannyian azt gondoltuk: »Nagyon jól szórakoztunk Hollywood legrosszabb filmjének elkészítése közben.«” A színésznő szerint a helyzet odáig fajult, hogy a stábtagok titkos ebédeken vitatták meg, miként közöljék Garry Marshallal a szerintük elkerülhetetlen bukást. „Azon agyaltak, hogyan mondják meg neki, hogy ez a film egy hatalmas sz@r” – idézi a Mirror. 

Mindenki nagy megdöbbenésére a Pretty Woman kasszasiker lett, és meghatározta Julia Roberts pályáját. Az egykori „legrosszabb film” így végül Hollywood egyik legnagyobb sikertörténetévé vált. Később az 1999-es Notting Hill (Sztárom a párom) Hugh Grant oldalán újabb csúcspontot jelentett a karrierjében, a színésznő pedig máig élénken emlékszik arra a hatalmas büszkeségre, amikor a romantikus vígjáték a mozipénztáraknál felvette a versenyt a Star Wars: 1. rész – Baljós árnyak című szuperprodukcióval. 

Az 1999-es Notting Hill Hugh Grant oldalán újabb csúcspontot jelentett Julia Roberts karrierjében.
Az 1999-es Notting Hill Hugh Grant oldalán újabb csúcspontot jelentett Julia Roberts karrierjében.
Forrás: Northfoto

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

58 éves lett Julia Roberts, akinek mosolyát 30 millió dollárra becsülik

Mindenkinek van legalább egy, de inkább kettő kedvenc filmje a "micsoda nőtől." Imádott színésznőnk, Julia Roberts 58 éves lett, de még mindig úgy tündököl, mint 30 évvel ezelőtt.

Julia Roberts új filmje nem hagy nyugodni – A Vadászat után az év legnyomasztóbb drámája

Julia Roberts elvitte a hátán a filmet, és még szettjeivel is átírta a klasszikus elitegyetemi divatstílust.

Julia Roberts szatén öltönyben, Rihanna rózsaszín habcsókként: a Gotham Awards legjobb megjelenései

Csak úgy izzott a vörös szőnyeg az A-listás sztároktól.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu