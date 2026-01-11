Katasztrófát vártak, világsiker lett: Julia Roberts kitálalt a Pretty Woman forgatásáról

A Pretty Woman 1990-es bemutatója óta több generáció egyik legismertebb romantikus vígjátékává vált, Julia Roberts számára pedig világszintű áttörést hozott. A színésznő azonban most arról beszélt: sem ő, sem Richard Gere nem hitték el, hogy a filmnek bármilyen jövője lehet. Sőt, meg voltak győződve arról, hogy Hollywood egyik legrosszabb alkotása készül.

Julia Roberts újabb Oscart kaphat

Január 22-én hozzák nyilvánosságra az idei Oscar-jelölteket, az 58 éves Julia Roberts a legjobb női főszereplő kategóriában esélyes az After The Hunt (Vadászat) című pszichológiai thrillerben nyújtott alakításáért. A jelenleg az Amazon Prime Video kínálatában elérhető filmben Alma Imhoffot, a Yale professzorát alakítja, aki súlyos erkölcsi és szakmai nyomás alá kerül, amikor egy diák megdöbbentő vádat emel az egyik kollégája ellen.

Julia Roberts a legjobb női főszereplő kategóriában esélyes az Oscar-díjra az After The Hunt című pszichológiai thrillerben nyújtott alakításáért.

Amennyiben Roberts elnyeri az aranyszobrot, az a második Oscar-díja lenne: korábban, 2001-ben az Erin Brockovich főszerepéért kapta meg a legjobb női főszereplőnek járó elismerést.

2001-ben az Erin Brockovich főszerepéért kapta meg a legjobb női főszereplőnek járó elismerést.

A Pretty Woman szereplői úgy érezték, hatalmas bukás lesz a film

Bár karrierje során számos jelentős alakítást nyújtott, a közönség jelentős része máig elsősorban a több mint 35 évvel ezelőtt bemutatott Pretty Woman (Micsoda nő!) Vivian Wardjaként azonosítja. A siker azonban egyáltalán nem volt magától értetődő. Julia Roberts szerint a forgatáson teljes bizonytalanság uralkodott. „Emlékszem, hogy fogalmunk sem volt, mit csinálunk” – idézi fel. „Én mindig azt mondtam Richardnak: »Mit csinálunk? Mit csinálunk?« Azt felelte: »Nem tudom.«” A rendező, Garry Marshall mindössze annyit kért tőle, hogy legyen szórakoztató. Roberts így emlékszik vissza a munkamódszerre: „Azt gondoltam, hogy »Oké, szóval bemegy egy férfi egy bárba...« Úgy értem, tényleg improvizáltunk.”