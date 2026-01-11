Golden Globe-botrányok: ezek rengették meg Hollywoodot az elmúlt években

A Golden Globe hosszú ideig a filmes szezon vidám előjátéka volt, ám az elmúlt években inkább válságkezelő sajtótájékoztatók és magyarázkodások követték egymást. Íme azok a valós botrányok, amelyek alapjaiban rengették meg a díjátadó hitelességét.

A Golden Globe sem maradt ki a botrányokból az elmúlt években.

Forrás: Getty Images

Ezek voltak a Golden Globe legnagyobb botrányai az elmúlt évekből

A HFPA sokszínűségi botránya (2021)

Talán a legsúlyosabb ügy az volt, amikor kiderült, hogy a Golden Globe-ot odaítélő Hollywood Foreign Press Association 87 tagja között egyetlen fekete újságíró sem volt. A leleplezés óriási felháborodást váltott ki, sztárok, stúdiók és közszereplők sorra fordultak el a díjtól. A Netflix és az Amazon nyíltan bojkottot hirdetett, ami Hollywoodban nagyjából egy végső figyelmeztetéssel ér fel.

Etikai kérdések és „megvásárolt” szavazatok vádja

Több oknyomozó anyag is napvilágot látott arról, hogy HFPA-tagokat luxusutazásokkal, drága ajándékokkal és exkluzív eseményekkel próbáltak befolyásolni a stúdiók. Bár a szervezet reformokat ígért, a „Golden Globe = PR-díj” bélyeg sokaknál végleg rajta maradt. Sőt mi több, ekkor több nagy sztár, köztük Tom Cruise is visszaadta a díját tiltakozása jeléül.

A Golden Globe eltűnése a tévéképernyőről (2022)

A botrányok csúcspontjaként 2022-ben nem volt televíziós közvetítés. Igen, egy A-listás díjátadó egyszerűen lecsúszott a képernyőről. Nem volt vörös szőnyeg, nem volt show, csak egy csendes online közlés a nyertesekről — mintha egy céges belső hírlevélről lett volna szó. Egyes pletykák szerint ehhez az egészhez a Netflixhez lehetett köze.

Ricky Gervais és a „nem érdekel, mit gondoltok” monológok

Bár sokan imádták, mások szerint Gervais fellépései túl messzire mentek. Nyíltan cikizte a HFPA-t, a celebek képmutatását és Hollywood morális felsőbbrendűségét. Utólag sokan úgy vélik: ő már akkor kimondta, amit később a botrányok igazoltak.

Emily Párizsban – A gyanús jelölések ügye (2021)

Amikor az Emily Párizsban több jelölést is kapott, miközben kritikai szempontból erősen megosztó volt, hamar kiderült: a HFPA tagjai közül többen luxusutazáson vettek részt a sorozat forgatási helyszínén a Netflix meghívására. A véletlen szó ekkor végleg kikerült a szótárból. Sőt a kritikusok később még a kis szobrot is vissza akarták venni, de ezzel végül felhagytak.

A legdurvább Golden Globe botrányok A Golden Globe az elmúlt években példátlan válságon ment keresztül: etikai botrányok, átláthatatlan működés és nyílt bojkottok sodorták a szakadék szélére. Bár reformok indultak, a díj hírnevén mély nyomot hagytak ezek az ügyek. Egy biztos: a Golden Globe többé nem csak a díjakról szól. De azért reméljük, hogy a mostani jelölések gördülékenyebben mennek majd.

