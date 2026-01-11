Kőkemény Szex és New York-kvíz: csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul megoldani

Van valami megmagyarázhatatlan varázsa annak, ahogyan négy nő éli a nagyvárosi szinglik életét, New York vibráló utcáin. A Szex és New York nemcsak egy sorozat volt, hanem egy korszak. Egy generáció nőtt fel Carrie Bradshaw cipőiben lépkedve és Charlotte naivitásán sóhajtozva. Vannak, akik a mai napig kívülről fújnak minden részletet a sorozatról. Te is közéjük tartozol? Itt az idő, hogy próbára tedd magad, töltsd ki a kvízt és nézd meg mekkora Szex és New York-rajongó vagy!
A Szex és New York több generációnyi nő szívét rabolta el
- A '90-es évek kultikussá vált sorozata, és az azt követő filmsorozat örökre beírta magát a film- és divattörténelembe.
- Kevés olyan női sorozat érte el azt a sikert, amit a Szex és New York.
- A legnagyobb rajongók minden apró részletre emlékeznek a legendás Szex és New York sorozatból.
Tudod, mi volt Mr. Big valódi neve? Milyen cipőt viselt Carrie az esküvőjén? Ezekre a kérdésekre csak egy igazi rajongó tud felelni. Mindannyian imádtuk a Szex és New York outfitjei, Smantha Jones életbölcsességeit és a bajos, de sármos férfi karaktereket is. Ez a Szex és New York-kvíz nem a hétköznapi nézőknek készült. Ez azoknak szól, akik minimum tízszer végignézték a sorozatot – és még mindig hangosan röhögnek Samantha legjobb beszólásain és együtt mondják a szereplőkkel a legnagyobb aranyköpéseket.
Készen állsz a Szex és New York-kvízre?
Nem kell mást tenned, mint végigpörgetni a következő 10 kérdést, és máris megtudhatod, mennyire mozogsz otthonosan a manhattani koktélpartik és a divat világában. A kérdések között lesz minden: szerelmi fordulatok, divat és néhány olyan részlet, amit biztosan csak a legnagyobb Szex és New York-rajongók tudnak majd megválaszolni.
Bizonyítsd, hogy kivételes Szex és New York-rajongó vagy, és tedd próbára a tudásodat kvízünkkel!
1/10 Melyik magazinba ír Carrie Bradshaw?
2/10 Mi volt Mr. Big valódi neve?
3/10 Milyen cipőt viselt Carrie a saját esküvőjén?
4/10 Melyik karakter dolgozott ügyvédként?
5/10 Mi Charlotte első férjének neve?
6/10 Samantha melyik betegségből gyógyult fel a sorozat későbbi évadaiban?
7/10 Mi Carrie laptopjának márkája a legtöbb epizódban?
8/10 Mi volt Miranda kisfiának a neve?
9/10 Hova költözött Charlotte második férjével?
10/10 Melyik barátnő állt a legszkeptikusabban a házasság intézményéhez?
