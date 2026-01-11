Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 11., vasárnap Ágota

Kőkemény Szex és New York-kvíz: csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul megoldani

Getty Images North America - Getty Images
sorozat kvíz Szex és New York
Life
2026.01.11.
Te is a '90-es évek ikonikus sorozatán nőttél fel? Akkor ez a Szex és New York-kvíz neked szól. Teszteld mennyire emlékszel a filmek és a sorozat részleteire!

Van valami megmagyarázhatatlan varázsa annak, ahogyan négy nő éli a nagyvárosi szinglik életét, New York vibráló utcáin. A Szex és New York nemcsak egy sorozat volt, hanem egy korszak. Egy generáció nőtt fel Carrie Bradshaw cipőiben lépkedve és Charlotte naivitásán sóhajtozva. Vannak, akik a mai napig kívülről fújnak minden részletet a sorozatról. Te is közéjük tartozol? Itt az idő, hogy próbára tedd magad, töltsd ki a kvízt és nézd meg mekkora Szex és New York-rajongó vagy! 

szex és new york sorozat kvíz
A Szex és New York-kvíz, amit csak a legnagyobb rajongók tudnak kitölteni. 
Forrás:  Getty Image

A Szex és New York több generációnyi nő szívét rabolta el

  • A '90-es évek kultikussá vált sorozata, és az azt követő filmsorozat örökre beírta magát a film- és divattörténelembe. 
  • Kevés olyan női sorozat érte el azt a sikert, amit a Szex és New York. 
  • A legnagyobb rajongók minden apró részletre emlékeznek a legendás Szex és New York sorozatból.

Tudod, mi volt Mr. Big valódi neve? Milyen cipőt viselt Carrie az esküvőjén? Ezekre a kérdésekre csak egy igazi rajongó tud felelni. Mindannyian imádtuk a Szex és New York outfitjei, Smantha Jones életbölcsességeit és a bajos, de sármos férfi karaktereket is. Ez a Szex és New York-kvíz nem a hétköznapi nézőknek készült. Ez azoknak szól, akik minimum tízszer  végignézték a sorozatot – és még mindig hangosan röhögnek Samantha legjobb beszólásain és együtt mondják a szereplőkkel a legnagyobb aranyköpéseket.

Készen állsz a Szex és New York-kvízre?

Nem kell mást tenned, mint végigpörgetni a következő 10 kérdést, és máris megtudhatod, mennyire mozogsz otthonosan a manhattani koktélpartik és a divat világában. A kérdések között lesz minden: szerelmi fordulatok, divat és néhány olyan részlet, amit biztosan csak a legnagyobb Szex és New York-rajongók tudnak majd megválaszolni.

Bizonyítsd, hogy kivételes Szex és New York-rajongó vagy, és tedd próbára a tudásodat kvízünkkel!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Melyik magazinba ír Carrie Bradshaw?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Mi volt Mr. Big valódi neve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Milyen cipőt viselt Carrie a saját esküvőjén?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Melyik karakter dolgozott ügyvédként?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Mi Charlotte első férjének neve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Samantha melyik betegségből gyógyult fel a sorozat későbbi évadaiban?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Mi Carrie laptopjának márkája a legtöbb epizódban?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Mi volt Miranda kisfiának a neve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Hova költözött Charlotte második férjével?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Melyik barátnő állt a legszkeptikusabban a házasság intézményéhez?

 

Nézd meg további Szex és New York-cikkeinket is:

Rangsoroltuk és pontoztuk a Szex és New York sorozat pasijait! Nézd meg, kit szavaztunk meg elsőnek!

Nézd meg ki, lett a Szex és New York egyértelmű első helyezett pasija!

Samantha Jones életbölcsességei — Kövesd a Szex és New York ikonikus karakterének tanácsait

Ha valaha is érezted magad bizonytalannak, ha kerested az önbizalmad vagy csak egy kis inspirációra vágysz, ez a cikk neked szól – íme a 10 legütősebb Samantha-idézet!

Ikonikus Szex és New York-szettek, amiket könnyedén újraalkothatsz — Öltözz úgy, mint Carrie Bradshaw!

Megmutatjuk, hogyan hozhatod el Carrie Bradshaw stílusát a saját hétköznapjaidba! Így másold le a Szex és New York ikonikus szettjeit!

 

