Kőkemény Szex és New York-kvíz: csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul megoldani

Van valami megmagyarázhatatlan varázsa annak, ahogyan négy nő éli a nagyvárosi szinglik életét, New York vibráló utcáin. A Szex és New York nemcsak egy sorozat volt, hanem egy korszak. Egy generáció nőtt fel Carrie Bradshaw cipőiben lépkedve és Charlotte naivitásán sóhajtozva. Vannak, akik a mai napig kívülről fújnak minden részletet a sorozatról. Te is közéjük tartozol? Itt az idő, hogy próbára tedd magad, töltsd ki a kvízt és nézd meg mekkora Szex és New York-rajongó vagy!

A Szex és New York-kvíz, amit csak a legnagyobb rajongók tudnak kitölteni.

Forrás: Getty Image

A Szex és New York több generációnyi nő szívét rabolta el A '90-es évek kultikussá vált sorozata, és az azt követő filmsorozat örökre beírta magát a film- és divattörténelembe.

Kevés olyan női sorozat érte el azt a sikert, amit a Szex és New York.

A legnagyobb rajongók minden apró részletre emlékeznek a legendás Szex és New York sorozatból.

Tudod, mi volt Mr. Big valódi neve? Milyen cipőt viselt Carrie az esküvőjén? Ezekre a kérdésekre csak egy igazi rajongó tud felelni. Mindannyian imádtuk a Szex és New York outfitjei, Smantha Jones életbölcsességeit és a bajos, de sármos férfi karaktereket is. Ez a Szex és New York-kvíz nem a hétköznapi nézőknek készült. Ez azoknak szól, akik minimum tízszer végignézték a sorozatot – és még mindig hangosan röhögnek Samantha legjobb beszólásain és együtt mondják a szereplőkkel a legnagyobb aranyköpéseket.

Készen állsz a Szex és New York-kvízre?

Nem kell mást tenned, mint végigpörgetni a következő 10 kérdést, és máris megtudhatod, mennyire mozogsz otthonosan a manhattani koktélpartik és a divat világában. A kérdések között lesz minden: szerelmi fordulatok, divat és néhány olyan részlet, amit biztosan csak a legnagyobb Szex és New York-rajongók tudnak majd megválaszolni.