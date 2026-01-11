Ha 5 másodperc alatt megoldod ezt az IQ-tesztet, akkor te az igazán intelligensek csoportját erősíted

Az IQ-teszt az agy fogmosása! Az első dolog, mely elindítja a napod és frissé varázsol, hogy aztán kiroppantsd az ujjaidat, és azt mondd: „na, most már mehetünk”.

Te meg tudod fejteni ezt az IQ-tesztet?

Forrás: Shutterstock

IQ-teszt a napindító agytorna

Ha a reggeli kávéd mellé rejtvényeket fejtenél, akkor jó helyen jársz! Indítsd a napodat egy kis agytekervény-beolajozással! Találd meg a kakukktojást, fürkészd ki a különbségeket, fejts meg találós kérdéseket vagy oldj meg egy matekrejtvényt – egyre megy! A lényeg, hogy szellőztesd ki egy kicsit a fejed!

Hol az ember?

Találd meg a szobrok között rejtőző embert mindössze 5 másodperc alatt. Teszteld a megfigyelőképességed és a kritikus gondolkodásod! Neked sikerül? Akkor valószínűleg kivételes mentális képességekkel és éles vizuális észleléssel rendelkezel!

Hol bújt el az ember?

Forrás: YouTube

Nézd meg jó alaposan a képet! Az antik görög stílusú szobrok között csupán egyetlen ember bújt meg! Keresd meg őt, de siess, mert lejár az idő!

Megtaláltad? Vagy feladtad? Akkor görgess lejjebb!

IQ-teszt megoldásai

A képen látható ember hátul bújt meg. Ő az a szobornak öltözött férfi, aki az óráját nézi. Elvégre, aligha illene bele az antik görög témába egy okosóra! Sikerült őt kifürkészned?

Sikerült megtalálnod az embert?

Forrás: YouTube

Ezt tanulhattad a tesztünkből Az agytornák javítják a szelektív figyelmet és a kognitív képességet. A különböző minták felismerése és a gyors észlelés nemcsak az intelligenciaszinted növelik, hanem abban is segíthetnek, hogy beindítsd az agyműködésed és kiszellőztesd a fejed. Most már indulhat is a nap!

