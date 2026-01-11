Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 11., vasárnap

Ha 5 másodperc alatt megoldod ezt az IQ-tesztet, akkor te az igazán intelligensek csoportját erősíted

IQ-teszt agytorna feladvány rejtvény
Itt az ember, hol az ember? Ha eddig azt hitted, hogy sasszemed van, akkor most lehet, hogy csalódni fogsz a látásodban. Vagy mégsem? Töltsd ki az IQ-tesztet, hogy megbizonyosodj a képességeidről!

Az IQ-teszt az agy fogmosása! Az első dolog, mely elindítja a napod és frissé varázsol, hogy aztán kiroppantsd az ujjaidat, és azt mondd: „na, most már mehetünk”.

IQ-teszt – agytorna
Te meg tudod fejteni ezt az IQ-tesztet?
Forrás: Shutterstock

IQ-teszt a napindító agytorna

Ha a reggeli kávéd mellé rejtvényeket fejtenél, akkor jó helyen jársz! Indítsd a napodat egy kis agytekervény-beolajozással! Találd meg a kakukktojást, fürkészd ki a különbségeket, fejts meg találós kérdéseket vagy oldj meg egy matekrejtvényt – egyre megy! A lényeg, hogy szellőztesd ki egy kicsit a fejed!

Hol az ember?

Találd meg a szobrok között rejtőző embert mindössze 5 másodperc alatt. Teszteld a megfigyelőképességed és a kritikus gondolkodásod! Neked sikerül? Akkor valószínűleg kivételes mentális képességekkel és éles vizuális észleléssel rendelkezel!

IQ-teszt – szobrok
Hol bújt el az ember?
Forrás: YouTube 

Nézd meg jó alaposan a képet! Az antik görög stílusú szobrok között csupán egyetlen ember bújt meg! Keresd meg őt, de siess, mert lejár az idő!

Megtaláltad? Vagy feladtad? Akkor görgess lejjebb!

IQ-teszt megoldásai

A képen látható ember hátul bújt meg. Ő az a szobornak öltözött férfi, aki az óráját nézi. Elvégre, aligha illene bele az antik görög témába egy okosóra! Sikerült őt kifürkészned?

IQ-teszt megoldása
Sikerült megtalálnod az embert?
Forrás: YouTube 

Ezt tanulhattad a tesztünkből

Az agytornák javítják a szelektív figyelmet és a kognitív képességet. A különböző minták felismerése és a gyors észlelés nemcsak az intelligenciaszinted növelik, hanem abban is segíthetnek, hogy beindítsd az agyműködésed és kiszellőztesd a fejed. Most már indulhat is a nap!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
