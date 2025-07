Fotók, amiket mindenki várt: megmutatta újszülött kislányát Vajna Tímea

Két héttel ezelőtt hozta világra kislányát, Haileyt Vajna Tímea. A hírességért egy ország szorított, és miután a TV2 Mokkájában Kandász Andrea bejelentette, megszületett a baba, mindenki azt a pillanatot várta, hogy mikor mutatja meg második gyerekét Timi.

Vajna Tímea kétgyerekes édesanya

Forrás: 21st Annual Hollywood Film Awards - Red Carpet

Vajna Tímea végre megmutatta a kis Haileyt

Az immár kétszeres édesanya a közösségi oldalaira töltött fel jónéhány felvételt a babáról. A képeket és a videót Timi instáján tudod megnézni, amelyek között olyat is találsz, amin a pár hónapja béranya segítségével született kisfia, Ben is szerepel. Tímea a várandóssága idején is gyakran tett közzé tartalmat a felületein, ott osztotta meg boldogságát, a teste változásait és növekvő pocakjáról is mutatott képeket a követőinek.

Megviselte a császármetszés Timit

Tímea második gyermekének megszületése után beszélt arról is, min megy keresztül egy nő a szülés utáni időszakban – különösen, ha az császármetszéssel történik. „Szerettem ezt az utat minden nehézségével együtt... nagyon gyorsan elrepült, de mondhatom, hogy a szülés utáni időszak számomra nehezebb. A császármetszés utáni felépülés és a fájdalmas tejleadás, a rendkívül fájdalmas szoptatás az elején... Minden tiszteletem azoké a nőké, akik átestek ezen, akár egyszer, akár többször. A fájdalom emlékké válik... hihetetlen, hogy a női szervezet mennyi mindent kibír” – fogalmazott Palácsik-Ráthonyi Tímea.