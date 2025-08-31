Új fejezetet nyitott David és Victoria Beckham: jobban szeretik egymást, mint eddig bármikor

Victoria Beckham Portofinóban pózolt férjének, David Beckhamnek. A luxusnyaralásról készült fotók hatalmasat mennek az Instagramon, és különlegességük, hogy a pár a megismerkedésüket ünnepli a képekkel.

Forrás: Corbis Entertainment

David és Victoria Beckham itt szerettek egymásba

„Ahol minden elkezdődött… Különleges hely, tele hihetetlen emlékekkel. Visszatérve ide olyan érzés fog el, mintha egy pillanat sem telt volna el. Köszönöm@DavidBeckham, hogy ilyen szépen megörökítetted. Portofino, mindig a szívem egy darabja leszel” - írta a képekhez Victoria Beckham. Egy bennfentes a Mirrornak elmondta: „Posh és Becks közelebb vannak egymáshoz, mint valaha. Victoria és David mindig is nagyon összezárnak, amikor van valami baj. Amióta házasok, Victoria sok nehéz helyzetet megtanult kezelni, és pontosan tudja, hogyan támogassa Davidet. Ez oda-vissza működik. Senki sem ismeri Victoriát jobban, mint David, így bár a Brooklynnal történtek hatalmas sebet ejtettek rajtuk, 100 százalékig egyetértenek, és támogatják egymást.”

Brooklyn és Nicola külön ünnepeltek

Ahogy megírtuk, Brooklyn és Nicola Peltz Amerikában, Westchester megyében újították meg házassági fogadalmukat. A ceremónia, amelyet Nicola apja, Nelson Peltz vezetett, a beszámolók szerint pont olyan volt mint egy esküvő. A Beckham család tagjai közül senkit sem hívtak meg az eseményre. Victoria és David összetörtek, de mára belátták, semmit nem tehetnek fiuk döntése ellen.