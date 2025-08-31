Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 31., vasárnap Bella, Erika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
portofino

Új fejezetet nyitott David és Victoria Beckham: jobban szeretik egymást, mint eddig bármikor

portofino David Beckham Victoria Beckham
Bár Brooklyn eltávolodása megviselte őket, igyekeznek élvezni az életet. Victoria Beckham és David Beckham Portofinóban romantikázott.

Victoria Beckham Portofinóban pózolt férjének, David Beckhamnek. A luxusnyaralásról készült fotók hatalmasat mennek az Instagramon, és különlegességük, hogy a pár a megismerkedésüket ünnepli a képekkel. 

Új fejezetet nyitott David és Victoria Beckham: jobban szeretik egymást, mint eddig bármikor
Új fejezetet nyitott David és Victoria Beckham: jobban szeretik egymást, mint eddig bármikor
Forrás: Corbis Entertainment

David és Victoria Beckham itt szerettek egymásba

„Ahol minden elkezdődött… Különleges hely, tele hihetetlen emlékekkel. Visszatérve ide olyan érzés fog el, mintha egy pillanat sem telt volna el. Köszönöm@DavidBeckham, hogy ilyen szépen megörökítetted. Portofino, mindig a szívem egy darabja leszel” - írta a képekhez Victoria Beckham. Egy bennfentes a Mirrornak elmondta: Posh és Becks közelebb vannak egymáshoz, mint valaha. Victoria és David mindig is nagyon összezárnak, amikor van valami baj. Amióta házasok, Victoria sok nehéz helyzetet megtanult kezelni, és pontosan tudja, hogyan támogassa Davidet. Ez oda-vissza működik. Senki sem ismeri Victoriát jobban, mint David, így bár a Brooklynnal történtek hatalmas sebet ejtettek rajtuk, 100 százalékig egyetértenek, és támogatják egymást.”

Brooklyn és Nicola külön ünnepeltek

Ahogy megírtuk, Brooklyn és Nicola Peltz Amerikában, Westchester megyében újították meg házassági fogadalmukat. A ceremónia, amelyet Nicola apja, Nelson Peltz vezetett, a beszámolók szerint pont olyan volt mint egy esküvő. A Beckham család tagjai közül senkit sem hívtak meg az eseményre. Victoria és David összetörtek, de mára belátták, semmit nem tehetnek fiuk döntése ellen. 

David Beckham és fia, Cruz férifasságáról beszél az internet: nem lehet nem odanézni!

Apa és fia egymás mellett üldögélt egy jachton, de az internezetők nem a luxushajóval vagy csodás tájjal foglalkoztak. David Beckham és Cruz férfiassága mindenről elvonta a fiyelmet.

Önfeledt nyaralási fotókon Romeo és Harper Beckham – A képekkel Brooklynnak üzenheti, már nem hiányzik

Bár a család és a legidősebb testvér között egyre nagyobb az ellentét, Beckhamék megpróbálják élvezni a nyaralást. Romeo Beckham az Instagramra fel is töltött pár képet.

Brooklyn Beckham összetört: viperának, rókának nevezik Nicolát

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz második esküvője körül tovább gyűrűzik a botrány. A család és a barátok kizárása után éles kritikák érték Peltz-et, akit a sajtóban mindennek elhordtak. A pár közeli ismerősei szerint Brooklyn Beckham mindezt nehezen viseli.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu