David Beckham és fia, Cruz férifasságáról beszél az internet: nem lehet nem odanézni!

David Beckham és 20 éves fia, Cruz alaposan megmozgatták a rajongók fantáziáját: mindketten feszülős speedóban pózoltak egy jachton az olaszországi családi nyaralásuk alatt.
Cruz Beckham szűk kék fürdőnadrágja szinte mindent megmutatott, és az 50 éves édesapja fekete fecskéje is sejteti azt, amire már korábban Victoria Beckham is utalt: David Beckham férifasságának méretével bizony nincs baj.
A kommentelők sem fogták vissza magukat: volt, aki bevallotta, hogy belenagyított a képbe, más egyszerűen csak annyit írt: „Az a kék speedo… ikonikus.” Egy harmadik rajongó így fogalmazott: „Ja… pontosan tudják, mit mutogatnak.”
David és Victoria Beckham 1999 óta házasok, négy gyermekük van: Brooklyn (26), Romeo (22), Cruz (20) és Harper (14). A legidősebb fiú, Brooklyn azonban nem tartja a kapcsolatot a családjával: egy forrás szerint közölte velük, hogy „nem akar tudni róluk".
