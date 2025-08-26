David Beckham és fia, Cruz férifasságáról beszél az internet: nem lehet nem odanézni!

David Beckham és 20 éves fia, Cruz alaposan megmozgatták a rajongók fantáziáját: mindketten feszülős speedóban pózoltak egy jachton az olaszországi családi nyaralásuk alatt.

David Beckham és Cruz Beckham férfiassága felrobbantotta a netet

Forrás: Instagram

David Beckham férfiassága: már a felesége is áradozott róla

Cruz Beckham szűk kék fürdőnadrágja szinte mindent megmutatott, és az 50 éves édesapja fekete fecskéje is sejteti azt, amire már korábban Victoria Beckham is utalt: David Beckham férifasságának méretével bizony nincs baj.

A kommentelők sem fogták vissza magukat: volt, aki bevallotta, hogy belenagyított a képbe, más egyszerűen csak annyit írt: „Az a kék speedo… ikonikus.” Egy harmadik rajongó így fogalmazott: „Ja… pontosan tudják, mit mutogatnak.”

David és Victoria Beckham 1999 óta házasok, négy gyermekük van: Brooklyn (26), Romeo (22), Cruz (20) és Harper (14). A legidősebb fiú, Brooklyn azonban nem tartja a kapcsolatot a családjával: egy forrás szerint közölte velük, hogy „nem akar tudni róluk".