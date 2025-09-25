Mangakarakterek őrzik a világ legszebb fiújának éteri szépségét – Ma rá se lehet ismerni Björn Andrésenre

Kevés színész van, akinek neve annyira összeforrt volna egy szereppel, mint a svéd színészé, akinek említése ma csak nagyon keveseknek cseng ismerősen. Björn Andrésen alakította Luchino Visconti Halál Velencében című filmjében Tadziót, a törékeny, angyali külsejű fiút. A szőke, kék szemű tinédzsert a bemutató után azonnal „a világ legszebb fiújának” kiáltották ki, és bár ezzel legendává vált, a cím mögött egy nehéz, sokszor fájdalmas életút húzódik meg.

Björn Andrésen arcvonásai és szőke haja mellett, kifinomult megjelenésével is a nagybetűs szépség megtestesítője lett.

Forrás: Profimedia

A szerep, ami tönkretette Björn Andrésen életét

Az olasz filmrendező, Luchino Visconti Európát járta, hogy megtalálja azt az arcot, aki megtestesíti Thomas Mann novellájának fiatal hősét. Amikor rátalált a 15 éves Björnre, nem volt kérdés, a fiú tökéletes. A film bemutatója után a rendező nyilvánosan nevezte őt a világ legszebb fiújának, ezzel pedig megpecsételte a kamasz egész életét.

Björn Andrésent a felfedezés pillanatától kezdve tárgyként kezelték. A rendező maga is bevallotta, hogy elsősorban a fiú külseje fogta meg, mivel ő felelt meg annak, a szinte földöntúli szépségnek, amit a szerephez keresett. Miután levetítették a filmet, senki sem a színészi tehetségét méltatta, csakis a külsejéről beszéltek. Az ekkor 15 éves Björnt a kíváncsi, vizslató tekintetek, a nyomasztó figyelem teljesen összezavarta. A színjátszás helyett vacsorákra és különböző társasági eseményekre járt, ahol a gazdag és befolyásos emberek kísérőjeként vett részt, mintha csak egy értékes karóra lenne. Úgy érezte, nem önmaga többé, csak egy szépség, akit a világ körbehordoz és bámul. Visconti ráadásul olyan szerződést íratott alá vele, amelyben kikötötte, három évig nem vállalhat újabb szerepet. Ezzel lehetetlenné tette számára, hogy gyerekszínészként megpróbáljon kitörni a világ legszebb fiúja szerepből.

Bálvány és mangahős

Európán kívül sem fogadták másként, a 70-es évek elején Japánban például valóságos kultusz alakult ki körülötte. A szigetországi rajongók egy földre szállt angyalként kezelték. Poszterek, címlapok, rajongói klubok vették körül, még popdalokat is rögzítettek vele, sőt, manga- és animekaraktereket mintáztak róla. Az általa képviselt androgün, melankolikus szépség ugyanis tökéletesen beleillett a japán popkultúra akkori esztétikájába. A fiatal fiú számára azonban ez a bálványozás sem hozott igazi örömet, helyette még inkább elszakította őt a saját belső valóságától.