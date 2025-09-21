Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Britney Spears elvesztette a kapcsolatát a valósággal: magányos és elutasít minden segítséget

mentális egészség Britney Spears gyámsága magány britney spears
A popikon egyedül él Los Angeles-i otthonában. Britney Spears a közeli ismerősei szerint elutasít minden segítséget, és állapota aggasztó.

Britney Spears teljesen egyedül van, társ és igaz barárok nélkül éli a mindennapjait. A követői szerint az énekesnő teljesen összeomlott, amit most ismerősei is megerősítettek.

LAS VEGAS, NV - MAY 22: Honoree Britney Spears, recipient of the Millennium Award, poses in the press room during the 2016 Billboard Music Awards at T-Mobile Arena on May 22, 2016 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Steve Granitz/WireImage)
Britney Spears elvesztette a kapcsolatát a valósággal
Forrás: WireImage

Britney Spears az Instagramon keresztül tart kapcsolatot a külvilággal

Bennfentesek szerint Britney Spears nem érzékeli teljes mértékben a valóságot, és nem fogadja el a támogatást sem. „Pont olyan a viselkedése, mint amilyet online, a videóiban látni – vannak tisztább pillanatai, de az egész egy hullámvasút. Ezzel együtt mindig a legédesebb, legkedvesebb ember” – nyilatkozta egy forrás a Page Sixnek. „Folyamatosan aggódunk Britney miatt. A kérdés az, hogy hogyan segíthetünk neki?” – nyilatkozta egy másik ismerőse és hozzátette, Spears leginkább az Instagramon keresztül tart kapcsolatot a külvilággal, a posztjai pedig a követőket is megrémisztik. Ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt, és környezetét csupán biztonsági őrök, asszisztensek és a személyzet alkotják, de nincsenek igaz barátai, mondta egy bennfentes.

Spears 2021-ben szabadult meg apja 13 évig tartó gyámsága alól. A popdíva így visszanyerte irányítását mintegy 40–60 millió dollárra becsült vagyona felett, valamint magánéleti döntéseiben is szabad kezet kapott. „Szabad nő, és mivel a bíró nem vizsgálta meg a kórtörténetét, amikor felmentették a gyámság alól, most látjuk, hogy ez hova vezetett. Nem kell terápiára járnia, és nem gondolja, hogy problémája lenne. A kaliforniai törvények értelmében senkit sem lehet arra kényszeríteni, hogy vizsgáltassa meg a mentális állapotát és kezeltesse magát” – mondta el egy jólértesült. 

