Britney Spears elvesztette a kapcsolatát a valósággal: magányos és elutasít minden segítséget

Britney Spears teljesen egyedül van, társ és igaz barárok nélkül éli a mindennapjait. A követői szerint az énekesnő teljesen összeomlott, amit most ismerősei is megerősítettek.

Britney Spears elvesztette a kapcsolatát a valósággal

Britney Spears az Instagramon keresztül tart kapcsolatot a külvilággal

Bennfentesek szerint Britney Spears nem érzékeli teljes mértékben a valóságot, és nem fogadja el a támogatást sem. „Pont olyan a viselkedése, mint amilyet online, a videóiban látni – vannak tisztább pillanatai, de az egész egy hullámvasút. Ezzel együtt mindig a legédesebb, legkedvesebb ember” – nyilatkozta egy forrás a Page Sixnek. „Folyamatosan aggódunk Britney miatt. A kérdés az, hogy hogyan segíthetünk neki?” – nyilatkozta egy másik ismerőse és hozzátette, Spears leginkább az Instagramon keresztül tart kapcsolatot a külvilággal, a posztjai pedig a követőket is megrémisztik. Ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt, és környezetét csupán biztonsági őrök, asszisztensek és a személyzet alkotják, de nincsenek igaz barátai, mondta egy bennfentes.