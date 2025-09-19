Emma Heming sírva mesélt Bruce Willis állapotáról: „Még mindig sokkos állapotban vagyok”

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Emma Heming könyvében demenciával küzdő férje gondozásának tapasztalatait osztja meg. A könyv sikere kapcsán Bruce Willis felesége a régi, közös életükről is beszélt.

Emma Heming könyve, a Váratlan utazás szeptemberben jelent meg és kevesebb mint két héttel a debütálása után a már második helyen szerepel a New York Times bestsellerlistáján. A hírt Bruce Willis felesége az Instagramon osztotta meg rajongóival.

Bruce Willis imádott olvasni
Bruce Willis imádott olvasni
Könnyek között idézte fel Bruce Willisszel közös múltjukat

„Most tudtam meg, hogy a Váratlan utazás a 2. helyen debütált a New York Times bestsellerlistáján” – írta bejegyzésében. „Még mindig próbálom feldolgozni. Szinte sokkos állapotban vagyok, és mélységesen hálás is. Szívből köszönöm. Remélem, hogy ez a könyv ugyanúgy törődik veled, ahogy te gondoskodtál rólam” − utalt Bruce Willisre, majd a videóban egy személyes történetet is megosztott a beteg színészről. „A férjem, Bruce imádott olvasni. Falta a könyveket. Imádott könyvesboltokba járni. Szeretett böngészni. Szeretett könyveket vásárolni. A The New York Timesban pedig a kedvenc rovata a könyv volt, mert szerette a The New York Times bestsellerlistáját nézegetni” – mondta könnyek között. „És amit ma megtudtam, az az, hogy A váratlan utazás felkerült erre a listára, ráadásul a második helyre. És csak arra tudtam gondolni, hogy Bruce milyen büszke lenne rám” – tette hozzá.

Emma Heming könyve segítség lehet a gondozóknak

Emma korábban elmondta, a könyv célja, hogy azok, akik beteg hozzátartozójukat ápolják otthon, tudják, nincsenek egyedül a küzdelemben. Heming szerint sokan az orvosi rendelőben szembesülnek először a diagnózissal, és nem tudják, mi vár rájuk. „Ez a könyv a beteg emberek gondozóinak szól – hogy emlékeztesse őket arra, nincsenek egyedül –, és azoknak az embereknek is, akik szeretnék megtudni, hogyan támogathatják őket” – fogalmazott.  

