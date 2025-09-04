Emma Heming meglepő vallomása: így hatott a szerelmi életükre Bruce Willis demenciája

Bruce Willis 2022-ben vonult vissza, miután afáziával diagnosztizálták, ami a nyelvi képességeinek folyamatos romlását okozza. 2023-ban kiderült, hogy a helyzet sokkal rosszabb, mint azt sejtették, és családja bejelentette, hogy a sztár frontotemporális demenciával küzd. A színész betegsége kihat a család életére, és Emma Heming azt is elárulta egy interjúban, hogy férje már egy külön házban él a közelükben, ahol 24 órás felügyelete van, ő és a gyerekei pedig naponta többször meglátogatják őt. A volt modell most arról beszélt, hogyan alakult a szerelmi életük az elmúlt két évben.

Emma Heming, Bruce Willis

Forrás: Visual China Group

Bruce Willis és Emma Heming kapcsolata nem romlott

„Eleinte az élet nagyon sötétnek tűnt, csak a bánat és a szomorúság egyhangú hangvételével” – mondta Emma a People magazinnak arról, milyen érzés volt, amikor megtudták a diagnózist. Azonban úgy tűnt, hogy a dolgok minden bizonnyal megfordultak, miután szakértői útmutatást kért, és erőt talált az Egyesült Államokban élő közel 12 millió emberből álló közösségben, akik demenciával küzdő szerettüket gondozzák.

Emma elragadtatással beszélt Bruce-szal való új kapcsolatáról: „Úgy érzem, hogy szerelmünk csak még erősebbé és mélyebbé vált. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, de ez egy mélyebb szinten történik. Nagyon hálás vagyok, hogy ő itt van velünk, és része a mindennapjainknak”.

Ahogy a kapcsolatuk dinamikája megváltozott, ő is megváltoztatta a szemléletmódját, és most már élvezi a kis közös pillanatokat.

„Bruce nagyon is jelen van a testében, és van ebben valami annyira szép és csodálatos. Nem gondol arra, hogy mi történt tegnap, vagy mi fog történni a jövőben. Nagyon a jelenben él” — mondta el Bruce Willis felesége, és azt is hozzátette, hogy bár a színész beszéde sérült, ez nem akadály a kapcsolatukban. „Néha a szerelemnek nincs szüksége szavakra. Csak ülhetek ott Bruce-szal, nézhetjük egymást, nevethetünk és mosolyoghatunk, és ez számomra mindennél fontosabb” — árulta el Emma Heming.