Emma Heming meglepő vallomása: így hatott a szerelmi életükre Bruce Willis demenciája

Bruce Willis 2022-ben vonult vissza, miután afáziával diagnosztizálták, ami a nyelvi képességeinek folyamatos romlását okozza. 2023-ban kiderült, hogy a helyzet sokkal rosszabb, mint azt sejtették, és családja bejelentette, hogy a sztár frontotemporális demenciával küzd. A színész betegsége kihat a család életére, és Emma Heming azt is elárulta egy interjúban, hogy férje már egy külön házban él a közelükben, ahol 24 órás felügyelete van, ő és a gyerekei pedig naponta többször meglátogatják őt. A volt modell most arról beszélt, hogyan alakult a szerelmi életük az elmúlt két évben.
„Eleinte az élet nagyon sötétnek tűnt, csak a bánat és a szomorúság egyhangú hangvételével” – mondta Emma a People magazinnak arról, milyen érzés volt, amikor megtudták a diagnózist. Azonban úgy tűnt, hogy a dolgok minden bizonnyal megfordultak, miután szakértői útmutatást kért, és erőt talált az Egyesült Államokban élő közel 12 millió emberből álló közösségben, akik demenciával küzdő szerettüket gondozzák.
Emma elragadtatással beszélt Bruce-szal való új kapcsolatáról: „Úgy érzem, hogy szerelmünk csak még erősebbé és mélyebbé vált. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, de ez egy mélyebb szinten történik. Nagyon hálás vagyok, hogy ő itt van velünk, és része a mindennapjainknak”.
Ahogy a kapcsolatuk dinamikája megváltozott, ő is megváltoztatta a szemléletmódját, és most már élvezi a kis közös pillanatokat.
„Bruce nagyon is jelen van a testében, és van ebben valami annyira szép és csodálatos. Nem gondol arra, hogy mi történt tegnap, vagy mi fog történni a jövőben. Nagyon a jelenben él” — mondta el Bruce Willis felesége, és azt is hozzátette, hogy bár a színész beszéde sérült, ez nem akadály a kapcsolatukban. „Néha a szerelemnek nincs szüksége szavakra. Csak ülhetek ott Bruce-szal, nézhetjük egymást, nevethetünk és mosolyoghatunk, és ez számomra mindennél fontosabb” — árulta el Emma Heming.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.