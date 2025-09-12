Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Jon Cryer

Ezt sosem bocsátotta meg Charlie Sheennek a Két pasi meg egy kicsi másik sztárja

Gyüre Bernadett
2025.09.12.
A Két pasi meg egy kicsi a TV történelem egyik legsikeresebb szituációs komédiája, ami 12 évadon keresztül futott és rengeteg rajongót a mai napig lázban tart. A főszereplő Charlie Sheen és Jon Cryer között nem volt minden a legnagyobb rendben és erre csak most derült fény.

2003-ban kezdték sugározni a Két pasi meg egy kicsi sorozatot, ahol a főszerepekben olyan színészeket láthattunk, mint Charlie Sheen, Jon Cryer és az akkor még gyerek, Angus T. Jones. Sheen és Cryer egy testvérpárost játszottak, akik együtt éltek és mindig valami humoros szituációba kerültek, aminek köszönhetően az összes néző foghatta a hasát. Most azonban fény derült egy olyan titokra, amit eddig a színészeken kívül senki sem tudott. Vajon mi az, ami a sorozat befejezte után 12 évvel még mindig bántja Jon Cryert?

Charlie Sheen és Jon Cryer 10 évig alakítottak testvéreket
Charlie Sheen és Jon Cryer 10 évig alakította a híres testvérpárt
Forrás: WireImage

Charlie Sheent és Jon Cryert nem kezelték egyenrangúként

Az egész világon nagy port kavart, amikor 2011-ben Charlie Sheent kirúgták a Két pasi meg egy kicsi sorozatból és nem sokkal később Ashton Kutcher váltotta le a hírhedt színészt. A széria utána már nem hozott akkora sikert, így nem folytatták sokáig. Jon Cryer azonban a legelső évadtól jelen volt és a mai napig nehezményez néhány dolgot, amiből arra engedünk következtetni, hogy a két férfi között nem volt túl jó a viszony.

Miért rúgták ki Charlie Sheent?

A színész már akkoriban is hírhedt volt az alkohol- és drogproblémáiról, amik miatt hosszú évekig nem viselkedett önmagaként. Jon Cryer úgy emlékezett vissza erre az időszakra, hogy színésztársa teljesen a szétesés szélén állt és a férfit egy diktátorhoz hasonlította, akitől annyira rettegtek a készítők, hogy inkább több pénzt adtak neki.

Többször is elküldték rehabra és bíztak Sheenben a tényleges kirúgás előtt, de ezek a próbálkozások eredmény nélküliek maradtak.

Harmadannyi pénzt kapott Jon Cryer a népszerű komédiáért

Cryer a mai napig nem érzi fairnek, hogy egy olyan színész, akinek az élete szétesőben volt, és mindent elrontott maga körül, háromszor annyi pénzt kapjon, mint ő, aki mindent egyben tartott és mindig odatette magát a munkában. Sheen a végére már 1,9 millió dollárt keresett egyetlen résszel, ami mindössze 22 percig tartott.

A híres színész azóta már józan

Charlie Sheen legújabb dokumentumfilmjében vallott arról, hogy már jó útra tért és nyolc éve józan. Volt ideje belátni a hibáit, amit a Két pasi meg egy kicsi ideje alatt követett el és már boldogan tekint vissza erre az időszakra. 

Jon Cryerről is megemlékezett és hálásan gondol a színészre.

