Colin Farrell és fia ellopták a show-t az Emmy-gálán: mindenki a 15 éves Henryre figyelt

Colin Farrell idén a Pingvin című HBO-sorozat főszerepéért volt jelölt a legjobb színész kategóriában a minisorozatok, antológiasorozatok és tévéfilmek mezőnyében. Jelölését ugyan nem tudta díjra váltani, de bizonyára kárpótolta az, hogy 15 éves fiával, Henryvel tölthette ezt a fontos estét.
Nem ez volt az első alkalom, hogy Colin Farrell Henryvel közösen jelent meg rangos díjátadón. 2023-ban a 95. Oscar-gálán is együtt pózoltak, amikor a színész A sziget szellemei című filmben nyújtott alakításáért kapott jelölést.
Henry édesanyja a lengyel származású színésznő, Alicja Bachleda-Curuś, akivel Farrell az Ondine című film forgatása idején alkotott párt. A sztárnak van egy másik fia is: a 22 éves James. Colin Farrell korábban elárulta, hogy fiai nem különösebben rajonganak apjuk filmes munkáiárt, főleg azért, mert gyakran alakít negatív szereplőket. „Elegük van abból, hogy mindig a rosszfiút játszom” – mondta nevetve még 2022-ben.
A legtöbb jelölést a 2025-ös Emmy-gálán a Különválás kapta (27), szorosan mögötte a Pingvin 24 jelöléssel, valamint a The Studio 23 jelöléssel, utóbbi ezzel a díjátadó történetének legtöbször jelölt komédiasorozata lett.
