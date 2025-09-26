Melltartó nélkül, áttetsző szettben jelent meg Dakota Johnson a vörös szőnyegen

Dakota Johnson a Zürichi Filmfesztiválon merész ruhaválasztásával hívta fel magára a figyelmet. A színésznő áttetsző csipkeruhában, fehérnemű nélkül jelent meg a gálán.
A 35 éves színésznőt csütörtökön zárt, de áttetsző indigókék ruhában fotózták le. Dakota Johnson ruhájáról (illetve, ami alatta van) semmi nem vonta el a figyelmet, ugyanis mindössze két köves gyűrűt viselt kiegészítőként. A szürke ötven árnyalata és a megbukott Madame Web sztárja a vörös szőnyegen több szögből is megmutatta öltözékét, bevonulása igazán hatásos volt. A Chris Martinnal nemrég szakított Dakota azért érkezett a fesztiválra, hogy átvegye a karrierje során elért eredményeiért odaítélt Golden Eye-díjat.
Nem a fenti ruha az első, amivel Dakota − aki a minap a félelmeiről is beszélt − mostanában kitűnt a tömegből. Szeptember elején a Kering Alapítvány Caring for Women vacsoráján New Yorkban is minden szem a színésznőre szegeződött. Dakota Johnson csipkével díszített, áttetsző fekete Gucci overallt választott az eseményre, amely alatt csupán melltartót és bugyit viselt.
