Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 28., csütörtök Ágoston

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
királyi család

Váratlan fordulat: Harry herceg hazautazik Angliába II. Erzsébet királynő halálának évfordulójára

királyi család hazalátogatás II. Erzsébet királynő Harry herceg
Life.hu
2025.08.28.
A tékozló herceg bejelentette, hogy szeptember 8-án hazalátogat Angliába. Arról azonban egyelőre nem érkezett hír, hogy Harry herceg szándékozik-e személyesen találkozni a családtagjaival.

Harry herceg hosszú idő után újra hazalátogat Angliába. Az amerikában élő édesapa maga jelentette be, hogy szeptember 8-án hazautazik, hogy részt vegyen a WellChild-díjátadón. Ezen a rendezvényen a súlyos betegséggel küzdő gyermekek és a családjuk erőfeszítéseit díjazza egy alapítvány, amely 17 évvel ezelőtt Harry herceget választotta védnökéül, és a mai napig ő tölti be ezt a tisztséget. A WellChild-díjátadó dátuma nem véletlenszerű, a szervezők tisztelettel szeretnének adózni a megboldogult II. Erzsébet királynő emléke előtt, aki ezen a napon hunyt el 3 évvel ezelőtt. A királyi család szakértője szerint Harry herceg az évforduló miatt egy néhány órás csendes elmélkedést is szeretne tartani a szeretett nagymamája tiszteletére.

Harry herceg hazalátogat egy jótékonysági rendezvény kedvéért szeptember 8-án
Harry herceg hazalátogat egy jótékonysági rendezvény kedvéért szeptember 8-án
Forrás: Getty Images Europe

Harry herceg látogatásával végre megtörténhet a családegyesítés

A Mirror számolt be róla, hogy az érzelemdús dátum, és a hazalátogatás lehetőséget biztosít rá, hogy újra találkozhasson egymással Károly király és a kisebbik fia Harry herceg. Az elidegenedett családtagok ugyanis már az év elején is megpróbáltak összehozni egy találkát, de akkor az időbeosztásuk nem tette lehetővé a találkozást. Most azonban minden feltétel adott hozzá, hogy személyesen beszélhessenek egymással. Erről beszélt Cameron Walker a királyi család tudósítója a lapnak:

Szeptember 8-án adják át ezeket a díjakat, ami II. Erzsébet királynő halálának évfordulója. Gyanítom, hogy Harry herceg ebből az alkalomból meg fogja látogatni a Windsori kastélyt, hogy lerójja tiszteletét nagymamája sírkövénél a György-kápolnában. Nagyon meglepődnék, ha erre nem kerítene sort a herceg.

- nyilatkozta a szakértő, aki szerint így akár arra is lehetőség nyílna, hogy Harry herceg találkozzon az apjával, vagy a testvérével Vilmos herceggel. Az utazás részleteiről és időtartamáról egyelőre nem tudni több információt, csupán annyit, hogy Meghan Markle és a hercegi pár gyerekei otthon maradnak a látogatás idejére Amerikában.

Egy szerződésen múlhat a békülés a királyi családdal — Harry herceg aláírná, de Meghan ellenáll

Bennfentesek szerint Károly király egy megállapodást szeretne aláíratni a sussexi hercegi párral a békülésért cserébe. Harry alá is írná, de Meghan Markle nem tűri a korlátokat.

Harry herceg utolsó esélye: csak úgy békülhet ki a családjával, ha betartja a feltételeiket

Noha Károly király fiai továbbra sem beszélnek egymással, egy vezető királyi szakértő felfedte azt az egyetlen szabályt, amelyet a sussexi hercegnek be kell tartania, amennyiben békülni szeretne a királyi családdal. Ez Harry herceg utolsó esélye.

Vilmos herceg és Harry unokatestvérük esküvőjén csaphatnak össze: komoly követeléseik vannak

Vilmos herceg és Harry herceg között nem enyhül a feszültség, és ez most veszélybe sodorhatja unokatestérük esküvőjét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu