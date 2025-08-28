Váratlan fordulat: Harry herceg hazautazik Angliába II. Erzsébet királynő halálának évfordulójára

Harry herceg hosszú idő után újra hazalátogat Angliába. Az amerikában élő édesapa maga jelentette be, hogy szeptember 8-án hazautazik, hogy részt vegyen a WellChild-díjátadón. Ezen a rendezvényen a súlyos betegséggel küzdő gyermekek és a családjuk erőfeszítéseit díjazza egy alapítvány, amely 17 évvel ezelőtt Harry herceget választotta védnökéül, és a mai napig ő tölti be ezt a tisztséget. A WellChild-díjátadó dátuma nem véletlenszerű, a szervezők tisztelettel szeretnének adózni a megboldogult II. Erzsébet királynő emléke előtt, aki ezen a napon hunyt el 3 évvel ezelőtt. A királyi család szakértője szerint Harry herceg az évforduló miatt egy néhány órás csendes elmélkedést is szeretne tartani a szeretett nagymamája tiszteletére.

Harry herceg hazalátogat egy jótékonysági rendezvény kedvéért szeptember 8-án

Forrás: Getty Images Europe

Harry herceg látogatásával végre megtörténhet a családegyesítés

A Mirror számolt be róla, hogy az érzelemdús dátum, és a hazalátogatás lehetőséget biztosít rá, hogy újra találkozhasson egymással Károly király és a kisebbik fia Harry herceg. Az elidegenedett családtagok ugyanis már az év elején is megpróbáltak összehozni egy találkát, de akkor az időbeosztásuk nem tette lehetővé a találkozást. Most azonban minden feltétel adott hozzá, hogy személyesen beszélhessenek egymással. Erről beszélt Cameron Walker a királyi család tudósítója a lapnak:

Szeptember 8-án adják át ezeket a díjakat, ami II. Erzsébet királynő halálának évfordulója. Gyanítom, hogy Harry herceg ebből az alkalomból meg fogja látogatni a Windsori kastélyt, hogy lerójja tiszteletét nagymamája sírkövénél a György-kápolnában. Nagyon meglepődnék, ha erre nem kerítene sort a herceg.

- nyilatkozta a szakértő, aki szerint így akár arra is lehetőség nyílna, hogy Harry herceg találkozzon az apjával, vagy a testvérével Vilmos herceggel. Az utazás részleteiről és időtartamáról egyelőre nem tudni több információt, csupán annyit, hogy Meghan Markle és a hercegi pár gyerekei otthon maradnak a látogatás idejére Amerikában.