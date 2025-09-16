Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Csillámport és highlightert elő − Megvan a dátum az Eufória 3. évadához

Zendaya, Eufória
2025.09.16.
Zendaya, glitter és egy jó adag dráma nélkül unalmas az élet? Akkor kapaszkodj, mert az HBO bejelentette, mikor jön az Eufória 3. évada.

Az Eufória az a sorozat, amit vagy imádsz, vagy ki nem bírsz állni a sok trauma, csillámpor és Maddy sminkkollekciója miatt. Az HBO most végre megnyugtatta a rajongókat, már nem kell sokat várni az új évadra. 

Jövő tavasszal visszatér az Eufória!
Jövő tavasszal visszatér az Eufória! 
Az HBO végre megmondta: ekkor jön az Eufória új évada

Közel 4 év várakozás után újra megcsillan a csillámpor az arcokon.

Jön az Eufória harmadik évada, méghozzá 2026 tavaszán!

Az HBO elnöke, Casey Bloys hivatalosan is megerősítette a hírt, így most már biztos. Zendaya és a többiek újra visszatérnek a képernyőre, hogy ismét feltépjék a lelki sebeket, miközben olyan erős sminkeket és outfiteket hoznak, amiket a TikTok-on három másodperc alatt próbálnak majd újrateremteni. Bloys azt is elárulta, hogy az évadban lesz egy hatalmas időugrás, mivel a színészek már jóval elhagyták a sulis korosztályt.

A magyar premier pontos dátuma még kérdéses, de várhatóan nálunk is az HBO Maxra érkezik majd az új évad, méghozzá jövő tavasszal. Addig marad az újranézés és a rajongói teóriák gyártása. 

