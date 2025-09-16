Csillámport és highlightert elő − Megvan a dátum az Eufória 3. évadához

Az Eufória az a sorozat, amit vagy imádsz, vagy ki nem bírsz állni a sok trauma, csillámpor és Maddy sminkkollekciója miatt. Az HBO most végre megnyugtatta a rajongókat, már nem kell sokat várni az új évadra.

Jövő tavasszal visszatér az Eufória!

Forrás: Shutterstock

Az HBO végre megmondta: ekkor jön az Eufória új évada

Közel 4 év várakozás után újra megcsillan a csillámpor az arcokon.

Jön az Eufória harmadik évada, méghozzá 2026 tavaszán!

Az HBO elnöke, Casey Bloys hivatalosan is megerősítette a hírt, így most már biztos. Zendaya és a többiek újra visszatérnek a képernyőre, hogy ismét feltépjék a lelki sebeket, miközben olyan erős sminkeket és outfiteket hoznak, amiket a TikTok-on három másodperc alatt próbálnak majd újrateremteni. Bloys azt is elárulta, hogy az évadban lesz egy hatalmas időugrás, mivel a színészek már jóval elhagyták a sulis korosztályt.

A magyar premier pontos dátuma még kérdéses, de várhatóan nálunk is az HBO Maxra érkezik majd az új évad, méghozzá jövő tavasszal. Addig marad az újranézés és a rajongói teóriák gyártása.