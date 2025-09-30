Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Pusztító filmek, amiket csak azért néztünk meg, mert crusholjuk a főszereplőt

Shutterstock - Prostock-studio
mozi film főszereplő
Nagy Kata
2025.09.30.
Ha azt állítod, hogy soha nem néztél meg egyetlen nyilvánvalóan pocsék filmet sem csak azért, mert szexi volt a főszereplő, akkor egyrészt nem lehetünk barátok, másrészt pedig ez a cikk nem neked szól. Ha viszont verekedted már át magad a szégyen és a megbánás mezsgyéjén, akkor tarts velünk és elevenítsük fel a legnézhetetlenebb filmeket vonzó sztárokkal!

Gyere és csekkold azokat a filmeket, amik egyszerre okoztak traumát és szemet gyönyörködtető perceket! 

Fiatal lány izgatottan várja a filmet
Bizonyos filmek inkább csalódást okoznak, mint kellemes perceket. 
Forrás: Shutterstock

7 pocsék film, amit csak a szexi főszereplő mentett meg 

Vannak filmek, amiket az érdekes sztori, az izgalmas rendezés, vagy az elragadó képi világ miatt nézünk meg – és vannak azok, amiket kizárólag azért, mert jól néz ki a főszereplő. Ez van, gyarlók vagyunk és gyengék, de ki ne érzékenyülne el, ha Alexander Skarsgard vagy Zac Efron nevét (és felsőtestét) látja a széles vásznon? 

Pedig sok esetben többet veszítünk, mint nyerünk ezekkel a remekbe szabott filmalkotásokkal, ha mást nem, két értékes órát az életünkből. 

Megéri? Aligha, de legalább elmondhatjuk, hogy igazi elkötelezett rajongók vagyunk! 

1. Tarzan

Íme az egyetlen ok, amiért érdemes volt megnézni a Tarzan című filmet. 
Forrás: arhiv

Ahol Alexander Skarsgard megjelenik, ott nagy baj nem lehet – gondolhatnánk és bizony tévednénk! Ez a film ugyanis annyira gagyira és unalmasra sikerült, hogy még a svéd izomkolosszus sem mentette meg. 

2. Baywatch

Sokat ígért a Baywatch, de túl keveset adott. 
Forrás: arhiv

Ha már izom: mi rossz sülhet ki abból, ha egy rakás kidolgozott testű férfit (köztük Zac Efront) fogunk, piros úszónaciba öltöztetünk és a tengerpartra telepítünk, ahol rengeteg lassított jelentben csorgathatjuk rájuk a nyálunkat? Nos, a válasz: erőltetett poénok, kiszámítható cselekmény és dögunalom párbeszédek. 

3. Hófehér és a Vadász

Mintha Kristan Stewart sem értette volna teljesen, miért forgatták le ezt a filmet. 
Forrás: arhiv

Chris Hemsworth sok mindenre rá tudna venni bennünket, de arra biztosan nem, hogy újranézzük ezt a Disney-temető borzadályt. Bár a mese remake-ektől sosem várunk túl sokat, ennek a filmnek még azt a keveset is sikerült alulmúlnia. 

4. Pompei

A cuki fürtök sem tudták megmenteni Pompei-t. 
Forrás: arhiv

John Snow valóban nem tud semmit – legalábbis azt, hogyan kell jó ízléssel válogatni a szerepek közül, biztosan nem. Bár maga a történet elképesztően izgalmas alapanyag lenne és Kit Harington is ígéretes színész, a film valamiért mégis átcsapott egy unalmas szerelmi történetté, ami úgy mosta el az érdeklődésünket, mint Pompei-t a láva. 

5. Kémes hármas 

RELEASE DATE: February 3, 2012 MOVIE TITLE: This Means War STUDIO: Overbrook Entertainment DIRECTOR: McG PLOT: Two top CIA operatives wage an epic battle against one another after they discover they are dating the same woman. PICTURED: TOM HARDY, REESE WITHERSPOON and CHRIS PINE.
Chris Pine és Tom Hardy sem tudta megmenteni ezt a filmet. 
Forrás: NORTHFOTO

Nem hibáztatunk, ha téged is elvitt Chris Pine és Tom Hardy neve és csak sajnálni tudunk, amiért végig kellett szenvedned magad ezen a borzasztóan klisés, gagyi akciójelenetekkel tűzdelt vígjátéknak csúfolt valamin. 

6. Kong: Koponya-sziget

Tom Hiddleston volt az egyetlen értékelhető az új King Kong filmben. 
Forrás: arhiv

Oké, bevalljuk, itt azért hallgathattunk volna a megérzéseinkre, hiszen eleve nem ígért sokat egy újabb King Kong film, de elvitt minket Tom Hiddleston gyönyörű kék szeme és onnantól kezdve sajnos nem volt menekvés. Megnéztük, tanultunk belőle, többet nem fordul elő. 

7. Morbius

RELEASE DATE: July 31, 2020 TITLE: Morbius STUDIO: Sony Pictures DIRECTOR: Daniel Espinosa PLOT: Biochemist Michael Morbius tries to cure himself of a rare blood disease, but he inadvertently infects himself with a form of vampirism instead. STARRING: JARED LETO as Dr. Michael Morbius.
Jared Leto egyik legnagyobb bukása ez a film. 
Forrás: NORTHFOTO

Naivan arra gondoltunk: szeretjük a vámpírokat, szeretjük Jared Letot és szeretjük a Marvelt, mi baj lehet? Elég sok, egyrészt valamiért a készítők jó ötletnek gondolták, ha teletűzdelik ezt a középszerű alkotást csupa gusztustalan jelenettel, másrészt pedig annyira unalmas és kiszámítható volt az egész, hogy egy pillanatra nem volt képes lekötni bennünket. 

