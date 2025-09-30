Pusztító filmek, amiket csak azért néztünk meg, mert crusholjuk a főszereplőt

Gyere és csekkold azokat a filmeket, amik egyszerre okoztak traumát és szemet gyönyörködtető perceket!
Vannak filmek, amiket az érdekes sztori, az izgalmas rendezés, vagy az elragadó képi világ miatt nézünk meg – és vannak azok, amiket kizárólag azért, mert jól néz ki a főszereplő. Ez van, gyarlók vagyunk és gyengék, de ki ne érzékenyülne el, ha Alexander Skarsgard vagy Zac Efron nevét (és felsőtestét) látja a széles vásznon?
Pedig sok esetben többet veszítünk, mint nyerünk ezekkel a remekbe szabott filmalkotásokkal, ha mást nem, két értékes órát az életünkből.
Megéri? Aligha, de legalább elmondhatjuk, hogy igazi elkötelezett rajongók vagyunk!
Ahol Alexander Skarsgard megjelenik, ott nagy baj nem lehet – gondolhatnánk és bizony tévednénk! Ez a film ugyanis annyira gagyira és unalmasra sikerült, hogy még a svéd izomkolosszus sem mentette meg.
Ha már izom: mi rossz sülhet ki abból, ha egy rakás kidolgozott testű férfit (köztük Zac Efront) fogunk, piros úszónaciba öltöztetünk és a tengerpartra telepítünk, ahol rengeteg lassított jelentben csorgathatjuk rájuk a nyálunkat? Nos, a válasz: erőltetett poénok, kiszámítható cselekmény és dögunalom párbeszédek.
Chris Hemsworth sok mindenre rá tudna venni bennünket, de arra biztosan nem, hogy újranézzük ezt a Disney-temető borzadályt. Bár a mese remake-ektől sosem várunk túl sokat, ennek a filmnek még azt a keveset is sikerült alulmúlnia.
John Snow valóban nem tud semmit – legalábbis azt, hogyan kell jó ízléssel válogatni a szerepek közül, biztosan nem. Bár maga a történet elképesztően izgalmas alapanyag lenne és Kit Harington is ígéretes színész, a film valamiért mégis átcsapott egy unalmas szerelmi történetté, ami úgy mosta el az érdeklődésünket, mint Pompei-t a láva.
Nem hibáztatunk, ha téged is elvitt Chris Pine és Tom Hardy neve és csak sajnálni tudunk, amiért végig kellett szenvedned magad ezen a borzasztóan klisés, gagyi akciójelenetekkel tűzdelt vígjátéknak csúfolt valamin.
Oké, bevalljuk, itt azért hallgathattunk volna a megérzéseinkre, hiszen eleve nem ígért sokat egy újabb King Kong film, de elvitt minket Tom Hiddleston gyönyörű kék szeme és onnantól kezdve sajnos nem volt menekvés. Megnéztük, tanultunk belőle, többet nem fordul elő.
Naivan arra gondoltunk: szeretjük a vámpírokat, szeretjük Jared Letot és szeretjük a Marvelt, mi baj lehet? Elég sok, egyrészt valamiért a készítők jó ötletnek gondolták, ha teletűzdelik ezt a középszerű alkotást csupa gusztustalan jelenettel, másrészt pedig annyira unalmas és kiszámítható volt az egész, hogy egy pillanatra nem volt képes lekötni bennünket.
