Így viselkedett egymással Harry és Meghan a nyilvánosság előtt: folynak a tárgyalások a herceg visszatéréséről

brit királyi család Meghan Markle Vilmos herceg Károly király Harry herceg
Miközben már arról egyeztetnek, hogyan vehetné ki a sussexi herceg a részét királyi család munkájából, felröppentek a pletykák, hogy a házassága válságban van. Harry ehhez képest kiegyensúlyozottan és vidáman jelent meg Meghan Markle társaságában egy jótékonysági rendezvényen.

Amióta szeptember 8-án Harry az Egyesült Királyságba utazott, megkezdődtek a találgatások, miként éli meg férje találkozását családjával, Meghan Markle. Testbeszédszakértők már válást vizionáltak, mások arról számoltak be, hogy Harry herceg királyi szerepvállalása régi mentális gondokat hozhatna vissza feleségénél, de arról is lehetett olvasni, hogy Meghan ultimátumot adott férjének.  Ezzel szemben a pár a legnagyobb harmóniában jelentek meg Kevin Costner One805LIVE! elnevezésű jótékonysági koncertjén szeptember 20-án. 

Meghan Markle és Harry herceg részt vettek Kevin Costner One805LIVE! elnevezésű jótékonysági koncertjén
Forrás: Getty Images North America

Meghan és Harry herceg váratlanul jelent meg Santa Barbarában

Meghan Markle és Harry herceg részvétele meglepetés volt Kevin Costner One805LIVE! elnevezésű jótékonysági koncertjén, amelyet a színész Santa Barbarában található óceánparti birtokán rendeztek meg. A pár között, úgy tűnik, teljes a harmónia, és semmi nem igaz abból, amit házasságuk megromlásáról beszéltek, jó kedvük volt, nyitottak és kedvesek voltak a többi vendéggel és egymással is. 

Károly király és Harry herceg közös nyilvános szereplése is tervben van 

Néhány héttel korábban Harry 18 hónap után először találkozott édesapjával Londonban, a Clarence House-ban. A találkozót sokan a kapcsolatuk javulásaként értékelték, és úgy vélik, hogy a herceg, valamint felesége és gyermekeik – a hatéves Archie és a négyéves Lilibet – idővel visszatérhetnek a királyi családba − írja a Daily Mail. Az apa-fia találkozót követően hat év után először merült fel a lehetősége annak, hogy Károly király és Harry herceg közösen jelenjenek meg nyilvános eseményen. A brit királyi család környezetéből származó információk szerint komoly tárgyalások folynak arról, hogyan közelíthetne egymáshoz Károly király és a sussexi herceg. A cél, hogy a felek a következő évben fokozatosan együtt mutatkozzanak nyilvános eseményeken, ezzel is jelezzék a nyilvánosság felé, hogy szeretnék rendezni kapcsolatukat.

VIMY, FRANCE - APRIL 09: Prince Charles, Prince of Wales, Prince William, Duke of Cambridge and Prince Harry visit the tunnel and trenches at Vimy Memorial Park during the commemorations for the centenary of the Battle of Vimy Ridge on April 9, 2017 in Vimy, France. The Battle Of Vimy Ridge was fought during WW1 as part of the initial phase of the Battle of Arras. Although British-led, it was mostly fought by the Canadian Corps. A centenary commemorative service will be held at the Canadian National Vimy Memorial in France attended by the Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince Harry and representatives of the Canadian Government. (Photo by Tim Rooke - Pool/Getty Images)
Harry újra szívesen dolgozna apja és Vilmos mellett 
Forrás: Getty Images Europe

Vilmos nem bocsát meg testvérének 

Károly és Harry egymáshoz való közeledését azonban beárnyékolja a király és Vilmos herceg kapcsolatának állítólagos megromlása. Úgy tudni, Károly neheztel Vilmosra: úgy véli, örököse kevesebbet dolgozik fiatalon és egészségesen, mint ő rákos betegen. Vilmos pedig azért orrolt meg apjára, mert az találkozott Harryvel és még csak nem is közölte vele. Vilmos már Harry nevének említését sem bírja elviselni” − mondta el egy bennfentes. Úgy tudni, Harry azt tervezi, hogy évente négy-öt alkalommal látogat az Egyesült Királyságba, és bízik abban, hogy legalább munkakapcsolatba kerülhet a bátyjával. 

Katalin és Vilmos gesztusa Harry felé többet mond ezer szónál

Harry herceg lehet, hogy valaha még kibékül a legszűkebb családjával, de nagyon úgy tűnik, ez nem mostanában lesz. Ha Katalinon és Vilmoson múlik, talán sosem áll helyre a jó viszony.

„Nem vitáznak, ha hibázol, egyszerűen eltüntetnek” - Kitálalt a brit királyi család egykori alkalmazottja

Egy volt királyi alkalmazott szerint a brit uralkodóház nem nyílt konfrontációval rendezi a kellemetlen helyzeteket, hanem egyszerűen „eltünteti” azokat, akik problémát jelentenek. Szakértők szerint ez a sors várhat Harry hercegre és Meghan Markle-re is.

"Harry herceg hamarosan bejelenti: válik" – Meghan nélkül újra önmaga a sussexi herceg

Szeptember eleji Egyesült Királyság-beli látogatása után újra pletykák kereszttüzébe került Károly király kisebbik fia. A szóbeszédet az indította el, hogy Harry herceg a testbeszédszakértők szerint egyedül magabiztosabbnak és felszabadultabbnak tűnt, mint Meghan Markle társaságában.

 

