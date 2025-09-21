Így viselkedett egymással Harry és Meghan a nyilvánosság előtt: folynak a tárgyalások a herceg visszatéréséről

Amióta szeptember 8-án Harry az Egyesült Királyságba utazott, megkezdődtek a találgatások, miként éli meg férje találkozását családjával, Meghan Markle. Testbeszédszakértők már válást vizionáltak, mások arról számoltak be, hogy Harry herceg királyi szerepvállalása régi mentális gondokat hozhatna vissza feleségénél, de arról is lehetett olvasni, hogy Meghan ultimátumot adott férjének. Ezzel szemben a pár a legnagyobb harmóniában jelentek meg Kevin Costner One805LIVE! elnevezésű jótékonysági koncertjén szeptember 20-án.

Meghan Markle és Harry herceg részt vettek Kevin Costner One805LIVE! elnevezésű jótékonysági koncertjén

Forrás: Getty Images North America

Meghan és Harry herceg váratlanul jelent meg Santa Barbarában

Meghan Markle és Harry herceg részvétele meglepetés volt Kevin Costner One805LIVE! elnevezésű jótékonysági koncertjén, amelyet a színész Santa Barbarában található óceánparti birtokán rendeztek meg. A pár között, úgy tűnik, teljes a harmónia, és semmi nem igaz abból, amit házasságuk megromlásáról beszéltek, jó kedvük volt, nyitottak és kedvesek voltak a többi vendéggel és egymással is.

Károly király és Harry herceg közös nyilvános szereplése is tervben van

Néhány héttel korábban Harry 18 hónap után először találkozott édesapjával Londonban, a Clarence House-ban. A találkozót sokan a kapcsolatuk javulásaként értékelték, és úgy vélik, hogy a herceg, valamint felesége és gyermekeik – a hatéves Archie és a négyéves Lilibet – idővel visszatérhetnek a királyi családba − írja a Daily Mail. Az apa-fia találkozót követően hat év után először merült fel a lehetősége annak, hogy Károly király és Harry herceg közösen jelenjenek meg nyilvános eseményen. A brit királyi család környezetéből származó információk szerint komoly tárgyalások folynak arról, hogyan közelíthetne egymáshoz Károly király és a sussexi herceg. A cél, hogy a felek a következő évben fokozatosan együtt mutatkozzanak nyilvános eseményeken, ezzel is jelezzék a nyilvánosság felé, hogy szeretnék rendezni kapcsolatukat.

Harry újra szívesen dolgozna apja és Vilmos mellett

Forrás: Getty Images Europe

Vilmos nem bocsát meg testvérének

Károly és Harry egymáshoz való közeledését azonban beárnyékolja a király és Vilmos herceg kapcsolatának állítólagos megromlása. Úgy tudni, Károly neheztel Vilmosra: úgy véli, örököse kevesebbet dolgozik fiatalon és egészségesen, mint ő rákos betegen. Vilmos pedig azért orrolt meg apjára, mert az találkozott Harryvel és még csak nem is közölte vele. „Vilmos már Harry nevének említését sem bírja elviselni” − mondta el egy bennfentes. Úgy tudni, Harry azt tervezi, hogy évente négy-öt alkalommal látogat az Egyesült Királyságba, és bízik abban, hogy legalább munkakapcsolatba kerülhet a bátyjával.