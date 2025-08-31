Vilmos kategorikusan elzárkózik Harrytől: nem érdekli, hogy öccse az Egyesült Királyságba utazik

Ahogy megírtuk, Harry herceg szeptember 8-án az Egyesült Királyságba utazik a WellChild-díjátadóra, ahol egyes források szerint apja, a 76 éves Károly király is jelen lesz. Más információk szerint amikor Harry hazautazik, Károly valószínűleg Skóciában lesz, ugyanis a hagyomány szeront ott tölti édesanyja, II. Erzsébet királynő halálának évfordulóját, így lehet, az apa-fia találkozó kútba esik.

Nem tudni, mely családtagjaival találkozik Harry, ha hazautazik

Forrás: AFP

Vilmos elutasította Harry kezdeményezését

Bár Károly király, ha otthon tartózkodna - az előzmények ismeretében - talán hajlana is a találkozóra, de Vilmos herceg kategorikusan kijelentette, nem kíváncsi testvérére. Bennfentesek szerint Vilmosnak épp elég a gondja, és egyáltalán nem akar és nem is tud most az öccsére koncentrálni, főleg annak múltbeli nyilatkozatai miatt.

Károly és Harry számára új kezdet lehet

Ha apa és fia találkozik - árulta el a bennfentes -, sem kell nagy összeborulásra számítani, ez egy kezdeti lépés lehet a későbbi békülés felé. Harry nem egyszer beszélt arról, hogy aggódik nagybeteg apja állapota miatt, Károlyt pedig az bántja, hogy nem látja unokáit. Ez utóbbi most is így lesz, Harry ugyanis egyedül repül haza, Meghan Markle-t és gyermekeit, Archie-t és Lilibetet Montecitóban hagyja - írja a New York Post.