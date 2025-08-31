Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Vilmos kategorikusan elzárkózik Harrytől: nem érdekli, hogy öccse az Egyesült Királyságba utazik

III. Károly király Vilmos herceg Harry herceg
Bár a sussexi herceg egyre többször utal arra, hogy békülne családjával, úgy tűnik, erre szeptemberben sem lesz lehetősége. Vilmos herceg látni sem akarja, III. Károly pedig lehet, otthon sem lesz.

Ahogy megírtuk, Harry herceg szeptember 8-án az Egyesült Királyságba utazik a WellChild-díjátadóra, ahol egyes források szerint apja, a 76 éves Károly király is jelen lesz. Más információk szerint amikor Harry hazautazik, Károly valószínűleg Skóciában lesz, ugyanis a hagyomány szeront ott tölti édesanyja, II. Erzsébet királynő halálának évfordulóját, így lehet, az apa-fia találkozó kútba esik. 

Nem tudni, mely családtagjaival találkozik Harry, ha hazautazik
Vilmos elutasította Harry kezdeményezését

Bár Károly király, ha otthon tartózkodna - az előzmények ismeretében - talán hajlana is a találkozóra, de Vilmos herceg kategorikusan kijelentette, nem kíváncsi testvérére. Bennfentesek szerint Vilmosnak épp elég a gondja, és egyáltalán nem akar és nem is tud most az öccsére koncentrálni, főleg annak múltbeli nyilatkozatai miatt. 

Károly és Harry számára új kezdet lehet

Ha apa és fia találkozik - árulta el a bennfentes -, sem kell nagy összeborulásra számítani, ez egy kezdeti lépés lehet a későbbi békülés felé. Harry nem egyszer beszélt arról, hogy aggódik nagybeteg apja állapota miatt, Károlyt pedig az bántja, hogy nem látja unokáit. Ez utóbbi most is így lesz, Harry ugyanis egyedül repül haza, Meghan Markle-t és gyermekeit, Archie-t és Lilibetet Montecitóban hagyja  - írja a New York Post.

