Michael Douglas gyengélkedik: a legendás színész felesége ápolására szorul

„Egyszerűen élvezem nézni, ahogy a feleségem dolgozik. Én nem keresek új szerepeket, nem hajtom a munkát. A golfban egyre jobb vagyok, és van egy kis független filmes cégem, de ennyi. Boldog vagyok, hogy a ’férj’ szerepét játszhatom” – mondta Michael Douglas.

A pletykák szerint Michael Douglas a felesége ápolására szorul

A sztár 2022 óta nem vállalt filmes munkát, és úgy fogalmazott: nem szeretne azok közé tartozni, akik „a forgatáson esnek össze”.

Michael Douglas harca a rákkal

Michael Douglas döntésében nyilván szerepet játszott egészségi állapota is. 2010-ben IV. stádiumú torokrákot diagnosztizáltak nála, amelyet hosszú ideig tévesen kezeltek. Végül agresszív kemoterápia és sugárkezelés segítette a felépülését, amely komoly fizikai megterhelést jelentett, de lehetővé tette, hogy megőrizze a beszédképességét.

„A 4. stádiumú rák nem nyaralás, de nem volt más választásom. A műtét azt jelentette volna, hogy elveszítem a hangomat, ami színészként lehetetlenné tette volna a pályámat” – emlékezett vissza.

Mindeközben a háttérben egyre többen találgatnak. Egy, a sztárpárhoz közel álló forrás szerint a színész gyengélkedik, és egyre inkább Catherine Zeta-Jones támogatására szorul.

„Michael mindig is igazi energiabomba volt, most azonban úgy tűnik, hogy elfáradt. Az, hogy örömmel tölti otthon az idejét Catherine mellett, sokak szerint azt jelenti, hogy a felesége ma már a legfőbb támasza” – mondta a bennfentes.

Michael Douglas ugyanakkor hangsúlyozza: nem érzi még magát nyugdíjasnak. „Ha valami igazán különleges lehetőség jönne, visszatérnék. De most élvezem a semmittevést, és egyszerűen boldog vagyok.”