Harry és Meghan Markle nagyon megnehezíti gyermekei életét

Harry és Meghan kiszúrtak a gyerekeikkel

Harry herceg és Meghan Markle jelenleg Montecitóban, Kaliforniában él két gyermekével, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. Ami azonban most jónak tűnik, ugyanis távol vannak a rivaldafénytől és fotósok hada sem zaklatja őket, később rengeteg érzelmi problémához vezethet. „Ha a gyerekek nagyobbak lesznek, és ráébrednek, hogy unokatestvérük, György a trónörökös, egészen biztosan szeretnék majd megismerni. Ám ez sokkal bonyolultabb lesz akkor, ugyanis a szüleik 2020-ban lemondtak a királyi kötelezettségeikről. Az is lehet, hogy ők szívesen lennének majd a királyi család dolgozó tagjai, de akkor már késő lesz” − idézi az Express Hugo Vickers királyi szakértőt. „Ráadásul haragudhatnak is majd a szüleikre, hogy azok arc nélküli reklámtáblaként használták őket és nem engedték találkozni a nagyapjukkal és más családtagokkal. „Aggódom a gyerekek miatt is, mert el fog jönni az a pillanat, amikor megkérdezik majd: miért nem találkoztam egyik nagypapámmal sem? ” − tette hozzá Vickers.

Harry sem boldog így

Harry nemrég az Egyesült Királyságban tartózkodott, találkozott Károly királlyal és számos jótékonysági eseményen vett részt, köztük a WellChild Awards díjátadón is, ahol az apaságról mesélt és gyerekekkel is beszélgetett. „Jó ötletnek tartom, hogy megpróbál kibékülni az apjával. Éppen elég lelki terhet cipel édesanyja, Diana hercegné korai elvesztése miatt is, most pedig gyakorlatiag apja sincs. Valószínűleg nem túl boldog a jelenlegi életében Montecitóban − tette hozzá a királyi szakértő.