Végigjárta Diana hercegné tragikus autóbalesetének alagútját Harry herceg: "Azt hittem, ez enyhíti a fájdalmat"

Ahogy megírtuk, Harry herceg egy, a Diana hercegné emlékére készült dokumentumfilmben mondta el, mennyire bánja, hogy az utolsó telefonbeszélgetésüket rövidre zárta. „Ha tudtam volna, hogy ez az utolsó alkalom, hogy anyámmal beszélek, más dolgokat mondtam volna neki. Egész életemben ezzel kell együtt élnem” - nyilatkozta. Sussex hercege a Tartalék című memoárban is sokat írt a 1997. augusztus 31-én Párizsban autóbalesetben elhunyt édesanyjáról, annak temetéséről, sőt, a végzetes karambol helyszínét is végigjárta.

Diana hercegné temetése örök traumát okozott Harrynek

Forrás: Sygma

„Elvesztettem az édesanyámat, ami hatalmas tragédia, ezt követően pedig hosszan kellett gyalogolnom a koporsója mögött, ezrek vettek körül, akik engem néztek, miközben további milliók figyelték a tévében a búcsúztatót. Szerintem egyetlen gyerektől sem szabadna ezt kérni, semmilyen körülmények között. Nem hiszem, hogy ez ma is megtörténne” - idézte fel Harry herceg Diana hercegné halála miatti fájdalmát és temetését.

Forrás: Hulton Archive

„Nincs ok arra, hogy bárki is meghaljon benne”

A fájdalmas emlékek Harry 2023-ban megjelent memoárjában is elkerülnek. Harry a könyvben leírta, hogy részt vett a 2007-es rögbi-világbajnokság elődöntőjén, és akkor lehetősége nyílt átutazni azon a párizsi alagúton, ahol Diana életét vesztette. „Mindig is úgy képzeltem el az alagutat, mint valami alattomos, eredendően veszélyes átjárót, de valójában csak egy rövid, egyszerű, sima alagút volt” – emlékezett vissza. Majd hozzátette: „Nincs ok arra, hogy bárki is meghaljon benne. Azt hittem, ha átmegyek az alagúton, az véget vet a szenvedésemnek, vagy rövid időre megszünteti a fájdalmat, a szüntelen fájdalom évtizedét. Ehelyett a fájdalom második részének a kezdetét hozta el.”