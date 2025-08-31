Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Végigjárta Diana hercegné tragikus autóbalesetének alagútját Harry herceg: "Azt hittem, ez enyhíti a fájdalmat"

brit királyi család Diana hercegné Harry herceg
A sussexi herceg mindössze 12 éves volt, amikor édesanyja elhunyt. Diana hercegné halála azóta is beárnyékolja Harry életét, többször is beszélt a gyászfolyamatról.

Ahogy megírtuk, Harry herceg egy, a Diana hercegné emlékére készült dokumentumfilmben mondta el, mennyire bánja, hogy az utolsó telefonbeszélgetésüket rövidre zárta. „Ha tudtam volna, hogy ez az utolsó alkalom, hogy anyámmal beszélek, más dolgokat mondtam volna neki. Egész életemben ezzel kell együtt élnem” - nyilatkozta. Sussex hercege a Tartalék című memoárban is sokat írt a 1997. augusztus 31-én Párizsban autóbalesetben elhunyt édesanyjáról, annak temetéséről, sőt, a végzetes karambol helyszínét is végigjárta. 

Harry hercegen örök sebet ejtett Diana hercegné temetése
Diana hercegné temetése örök traumát okozott Harrynek
Forrás: Sygma

Diana hercegné temetése örök traumát okozott Harrynek

„Elvesztettem az édesanyámat, ami hatalmas tragédia, ezt követően pedig hosszan kellett gyalogolnom a koporsója mögött, ezrek vettek körül, akik engem néztek, miközben további milliók figyelték a tévében a búcsúztatót. Szerintem egyetlen gyerektől sem szabadna ezt kérni, semmilyen körülmények között. Nem hiszem, hogy ez ma is megtörténne” - idézte fel Harry herceg Diana hercegné halála miatti fájdalmát és temetését. 

LONDON - SEPTEMBER 6: Princess Diana's Family members, Prince Philip, Duke of Edinburgh, Prince William, the 9th Earl Charles Spencer, Prince Harry, and Prince Charles, walk behind the funeral cortege, at the funeral of Diana, Princess of Wales on September 6, 1997 at Westminster Abbey, London, England.(Photo by David Levenson/Getty Images)
„Szerintem egyetlen gyerektől sem szabadna ezt kérni, semmilyen körülmények között”
Forrás: Hulton Archive

„Nincs ok arra, hogy bárki is meghaljon benne”

A fájdalmas emlékek Harry 2023-ban megjelent memoárjában is elkerülnek. Harry a könyvben leírta, hogy részt vett a 2007-es rögbi-világbajnokság elődöntőjén, és akkor lehetősége nyílt átutazni azon a párizsi alagúton, ahol Diana életét vesztette.  „Mindig is úgy képzeltem el az alagutat, mint valami alattomos, eredendően veszélyes átjárót, de valójában csak egy rövid, egyszerű, sima alagút volt” – emlékezett vissza. Majd hozzátette: „Nincs ok arra, hogy bárki is meghaljon benne. Azt hittem, ha átmegyek az alagúton, az véget vet a szenvedésemnek, vagy rövid időre megszünteti a fájdalmat, a szüntelen fájdalom évtizedét. Ehelyett a fájdalom második részének a kezdetét hozta el.”

Lady Diana autóbalesetben vesztette életét 1997. augusztus 31-én Párizsban, akkori párja, Dodi al-Fayed oldalán. Az elmúlt közel három évtizedben rengeteg teória, szemtanú és elmélet látott napvilágot arról, hogy azon az éjszakán mi, miért és hogyan történt pontosan. Egyesek a brit titkosszolgálatot látják a tragikus események mögé, míg mások Mohamed Al-Fayed felelősségét hangoztatják. 

