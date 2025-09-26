Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Harry herceg begyógyíthatatlan sebeket ejtett a monarchián: áldozatnarratívája pedig kifejezetten toxikus ma is

brit királyi család monarchia Harry herceg
Bár lassan bármit megtenne, hogy kibéküljön a családjával, nincs könnyű helyzetben. Szakértők szerint a palota bolond lenne olajágat nyújtani Harry hercegnek az elmúlt években tanúsított viselkedése miatt.

Egy királyi kommentátor, Hilary Fordwich szerint Harry herceg közelmúltbeli jótékonysági szerepvállalásai és békülési próbálkozásai nem elegendőek ahhoz, hogy helyreállítsa a kapcsolatot a királyi családdal.

Harry herceg részt vett szeptemberben a Diana-díjátadón
Harry herceget továbbra is elutasítja a Palota

Hilary Fordwich osztja Károly király egykori komornyikjának a véleményét, a Palotának esze ágában sincs kibékülni Harryvel, de ez még nem minden. A királyi szakértő meggyőződése, hogy Harry közeledése az apjához és a jótékonysági szerepvállalása puszta PR-fogás, színjáték és hátsó szándékokat sejtet. Fordwich szerint Harry kezdeményezései „a szükség szülte kétségbeesett fordulatnak” minősíthetők, de nincs esélye visszatérni a családba, ugyanis „begyógyíthatatlan sebeket ejtett a monarchián” – jelentette ki és hozzátette, jelenlegi „áldozatnarratívája” továbbra is „toxikus”, amellyel további botrányokba sodorhatja a királyi családot. Bennfentesek is cáfolták azokat a pletykákat, miszerint Harry részben visszatérhetne a királyi feladatokhoz. A híreszteléseket badarságnak nevezték, és kizárták a lehetőségét, hogy apjával közös, hivatalos szerepvállalásokra sor kerülhetne. Fordwich szerint hatalmas ostobaság lenne, ha a család bármiféle kibékülést fontolgatna a sussexi herceggel, ez azonban azzal jár, hogy Archie és Lilibet nem ismerheti meg családját  – írja az Express

II. Erzsébet egykori kijelentése mellett sem lehet szó nélkül elmenni

Bár Károly király újra szóba áll fiával, Harry herceggel, palotai források szerint ez még nem jelenti azt, hogy a sussexi herceg ismét visszakaphatja régi monarchiában betöltött helyét, sőt, azt sem, hogy a királyi család visszafogadja őt. Még ha az uralkodó bele is egyezne ebbe, a helyzetet bonyolítja az a szabály, amelyet még az elhunyt II. Erzsébet királynő vezetett be: a család tagjai nem vállalhatnak hivatalos feladatot, ha közben fizetett munkát végeznek máshol. Egy forrás szerint „a király teljesen világosan kiállt az elhunyt édesanyja döntése mellett, miszerint a család tagjai számára nem lehet félig bent, félig kint közszereplés vállalni.”  

