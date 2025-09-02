Austin Butler vagy Harry Styles az igazi? — Kiderült kit választott Zoë Kravitz - Videó!

Mindenki szeretné megtalálni az igazit, ez alól Zoë Kravitz sem kivétel. Szingliként keresi a nagy Ő-t, és úgy tűnik, erre a szerepre több híresség is bejelentkezett. Két hete Austin Butlerrel randizott a színésznő, a múlt hét folyamán viszont már Harry Stylesba kapaszkodva sétálgatott Róma utcáin. Vajon melyikük lesz az igazi? A sztár barátai elárulták.

Vajon kit választ Zoë Kravitz?

Forrás: AFP

Két sztár verseng Zoë Kravitz szívéért

Sokan megdöbbentek azon a videón, amelyen az látszik, hogy Zoë Kravitz és Harry Styles egymásba karolva sétálnak Olaszországban. A hétvégi randi többek között azért is lepte meg a színésznő és az énekes rajongóit is, mert egyrészt, azt sem tudták, hogy a két sztár ismeri egymást, másrészt Zoë előtte pár nappal még Austin Butlerrel ölelkezett egy római bárban. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy Styles nemrég egy fiatal lánnyal, Ella Kennyvel csókolózott a Glastonbury Fesztivál VIP részlegén.

Ha kíváncsi vagy Zoë Kravitz magánéletének legfrissebb pletykáira, akkor nézd meg a life.hu TikTok-videóját a témában, utána pedig lapozz lejjebb, mert eláruljuk, hogy a színésznő ismerősei szerint melyik híresség áll közelebb Zoë szívéhez:

@life.hu_official Zoë Kravitz csak úgy falja a pasikat A gyönyörű színésznőt mostanában több híres férfi oldalán is látták. #life #ZoeKravitz #AustinButler #JasonMomoa #HarryStyles ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Egy bennfentes szerint Harry Styles lett a befutó

Hogy is van ez? Ki barát és ki több annál Zoë Kravitz életében? Vagy mindkét férfi versenyben van a színésznő szívéért? Egy bennfentes árulta el, mi is az igazság.

A barát szerint Kravitz és Butler valóban ismerkedtek, barátkoztak egymással a forgatások alatt, de ennél több nem volt közöttük. Azt is hozzátette, hogy Zoë-t vonzza Harry Styles „természetes lazasága”, amely „emlékezteti őt” édesapjára, Lenny Kravitzra.

„A közös munkájuk során barátok lettek, semmi több... még ha az emberek azt is szeretnék, hogy több legyen köztük, ez egyszerűen nem így van. Austin a saját dolgával foglalkozik, és nem érdekli, hogy Zoë milyen kapcsolatban él vagy fog élni. Inkább az érdekli, azt várja, hogy a rajongók hogyan reagálnak a filmjükre” — mondta el a Daily Mailnek a forrás, és hozzátette: „Zoë-t vonzzák a zenészek, de vonzza Harry lazasága is”.