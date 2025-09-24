Színtiszta kamu Harry memoárja: "Az emlékek eltérőek lehetnek"

Grant Harrold, Károly király korábbi komornyikja vitatja a Harry herceg emlékiratában, a Tartalékban leírtakat. A hét évig a királyi család szolgálatában álló Harrold szerint a sussexi herceg beszámolója nem állja meg a helyét.
Harrold elmondta, hogy ő személy szerint vidám családi pillanatokra és feszültségmentes légkörre emmlékszik. „Soha nem láttam a mentális egészségügyi problémák vagy a testvéri rivalizálás jeleit, amelyekről Harry beszámol az emlékirataiban” – idézi az Express. Ugyanakkor hozzátette, hogy ez nem feltétlenül zárja ki, hogy a Harry által leírt események valaha megtörténtek volna. „Az emlékek eltérőek lehetnek” – jegyezte meg, utalva II. Erzsébet királynő – aki egyébként azt is leszögezte, hogy a család tagjai nem vállalhatnak hivatalos feladatot, ha közben fizetett munkát végeznek máshol – egykori megfogalmazására.
A Károllyal való találkozás után nemrégiben újságírók kérdéseire is válaszolt Harry. A legtöbben arra voltak kíváncsi, hogy miért döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza a palota botrányait a könyvében. „Nem hiszem, hogy bármilyen piszkos titkot megszellőztettem volna a memoáromban. Nehéz volt átadni az üzenetemet, de a lehető legjobban fogalmaztam meg a mondanivalómat, és tiszta a lelkiismeretem. Nem azért adtam ki a könyvemet, hogy bosszút álljak, hanem azért, hogy megbéküljek az igazsággal. Ez az elvekről szól” - nyilatkozta és hozzátette, azt írta meg, ő hogyan élt meg bizonyos helyzeteket.
