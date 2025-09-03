Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Jennifer Aniston kitálal: ilyen plasztikai beavatkozást végeztetett el az arcán

Variety - Michael Buckner
botox öregedés plasztika edzés Jennifer Aniston
Kővári F. Luca
2025.09.03.
Így tartja magát fiatalon a színésznő! Jennifer Aniston beszámolt arról, hogy milyen orvosi beavatkozásokat végeztetett el magán.

Az 56 éves Jennifer Aniston a Jóbarátok című sorozatból ismert, ahol Rachel Green karakterét alakította. Híresebb filmjei még a Családi üzelmek és a Kellékfeleség. A színésznő a korát meghazudtoló külsejéről, bájos arcáról és feszes alakjáról ismert. Vajon mivel őrizhette meg szépségét a színésznő, hogy ennyi idősen is az egyik leggyönyörűbb nőnek tartják?

jennifer aniston
Jennifer Aniston elárulta, milyen kezelésekkel tartja magát fiatalon
Forrás: Shutterstock

Jennifer Aniston bevallotta, hogy milyen kezelések miatt néz ki ilyen fiatalosan

The Morning Show című sorozatban Reese Witherspoon, Marion Cotillard, Karen Pittman és Nicole Beharie színésznőkkel beszélgettek az öregedésről. Amikor a fiatalos megjelenés témája került szóba, akkor Jennifer rávágta

Nem fogom azt mondani, hogy nem járok arckezelésekre, lézeres kezelésekre és minden ilyesmire. Karban vagyok tartva.

Ekkor szólalt meg a 49 éves Cotillard, aki elmondta, hogy Jennifer hozzáállása őt is segíti, hogy elfogadja öregedését. Jennifer erre így reagált a műsor folyamán:
 

Ez rengeteget jelent nekem. Nekünk nem voltak ilyen példaképeink, amikor felnőttünk. És ami a méltóságteljes öregedést illeti, bennem örökké ott van az optimizmus és a pozitív gondolkodás forrása. Hívhatjuk ifjúságnak is, ha úgy tetszik. De szerintem minden ott kezdődik, hogy szeretjük a testünket, és elfogadjuk, ahol éppen tartunk. A szemlélet mellett az is fontos, hogy tudjuk: ez az egy testünk van.

Plasztikai műtétről azonban ekkor még nem tett említést, pedig gyakran felmerül vele kapcsolatban, hogy fiatalos megjelenését annak köszönheti. Ezek a spekulációk azért kelhettek szárnyra, mert tavaly Sandra Bullock társaságában látták egy connecticuti plasztikai sebészet előtt. 

Jennifer véleménye a botoxról

A színésznő korábban elismerte, hogy kipróbálta a botoxot, de elmondása szerint nem vált be neki. 2015-ben így nyilatkozott

Az emberek azt hiszik, sok botoxot csináltatok, de nem így van. Nem mondom, hogy soha nem próbáltam ki, de látom, mennyire csúszós lejtő az egész. Rajtam nevetségesen néz ki minden ilyen kozmetikai beavatkozás. Az emberek elvesztik a valóságérzéküket. Azt tartják majd normálisnak, ami az "új" arcuk és onnantól kezdve még nehezebb lesz elfogadni az öregedést.

Jennifer a peptides injekciókra esküszik

A Wall Street Journal-nak adott egyik interjújában tavaly arról is beszélt, hogy kipróbált egy lazacikrás arckezelést, de úgy érezte, hogy nem tudja eldönteni, hogy használt-e a bőrének. Jennifer a peptid injekciókat kedveli, mert öregedésgátló, serkentik az izomnövekedést és zsírégető hatása is van. (A peptidek olyan aminosavláncok, amelyek a fehérjék „építőkövei”.)

Az a bizonyos műtét

Évtizedeken át tagadta, hogy orrműtéten esett volna át, ám 2007-ben a People magazinnak bevallotta: valójában volt egy orrplasztikája. Ezzel a műtéttel az orrsövényferdülését korrigálták neki, nem esztétikai célú volt a beavatkozás. Jennifer ezeket mondta a műtét után: 

A legjobb dolog volt, amit valaha tettem… Ami a többi pletykát illeti, bármennyire unalmas, minden más az enyém. Minden egyes részem.

Nem véletlen, hogy tudja tartani az 53 kg-os álomalakot

A színésznő sokat tesz azért, hogy teste fitt maradhasson: a 16:8 diétát követi, amely egy időszakos böjt, azaz: napi 16 órán át böjtöl, és 8 órában étkezik. Emellett heti öt alkalommal edz a Pvolve módszerrel. Ez az edzésterv abból áll, hogy nagyon intenzív kardiót kell végezni 10-20 perces órákon. Ez a módszer tudományosan is bizonyított, hogy nagyon hatékony.

Megfelelés a hollywoodi elvárásoknak

Az Emmy-díjas színésznő azt is elmondta, hogy az elmúlt 15 évben gyakran túlterhelte a testét, mert meg akart felelni a hollywoodi elvárásoknak. Az, hogy ilyen alaposan „megkínozta” a testét, nyomot hagyott rajta. Volt, hogy annyira túlzásba esett, hogy gyógytornász hívta fel a figyelmét egy igen radikális szemléltetőeszközzel:

A gyógytornászom adott egy Barbie babát, amit teljesen beborított kineziológiai tapasszal. Elsőre csak egy vicces kép volt, de utána rájöttem: a szalagok minden egyes sérülést jelölnek, amit az elmúlt 15 évben szereztem.

Hogy jó mozgásélményt szerezzen, barátokkal mozog együtt. Betesznek egy jó zenét − általában a hip-hopot kedveli, Rihannát és Lizzót − és már mehet is az edzés.

Ha érdekel, hogy mik az előnyei a Pvolve edzésprogramnak, kattints a videóra:

@pvolve 3 Reasons You Have to Try Pvolve – and Why You’ll Never Look Back. #Pvolve #TotalTransformation #FunctionalTraining #athomeworkout #workoutroutine #healthandwellness #AtHomeWorkout #TonedBody ♬ original sound - Pvolve

