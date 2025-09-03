Jennifer Aniston kitálal: ilyen plasztikai beavatkozást végeztetett el az arcán

Az 56 éves Jennifer Aniston a Jóbarátok című sorozatból ismert, ahol Rachel Green karakterét alakította. Híresebb filmjei még a Családi üzelmek és a Kellékfeleség. A színésznő a korát meghazudtoló külsejéről, bájos arcáról és feszes alakjáról ismert. Vajon mivel őrizhette meg szépségét a színésznő, hogy ennyi idősen is az egyik leggyönyörűbb nőnek tartják?

Jennifer Aniston elárulta, milyen kezelésekkel tartja magát fiatalon

Jennifer Aniston bevallotta, hogy milyen kezelések miatt néz ki ilyen fiatalosan

The Morning Show című sorozatban Reese Witherspoon, Marion Cotillard, Karen Pittman és Nicole Beharie színésznőkkel beszélgettek az öregedésről. Amikor a fiatalos megjelenés témája került szóba, akkor Jennifer rávágta:

Nem fogom azt mondani, hogy nem járok arckezelésekre, lézeres kezelésekre és minden ilyesmire. Karban vagyok tartva.

Ekkor szólalt meg a 49 éves Cotillard, aki elmondta, hogy Jennifer hozzáállása őt is segíti, hogy elfogadja öregedését. Jennifer erre így reagált a műsor folyamán:



Ez rengeteget jelent nekem. Nekünk nem voltak ilyen példaképeink, amikor felnőttünk. És ami a méltóságteljes öregedést illeti, bennem örökké ott van az optimizmus és a pozitív gondolkodás forrása. Hívhatjuk ifjúságnak is, ha úgy tetszik. De szerintem minden ott kezdődik, hogy szeretjük a testünket, és elfogadjuk, ahol éppen tartunk. A szemlélet mellett az is fontos, hogy tudjuk: ez az egy testünk van.

Plasztikai műtétről azonban ekkor még nem tett említést, pedig gyakran felmerül vele kapcsolatban, hogy fiatalos megjelenését annak köszönheti. Ezek a spekulációk azért kelhettek szárnyra, mert tavaly Sandra Bullock társaságában látták egy connecticuti plasztikai sebészet előtt.

Jennifer véleménye a botoxról

A színésznő korábban elismerte, hogy kipróbálta a botoxot, de elmondása szerint nem vált be neki. 2015-ben így nyilatkozott:

Az emberek azt hiszik, sok botoxot csináltatok, de nem így van. Nem mondom, hogy soha nem próbáltam ki, de látom, mennyire csúszós lejtő az egész. Rajtam nevetségesen néz ki minden ilyen kozmetikai beavatkozás. Az emberek elvesztik a valóságérzéküket. Azt tartják majd normálisnak, ami az "új" arcuk és onnantól kezdve még nehezebb lesz elfogadni az öregedést.

Jennifer a peptides injekciókra esküszik

A Wall Street Journal-nak adott egyik interjújában tavaly arról is beszélt, hogy kipróbált egy lazacikrás arckezelést, de úgy érezte, hogy nem tudja eldönteni, hogy használt-e a bőrének. Jennifer a peptid injekciókat kedveli, mert öregedésgátló, serkentik az izomnövekedést és zsírégető hatása is van. (A peptidek olyan aminosavláncok, amelyek a fehérjék „építőkövei”.)