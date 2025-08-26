Mérföldkőhöz érkezett Jennifer Lopez lánya, Emme — A sztár megható anya-lánya fotókkal ünnepel

Az Egyesült Államokban már a héten elkezdődött az iskola. Jennifer Lopez ikrei idén kezdik meg az utolsó középiskolai évüket, hogy aztán érettségi után ki tudja, hol folytassák a tanulmányaikat. Az sem kizárt, hogy elhagyják Kaliforniát, így nem is csoda, hogy a sztár elgondolkodott az életről és az idő múlásáról.
Augusztus 25-én, hétfőn Jennifer Lopez megosztott néhány képet az Instagram-sztorijaiban, miután elvitte 17 éves lányát, Emme-et az iskolába. A sztár ikrei az utolsó középiskolai évfolyamot kezdték meg, hétfőn hivatalosan is végzősök lettek. Lopez egy régi képet posztolt magáról és a tinédzser lányáról, amihez azt írta, hogy Emme „mindig az én gyönyörű babám lesz”.
„Épp most vittem el ezt a kis kókuszdiót az utolsó évük első napján. Visszatekintve erre a néhány évvel ezelőtti fotóra, csak arra emlékeztet, hogy mindig is az én gyönyörű babáim lesznek!” – írta Lopez kedvesen a kép alá, négy fekete szív emojival kiegészítve.
