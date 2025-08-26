Mérföldkőhöz érkezett Jennifer Lopez lánya, Emme — A sztár megható anya-lánya fotókkal ünnepel

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.08.26.
Utolsó évét kezdte ma meg a sztárcsemete a középiskolában. Jennifer Lopez megható fotók mellett elmélkedett az anyaságról és az idő múlásáról.

Az Egyesült Államokban már a héten elkezdődött az iskola. Jennifer Lopez ikrei idén kezdik meg az utolsó középiskolai évüket, hogy aztán érettségi után ki tudja, hol folytassák a tanulmányaikat. Az sem kizárt, hogy elhagyják Kaliforniát, így nem is csoda, hogy a sztár elgondolkodott az életről és az idő múlásáról. 

US singer Jennifer Lopez speaks onstage as she hosts the 51st American Music Awards at the Fontainebleau in Las Vegas, Nevada on May 26, 2025. (Photo by Robyn Beck / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Jennifer Lopez lánya mérföldkőhöz érkezett
Forrás: AFP

Jennifer Lopez gyerekei lassan felnőttek

Augusztus 25-én, hétfőn Jennifer Lopez megosztott néhány képet az Instagram-sztorijaiban, miután elvitte 17 éves lányát, Emme-et az iskolába. A sztár ikrei az utolsó középiskolai évfolyamot kezdték meg, hétfőn hivatalosan is végzősök lettek. Lopez egy régi képet posztolt magáról és a tinédzser lányáról, amihez azt írta, hogy Emme „mindig az én gyönyörű babám lesz”.

„Épp most vittem el ezt a kis kókuszdiót az utolsó évük első napján. Visszatekintve erre a néhány évvel ezelőtti fotóra, csak arra emlékeztet, hogy mindig is az én gyönyörű babáim lesznek!” – írta Lopez kedvesen a kép alá, négy fekete szív emojival kiegészítve.

https://www.instagram.com/stories/jlo/
Forrás: Instagram/jlo

