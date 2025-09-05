Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 5., péntek

2025.09.05.
Szeptember 4-én jelentette be a Buckingham-palota, hogy 92 éves korában elhunyt Katalin kenti hercegné, Eduárd herceg felesége.

Károly király és Kamilla királyné, valamint a walesi herceg és hercegné is azok között a királyi családtagok és magas rangú személyiségek között volt, akik tiszteletüket tették Katalin kenti hercegné 92 éves korában bekövetkezett halála után. 

Katalin kenti hercegné
92 éve korában meghalt Katalin kenti hercegné
Katalin kenti hercegné halála miatt gyászba borult a Buckingham-palota

Károly és Kamilla a palota által kiadott nyilatkozatban tisztelgett, amelyben többek között ezt írták: „A király és a királyné, valamint a királyi család minden tagja csatlakozik Kent hercegéhez, gyermekeihez és unokáihoz, hogy együtt gyászolják veszteségüket, és szeretettel emlékezzenek a hercegné egész életen át tartó elkötelezettségére az összes szervezet iránt, amelyhez kapcsolódott, a zene iránti szenvedélyére és a fiatalok iránti empátiájára”.

A Kensington-palota hivatalos közösségimédia-fiókjain közzétett üzenetben a walesi herceg és hercegné, Vilmos és Katalin így írt: „Gondolataink ma Kent hercegével és családjával, különösen George-dzsal, Helennel és Nicholasszal vannak. A hercegné fáradhatatlanul dolgozott mások megsegítésén, és számos ügyet támogatott, többek között zene iránti szeretetén keresztül. Nagyon hiányozni fog a családból”.

