Károly király és Kamilla királyné, valamint a walesi herceg és hercegné is azok között a királyi családtagok és magas rangú személyiségek között volt, akik tiszteletüket tették Katalin kenti hercegné 92 éves korában bekövetkezett halála után.

92 éve korában meghalt Katalin kenti hercegné

Forrás: AFP

Katalin kenti hercegné halála miatt gyászba borult a Buckingham-palota

Károly és Kamilla a palota által kiadott nyilatkozatban tisztelgett, amelyben többek között ezt írták: „A király és a királyné, valamint a királyi család minden tagja csatlakozik Kent hercegéhez, gyermekeihez és unokáihoz, hogy együtt gyászolják veszteségüket, és szeretettel emlékezzenek a hercegné egész életen át tartó elkötelezettségére az összes szervezet iránt, amelyhez kapcsolódott, a zene iránti szenvedélyére és a fiatalok iránti empátiájára”.

A Kensington-palota hivatalos közösségimédia-fiókjain közzétett üzenetben a walesi herceg és hercegné, Vilmos és Katalin így írt: „Gondolataink ma Kent hercegével és családjával, különösen George-dzsal, Helennel és Nicholasszal vannak. A hercegné fáradhatatlanul dolgozott mások megsegítésén, és számos ügyet támogatott, többek között zene iránti szeretetén keresztül. Nagyon hiányozni fog a családból”.