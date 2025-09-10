Vérfertőző, pszichopata szerelmi háromszög: érkezik A barátnő sorozat

Kevés dolog feszültségteljesebb annál, mint amikor a családi kötelékek és a szerelem frontálisan ütköznek. Egy ilyen helyzet mindig felszínre hozza a legmélyebb félelmeket, titkokat és határátlépéseket – pontosan ezekre épít A barátnő című sorozat is.
Van valami hátborzongatóan vonzó abban, ha egy történet nem hagyja nyugodtan felállni a nézőt a kanapéról. A barátnő sorozat, Michelle Frances könyvadaptációja pedig pontosan ezt ígéri: egy látványos és provokatív mese a londoni milliárdosok közötti vérfertőzésről, erőszakról és titkos vágyakról. A sztori középpontjában egy vérfagyasztó szerelmi háromszög áll: anya, fia és annak barátnője. Ez nem elég? Akkor ott van még a pszichopata viselkedés kiszámíthatatlansága, a szupergazdagok zárt világa, és a kényelmetlen kérdés: vajon meddig terjedhet egy anya birtoklási vágya? Az egyik főszerepben és a rendezői székben azt a Robin Wright-ot köszönthetjük, aki korábban a Kártyavár színésznőjeként írt történelmet, amikor elsőként kapott Golden Globe-díjat streaming sorozatban nyújtott alakításért.
A hollywoodi kivándorlás újabb tagjaként, a színésznő az Egyesült Királyságban telepedett le. A sztár a Guardian riporterének nemrég úgy nyilatkozott, hogy elege lett Amerikából, szerinte ugyanis „Amerika egy sz*r ország”, míg Angliában sokkal kedvesebbek az emberek. Tehát, ha valaki képes ezt a tabudöntögető pszichológiai thrillert, A barátnő 1. évadát életre kelteni, az a Golden Globe-díjas Robin Wright, akit sokan még mindig a Forrest Gump színésznőjeként ismernek.
Karaktere, Laura, a London egyik legelőkelőbb negyedében élő, elegáns és kifogástalan anya, aki egy ponton már nem tudja eldönteni: paranoiásan félti a fiát, vagy tényleg egy manipulatív pszichopatát fogadott be a család. Robin Wright rendezőként és színésznőként egyaránt úgy alakítja ezt a dilemmát, hogy közben finoman játszik az anyaság árnyoldalaival - birtoklás, féltékenység és a határátlépések, amiket senki nem mer kimondani.
A barátnő sorozat másik főszereplője a fiatal és veszélyesen csábító Cherry, akit az az Olivia Cooke formál meg, aki a Sárkányok háza sorozat egyik legjelentősebb szereplőjét, Alicent Hightower királynét alakítja. Cherry az a nő, akibe pillanatok alatt bele lehet szeretni, a kérdés csak az, hogy vajon őszinte érzésekről van szó, vagy pusztán egy tökéletesen felépített tervről, amellyel beférkőzik egy milliárdos család életébe? Olivia Cooke karaktere egyszerre érzéki és kiismerhetetlen, a nézők pedig legalább annyira fognak vívódni, mint a férfi főhős: vajon Cherry maga a megtestesült álomnő, vagy egy pszichopata, aki bármire képes? A két színésznő közötti feszültség valósággal izzik a vásznon, az erotikától kezdve a pszichológiai játszmákig.
És ha valaki úgy gondolná, hogy egy „anyós kontra meny” történet túl hétköznapi, gondolja újra. Itt nemcsak a családi ebédekről van szó, hanem arról, hogy London luxusnegyedeiben a szupergazdagok élete sosem az, aminek látszik.
A barátnő sorozat nemcsak a féltékenységről és a szerelmi háromszögről szól, hanem olyan tabukról is, amelyekről ritkán beszélünk nyíltan. Vérfertőzést súroló jelenetek, nyitott házasság, paranoia, végtelen szexuális feszültség és hatalom – mindez úgy tálalva, hogy a néző egyszerre legyen zavarban és totálisan rabja a sztorinak. A rendezőként és színésznőként is jelen lévő Robin Wright ügyesen egyensúlyoz a sokkolás és a valósághű pszichológiai mélység között. A sorozat pontosan az a fajta thriller, amely után napokig kattog az ember agya.
Egyrészt azért, mert ritka, hogy egy könyvadaptáció ennyire provokatívan és látványosan keljen életre. Másrészt pedig, mert a két színésznő között annyira jól működik a kémia a képernyőn, hogy a leglehetetlenebb szituációk is abszolút életszagúnak tűnnek a játékukkal. A barátnő című sorozat tökéletes választás mindenkinek, aki szereti a feszült pszichológiai thrillereket, az elegáns londoni díszleteket, és nem riad vissza attól, ha a képernyőn a legkényelmetlenebb vágyak is testet öltenek. A hat részes A barátnő 1. évada szeptember 10-én debütál az Amazon Prime Video-n.
