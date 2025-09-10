Vérfertőző, pszichopata szerelmi háromszög: érkezik A barátnő sorozat

Kevés dolog feszültségteljesebb annál, mint amikor a családi kötelékek és a szerelem frontálisan ütköznek. Egy ilyen helyzet mindig felszínre hozza a legmélyebb félelmeket, titkokat és határátlépéseket – pontosan ezekre épít A barátnő című sorozat is.

A barátnő sorozat főszereplői: Olivia Cooke, Michelle Frances és Robin Wright. A pszichológiai thriller a londoni szupergazdagok életébe repíti a nézőt.

A barátnő sorozat: amikor az anyaság, a szerelem és a paranoia találkozik

Van valami hátborzongatóan vonzó abban, ha egy történet nem hagyja nyugodtan felállni a nézőt a kanapéról. A barátnő sorozat, Michelle Frances könyvadaptációja pedig pontosan ezt ígéri: egy látványos és provokatív mese a londoni milliárdosok közötti vérfertőzésről, erőszakról és titkos vágyakról. A sztori középpontjában egy vérfagyasztó szerelmi háromszög áll: anya, fia és annak barátnője. Ez nem elég? Akkor ott van még a pszichopata viselkedés kiszámíthatatlansága, a szupergazdagok zárt világa, és a kényelmetlen kérdés: vajon meddig terjedhet egy anya birtoklási vágya? Az egyik főszerepben és a rendezői székben azt a Robin Wright-ot köszönthetjük, aki korábban a Kártyavár színésznőjeként írt történelmet, amikor elsőként kapott Golden Globe-díjat streaming sorozatban nyújtott alakításért.

Az 59 éves Robin Wright, aki beintett Hollywoodnak

A hollywoodi kivándorlás újabb tagjaként, a színésznő az Egyesült Királyságban telepedett le. A sztár a Guardian riporterének nemrég úgy nyilatkozott, hogy elege lett Amerikából, szerinte ugyanis „Amerika egy sz*r ország”, míg Angliában sokkal kedvesebbek az emberek. Tehát, ha valaki képes ezt a tabudöntögető pszichológiai thrillert, A barátnő 1. évadát életre kelteni, az a Golden Globe-díjas Robin Wright, akit sokan még mindig a Forrest Gump színésznőjeként ismernek.

A barátnő sorozatban Robin Wright egyrészt a szupergazdag anya karakterét ölti magára, másrészt ő ült a rendezői székben is.

Karaktere, Laura, a London egyik legelőkelőbb negyedében élő, elegáns és kifogástalan anya, aki egy ponton már nem tudja eldönteni: paranoiásan félti a fiát, vagy tényleg egy manipulatív pszichopatát fogadott be a család. Robin Wright rendezőként és színésznőként egyaránt úgy alakítja ezt a dilemmát, hogy közben finoman játszik az anyaság árnyoldalaival - birtoklás, féltékenység és a határátlépések, amiket senki nem mer kimondani.