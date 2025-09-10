Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 10., szerda Hunor, Nikolett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sorozat

Vérfertőző, pszichopata szerelmi háromszög: érkezik A barátnő sorozat

sorozat Robin Wrigh Pszichothriller ajánló
Robin Wright és Olivia Cooke pszichológiai thrillere a vérfertőzéstől a szerelmi háromszögig mindent bedob. A barátnő sorozat szeptember 10-én robban be a Prime Videóra, és garantáltan felkavarja a nézők idegeit.

Kevés dolog feszültségteljesebb annál, mint amikor a családi kötelékek és a szerelem frontálisan ütköznek. Egy ilyen helyzet mindig felszínre hozza a legmélyebb félelmeket, titkokat és határátlépéseket – pontosan ezekre épít A barátnő című sorozat is.

Olivia Cooke, Michelle Frances és Robin Wright A barátnő sorozat, pszichológiai thriller főszereplői
A barátnő sorozat főszereplői: Olivia Cooke, Michelle Frances és Robin Wright. A pszichológiai thriller a londoni szupergazdagok életébe repíti a nézőt.
Forrás: Northfoto

A barátnő sorozat: amikor az anyaság, a szerelem és a paranoia találkozik

Van valami hátborzongatóan vonzó abban, ha egy történet nem hagyja nyugodtan felállni a nézőt a kanapéról. A barátnő sorozat, Michelle Frances könyvadaptációja pedig pontosan ezt ígéri: egy látványos és provokatív mese a londoni milliárdosok közötti vérfertőzésről, erőszakról és titkos vágyakról. A sztori középpontjában egy vérfagyasztó szerelmi háromszög áll: anya, fia és annak barátnője. Ez nem elég? Akkor ott van még a pszichopata viselkedés kiszámíthatatlansága, a szupergazdagok zárt világa, és a kényelmetlen kérdés: vajon meddig terjedhet egy anya birtoklási vágya? Az egyik főszerepben és a rendezői székben azt a Robin Wright-ot köszönthetjük, aki korábban a Kártyavár színésznőjeként írt történelmet, amikor elsőként kapott Golden Globe-díjat streaming sorozatban nyújtott alakításért.

Az 59 éves Robin Wright, aki beintett Hollywoodnak

A hollywoodi kivándorlás újabb tagjaként, a színésznő az Egyesült Királyságban telepedett le. A sztár a Guardian riporterének nemrég úgy nyilatkozott, hogy elege lett Amerikából, szerinte ugyanis „Amerika egy sz*r ország”, míg Angliában sokkal kedvesebbek az emberek. Tehát, ha valaki képes ezt a tabudöntögető pszichológiai thrillert, A barátnő 1. évadát életre kelteni, az a Golden Globe-díjas Robin Wright, akit sokan még mindig a Forrest Gump színésznőjeként ismernek.

 

Robin Wright A barátnő sorozatban egy szupergazdag anyát alakít
A barátnő sorozatban Robin Wright egyrészt a szupergazdag anya karakterét ölti magára, másrészt ő ült a rendezői székben is.
Forrás: Profimedia

Karaktere, Laura, a London egyik legelőkelőbb negyedében élő, elegáns és kifogástalan anya, aki egy ponton már nem tudja eldönteni: paranoiásan félti a fiát, vagy tényleg egy manipulatív pszichopatát fogadott be a család. Robin Wright rendezőként és színésznőként egyaránt úgy alakítja ezt a dilemmát, hogy közben finoman játszik az anyaság árnyoldalaival - birtoklás, féltékenység és a határátlépések, amiket senki nem mer kimondani.

Olivia Cooke és a vérpezsdítő szerelem

A barátnő sorozat másik főszereplője a fiatal és veszélyesen csábító Cherry, akit az az Olivia Cooke formál meg, aki a Sárkányok háza sorozat egyik legjelentősebb szereplőjét, Alicent Hightower királynét alakítja. Cherry az a nő, akibe pillanatok alatt bele lehet szeretni, a kérdés csak az, hogy vajon őszinte érzésekről van szó, vagy pusztán egy tökéletesen felépített tervről, amellyel beférkőzik egy milliárdos család életébe? Olivia Cooke karaktere egyszerre érzéki és kiismerhetetlen, a nézők pedig legalább annyira fognak vívódni, mint a férfi főhős: vajon Cherry maga a megtestesült álomnő, vagy egy pszichopata, aki bármire képes? A két színésznő közötti feszültség valósággal izzik a vásznon, az erotikától kezdve a pszichológiai játszmákig.

Olivia Cooke A barátnő sorozat, A barátnő 1. évadában
Olivia Cooke alakítja a csábító fiatal nőt A barátnő 1. évadában.
Forrás: Profimedia

És ha valaki úgy gondolná, hogy egy „anyós kontra meny” történet túl hétköznapi, gondolja újra. Itt nemcsak a családi ebédekről van szó, hanem arról, hogy London luxusnegyedeiben a szupergazdagok élete sosem az, aminek látszik.

Tabuk, amiket csak egy pszichológiai thriller léphet át

A barátnő sorozat nemcsak a féltékenységről és a szerelmi háromszögről szól, hanem olyan tabukról is, amelyekről ritkán beszélünk nyíltan. Vérfertőzést súroló jelenetek, nyitott házasság, paranoia, végtelen szexuális feszültség és hatalom – mindez úgy tálalva, hogy a néző egyszerre legyen zavarban és totálisan rabja a sztorinak. A rendezőként és színésznőként is jelen lévő Robin Wright ügyesen egyensúlyoz a sokkolás és a valósághű pszichológiai mélység között. A sorozat pontosan az a fajta thriller, amely után napokig kattog az ember agya.

A barátnő sorozat, A barátnő 1. évad, pszichothriller
A pszichothriller sorozat, A barátnő 1. évada az anya-fia kapcsolat fertelmes mélységeibe viszi le a nézőt.
Forrás: Profimedia

Miért nem érdemes kihagyni ezt a sorozatot?

Egyrészt azért, mert ritka, hogy egy könyvadaptáció ennyire provokatívan és látványosan keljen életre. Másrészt pedig, mert a két színésznő között annyira jól működik a kémia a képernyőn, hogy a leglehetetlenebb szituációk is abszolút életszagúnak tűnnek a játékukkal. A barátnő című sorozat tökéletes választás mindenkinek, aki szereti a feszült pszichológiai thrillereket, az elegáns londoni díszleteket, és nem riad vissza attól, ha a képernyőn a legkényelmetlenebb vágyak is testet öltenek. A hat részes A barátnő 1. évada szeptember 10-én debütál az Amazon Prime Video-n. 

A szerelem, amiért te is utaznál 200 évet – Outlander: Vér a véremből – Kritika

Az eredeti sorozat lassan a fináléhoz közelít, de új előzménysorozattal lepték meg a rajongókat. Hála az égnek.

Wednesday 2. évad 2. felvonás – Gyengébb, mint a temetői harmat

Az Addams család megint alkotott. Bevallom, kíváncsi voltam, mit tud még mutatni a Wednesday, de a második évad második fele olyan hullámvasút lett, hogy néha azt kívántam, bár lenne már vége.

A Szeress belém az az erotikus thriller, amiből csak a szerelem, a szenvedély és az izgalom hiányzott

A „Szeress belém” című német Netflix-thriller minden akart lenni egyszerre – romantika, krimi, erotika –, végül inkább egy összefüggéstelen, öncélú, lélek nélküli mesztelenkedés lett.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu